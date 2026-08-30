Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate jugará ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Una final y eliminaciones dolorosas: todos los números del Chacho Coudet en River Plate El tropiezo en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe culminó el ciclo del entrenador en el Millonario

La eliminación en la Copa Sudamericana marcó el fin del ciclo de Eduardo Coudet en River Plate (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La etapa de Eduardo Coudet en River Plate llegó a su final tras la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana. “Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante”, explicó el Chacho en conferencia de prensa. Lo reemplazará de forma interina Leonardo Ponzio.