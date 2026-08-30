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La emocionante reflexión de Casemiro sobre Messi tras los cuatro goles del argentino ante Montreal

El brasileño, quien firmó su primer tanto con el Inter Miami, destacó el peso del capitán argentino después del 7-1 por la MLS

El mediocampista brasileño destacó el rol del capitán argentino en el equipo luego de la goleada del Inter Miami

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La contundente victoria de Inter Miami 7-1 ante Montreal dejó varias imágenes para el recuerdo, pero una sobresalió entre ellas: Casemiro convirtió su primer gol con la camiseta de las Garzas y, al finalizar el partido, compartió una declaración elogiosa sobre Lionel Messi, responsable de cuatro de los siete tantos del equipo.

El mediocampista brasileño no dudó en resaltar el impacto del capitán argentino en la estructura del club. “Eso es lo que es tener a Messi en tu equipo. Hay que disfrutar de esos momentos porque es una persona, es un jugador que marca historia y lo hemos visto hoy. Tenemos que disfrutar y seguir apoyando, seguir compitiendo con él, porque sigue siendo el mejor, lo probó en el Mundial y tenemos que disfrutar con él, porque con él sí somos muchísimo más fuertes”, expresó Casemiro finalizado el encuentro.

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Inter Miami vs Montréal
Casemiro elogió la actuación de Lionel Messi luego de la goleada del Inter Miami CF ante Montreal (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

La jornada comenzó con Casemiro, de 34 años, abriendo el marcador gracias a un cabezazo tras un córner ejecutado por Telasco Segovia. El tanto significó su primer grito de gol como jugador de Inter Miami. A partir de ese momento, la superioridad local se hizo evidente.

La figura de Messi brilló con fuerza. El argentino, quien fue titular, aportó cuatro goles y una asistencia, consolidándose en la cima de la tabla de goleadores de la MLS con 18 conquistas. Además, alcanzó su festejo 927 a lo largo de una carrera colmada de logros individuales y colectivos.

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La llegada de Casemiro al Inter Miami hace poco más de un mes supuso un salto de calidad para el equipo repleto de figuras experimentadas. Acostumbrado a enfrentarse a Messi tanto en la liga española durante su etapa en Real Madrid como en duelos internacionales entre Brasil y Argentina, el mediocampista ahora vive la experiencia de compartir vestuario y objetivos con el astro.

Inter Miami vs Montréal
El brasileño ex rival del capitán argentino celebra compartir vestuario con el 10 (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El primer gol con Inter Miami no solo fue un motivo de alegría personal para Casemiro, sino también una forma de reivindicarse tras dos errores cometidos en un partido anterior ante Columbus Crew, que terminaron en goles rivales.

Incluso, Casemiro ya había elogiado públicamente a Messi semanas atrás, luego de un episodio personal difícil para el argentino. Al referirse a la actitud de su compañero tras el fallecimiento de su padre, el brasileño había confesado: “Es un ejemplo, porque al final seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club. Entonces, nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dar las gracias, dar las gracias por estar aquí...”. Además agregó: “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene con nosotros y el compromiso que él tiene con el club es algo de aplaudirlo, de ayudarlo”.

Tras la goleada ante Montreal, el equipo aguarda la llegada del nuevo entrenador, Kily González, y encara el futuro con renovada confianza. El próximo desafío será ante Atlanta United, el sábado 5 de septiembre a las 20:30 (hora argentina), en condición de local. Posteriormente, Inter Miami viajará a Chicago para enfrentar a Chicago Fire el miércoles 9/9 a las 21:30.

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