Honduras

Honduras podría aplicar vacuna contra el dengue para esta semana

La estrategia estará dirigida a niños de 6 a 16 años y busca reforzar la prevención justo cuando la temporada lluviosa crea condiciones favorables para la reproducción del mosquito transmisor

Honduras mantiene un esquema nacional de 24 vacunas gratuitas a través de la Secretaría de Salud, el IHSS y brigadas casa por casa.
Honduras mantiene un esquema nacional de 24 vacunas gratuitas a través de la Secretaría de Salud, el IHSS y brigadas casa por casa.
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La vacuna contra el dengue comenzará a estar disponible en las 20 regiones sanitarias de Honduras, con el objetivo de ampliar el acceso, hasta ahora concentrado principalmente en las zonas con mayor incidencia de la enfermedad.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Odalis García, informó que la inmunización estará dirigida a niños de seis a 16 años y podrá aplicarse en los establecimientos de salud distribuidos en las distintas regiones del país.

La ampliación ocurre cuando el dengue vuelve a generar preocupación entre las autoridades sanitarias. Aunque el número acumulado de casos se mantiene por debajo del registrado en el mismo período del año pasado, la tendencia comenzó a cambiar y los contagios muestran un comportamiento ascendente.

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Hasta el 11 de agosto, la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud reportó 7.151 casos de dengue y tres personas fallecidas. Posteriormente, las autoridades confirmaron una cuarta muerte en 2026, correspondiente a un joven de 28 años residente en el Distrito Central.

Los datos representan una reducción aproximada del 40% respecto del mismo período de 2025, pero la disminución no significa que el riesgo haya desaparecido.

La temporada lluviosa plantea un nuevo escenario para el país, ya que las condiciones de humedad y la acumulación de agua pueden favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Por eso, las autoridades buscan reforzar las medidas preventivas antes de que el incremento de los casos adquiera una mayor dimensión.

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Alcance de la vacunación

García llamó a los padres de familia a aprovechar los servicios de vacunación disponibles y consultar sobre la inmunización de los menores que forman parte del grupo establecido.

La Secretaría de Salud reporta 7.151 casos de dengue y cuatro muertes en 2026. EFE/ Gustavo Amador
La Secretaría de Salud reporta 7.151 casos de dengue y cuatro muertes en 2026. EFE/ Gustavo Amador

La funcionaria también recordó que la prevención no debe limitarse al dengue. Honduras cuenta con un esquema nacional compuesto por 24 vacunas, disponibles de manera gratuita para la población a través de la red de establecimientos de la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y las brigadas que realizan jornadas de vacunación casa por casa.

La decisión de llevar la vacuna a las 20 regiones sanitarias supone una expansión territorial respecto del esquema anterior, cuando la disponibilidad estaba enfocada en determinadas zonas con mayor incidencia.

El propósito es acercar la inmunización a las familias y evitar que la distancia o la falta de disponibilidad en los centros de salud se conviertan en obstáculos para acceder a la prevención.

Factores que agravan el riesgo

La expansión de la vacuna contra el dengue también ocurre en medio de otros problemas que pueden complicar el panorama sanitario. García señaló que Honduras enfrenta actualmente un incremento de enfermedades y mencionó entre los factores asociados la escasez de agua potable que afecta principalmente al Distrito Central.

La falta de agua puede obligar a las familias a almacenar el líquido durante varios días, una práctica que requiere medidas de prevención para evitar que los recipientes se conviertan en criaderos del mosquito.

La Secretaría de Salud reportó 7.151 casos de dengue hasta el 11 de agosto y confirmó cuatro muertes en 2026.
La Secretaría de Salud reportó 7.151 casos de dengue hasta el 11 de agosto y confirmó cuatro muertes en 2026.

El riesgo aumenta durante la temporada lluviosa, cuando cualquier recipiente abandonado o descubierto puede acumular agua y convertirse en un sitio adecuado para la reproducción del vector.

Eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tapados los depósitos destinados al almacenamiento y limpiar patios y alrededores de las viviendas son algunas de las medidas que contribuyen a reducir los lugares donde el mosquito puede reproducirse.

El panorama adquiere especial importancia en el Distrito Central, donde se concentra parte de la preocupación sanitaria y donde también se enfrenta una prolongada crisis de abastecimiento de agua potable.

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