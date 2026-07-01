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Bill Gates muestra cómo la IA y la robótica ya están acelerando los descubrimientos científicos

Una empresa ya usa automatización inteligente, permitiéndole analizar resultados y decidir los siguientes pasos en tiempo real

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Bill Gates afirmó que la inteligencia artificial y la robótica están redefiniendo el ritmo y la dinámica de la investigación científica.

La integración de inteligencia artificial y robótica en los laboratorios científicos está redefiniendo el ritmo y la dinámica de la investigación, según la visión de Bill Gates.

El fundador de Microsoft ha compartido recientemente sus impresiones sobre el avance de estas tecnologías tras visitar las instalaciones de Lila Sciences, una empresa emergente dedicada a acelerar el descubrimiento científico mediante sistemas automatizados e inteligentes.

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Durante su recorrido por el laboratorio, Gates observó cómo la IA y la robótica están siendo aplicadas en el ciclo completo del método científico.

Destacó que la experimentación sigue siendo esencial para el avance de la ciencia, pero reconoció que tradicionalmente el proceso de pasar de una hipótesis a un resultado puede tomar años. Frente a este desafío, la automatización inteligente promete reducir drásticamente los tiempos de validación e innovación.

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Bill Gates sostuvo que la IA y la robótica pueden reducir de años a semanas el paso de una hipótesis a un resultado. (EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE)
Bill Gates sostuvo que la IA y la robótica pueden reducir de años a semanas el paso de una hipótesis a un resultado. (EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE)

Cuál es es el papel de la IA y la robótica en la aceleración científica

Bill Gates enfatizó que la combinación de IA y robótica no se limita a la automatización de tareas repetitivas. Según relató, estas herramientas se han convertido en verdaderos agentes activos dentro del proceso científico.

En Lila Sciences, la IA genera hipótesis, diseña experimentos, dirige a los robots para ejecutar pruebas, analiza los resultados obtenidos y decide en tiempo real los siguientes pasos a seguir.

Esta capacidad de ejecutar un ciclo completo de investigación de manera autónoma permite que las máquinas aprendan de cada experimento y ajusten sus estrategias sin intervención humana directa. El proceso, que antes podía extenderse durante años, ahora puede comprimirse en cuestión de semanas, abriendo la puerta a una exploración mucho más rápida y extensa de nuevas ideas.

Bill Gates sintetizó el impacto afirmando que “estas tecnologías ayudan a los científicos a explorar más ideas, más rápidamente”. Se trata de una transformación profunda en la manera en la que se aborda la ciencia experimental, ya que la velocidad y la escala de pruebas posibles superan ampliamente el alcance de métodos manuales.

Robot humanoide futurista con detalles azules brillantes manipulando una pantalla holográfica verde que muestra complejas ecuaciones matemáticas en un laboratorio.
La colaboración entre científicos, inteligencia artificial y robótica apunta a ampliar la capacidad humana sin reemplazar a los investigadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la colaboración hombre-máquina y perspectivas de futuro

Un punto que subrayó Gates es que la finalidad de la IA y la robótica no es reemplazar a los científicos humanos. Por el contrario, su visión es la de una colaboración donde las máquinas actúan como copilotos, ampliando la capacidad de los investigadores y permitiéndoles dedicarse a tareas de mayor complejidad conceptual.

La automatización inteligente, según Gates, puede ser determinante en la lucha contra enfermedades, el desarrollo de cultivos resistentes a condiciones climáticas adversas y la búsqueda de soluciones energéticas limpias.

Estas aplicaciones anticipan un cambio de paradigma en la investigación científica, donde la velocidad y el volumen de pruebas se multiplican, y la creatividad humana encuentra un complemento inédito en la inteligencia artificial.

Bill Gates resume así el horizonte que vislumbra: la IA y la robótica permitirán enfrentar desafíos complejos de manera más eficiente, acelerando el acceso a nuevos conocimientos y soluciones en beneficio de la humanidad.

Bill Gates vinculó el uso de IA y robótica con avances contra enfermedades, cultivos resistentes y soluciones energéticas limpias.(Justin Tallis//Pool vía REUTERS)
Bill Gates vinculó el uso de IA y robótica con avances contra enfermedades, cultivos resistentes y soluciones energéticas limpias.(Justin Tallis//Pool vía REUTERS)

Qué es y qué hace Lila Sciences

La compañía, surgida de Flagship Pioneering, ha desarrollado lo que denomina la primera plataforma de “superinteligencia científica” y laboratorio autónomo del mundo. Su sistema está diseñado para aplicar IA en cada fase del método científico, desde la concepción de ideas hasta la verificación experimental.

Los robots en el laboratorio, bajo la dirección de la IA, ejecutan experimentos, recogen datos y ajustan los procedimientos en base a los resultados obtenidos. Esta arquitectura permite repetir el proceso de formulación y prueba de hipótesis de manera continua, sin las pausas tradicionales entre una etapa y otra del ciclo científico.

El objetivo de Lila Sciences es comprimir años de trabajo en apenas semanas, con la meta de acelerar avances en áreas como el descubrimiento de fármacos, soluciones para el cambio climático y desarrollo de nuevas tecnologías de baterías. Bill Gates, tras su visita, elogió públicamente el modelo de trabajo implementado y el potencial que representa para la investigación global.

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