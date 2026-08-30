El gol de Ángel Correa en el triunfo de River Plate sobre Banfield y el especial mensaje para Coudet: “Se lo dedicamos”

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A los 24 minutos del segundo tiempo del partido entre Banfield y River Plate por la fecha 7 del Torneo Clausura, Ángel Correa protagonizó el tanto que amplió la ventaja en encuentro disputado en el Estadio Florencio Sola. El ex Atlético de Madrid perdió el equilibrio dentro del área, pero logró recomponerse y remató de forma rasante para poner el 3-1 en el marcador.

El gol llegó en un partido que River ya dominaba con comodidad. El Millonario había llegado al descanso con una ventaja de 2-0, producto de dos tantos en el primer tiempo: el de Sebastián Driussi al minuto 31, con una definición de volea tras un pase de cucharita del propio Correa por encima de la línea defensiva del Taladro, y el de Thiago Almada desde los doce pasos, al minuto 35, en una ejecución que debió repetirse por invasión detectada por el VAR.

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En el inicio del complemento, Bruno Sepúlveda —quien había ingresado en el entretiempo junto a Lisandro Piñero— descontó para Banfield al empujar la pelota debajo del arco luego de una atajada de Santiago Beltrán, para poner el 2-1. Fue en ese contexto de leve reacción del Taladro que Correa apareció para cerrar el resultado con su tanto.

La secuencia del gol de Correa

El gol del delantero argentino llegó minutos después de que River realizara modificaciones en su formación, con los ingresos de Lucas Beltrán y Giovanni González en lugar de Driussi y Gonzalo Montiel. Correa, que continuó en cancha, resolvió la jugada con un remate al ras del piso que no le dio chances al arquero rival.

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Tras el partido, en diálogo con ESPN, Correa le dejó un especial saludo a Eduardo Coudet: “Déjame agradecerle al Chacho, que él es el que armó el equipo y hoy no está acá, pero esta victoria se la dedicamos a él que seguramente la estará pasando mal. En lo personal, a mí me ayudó muchísimo, yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que yo no me decaiga, porque estaba muy mal, gracias a él es que estoy acá”.

“Me hubiese gustado haber ayudado el otro día en Copa con un gol para que él siguiera con nosotros, pero bueno, lamentablemente es fútbol, no quiso entrar”, cerró.

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Este fue el tercer tanto consecutivo del ex jugador de San Lorenzo en el Torneo Clausura. Anteriormente, le había marcado a Argentinos Juniors y a Vélez Sarsfield, ambas conquistas en el Monumental. Por lo tanto, este es el primer gol del campeón del mundo en condición de visitante. Lleva, además, nueve partidos jugados desde su llegada proveniente de Tigres de México en el último mercado de pases.

Tiempo después, el Taladro volvió a encontrar un descuento en el marcador. Sepúlveda, otra vez, fue el autor del tanto. En esta ocasión, el delantero local sacó un fuerte remate que venció la resistencia de Santiago Beltrán y decretó el 3-2.

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El partido se disputó en el marco del debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino del Millonario, cargo que asumió tras la salida de Eduardo Coudet, a raíz de la eliminación del club en la Copa Sudamericana. Junto a Ponzio en el cuerpo técnico se encuentran Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y Christian Manfredi como ayudantes de campo, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi tienen a su cargo la preparación física.

Con esta victoria, los dirigidos por Ponzio llegaron a siete puntos en la Zona B del Clausura y se mantienen expectantes para ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs. En cuanto a la Tabla Anual, ostentan 36 puntos, con el objetivo de ingresar a las copas internacionales.

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El próximo compromiso de River será ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 8 del Torneo Clausura, el domingo 6 de septiembre en el estadio Monumental, desde las 19:15.