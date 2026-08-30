Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate jugará ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate atraviesa una transición en el banco de suplentes. Leonardo Ponzio, quien hasta el jueves se desempeñaba como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva, asumió como entrenador interino del plantel profesional luego de la salida de Eduardo Coudet y encabezó la primera práctica, apenas horas después de la eliminación del equipo ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Eduardo Coudet se presentó este jueves en el Salón Auditorio del estadio Monumental y explicó, con sus propias palabras, los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado como entrenador de River Plate tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.
La etapa de Eduardo Coudet en River Plate llegó a su final tras la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana. “Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante”, explicó el Chacho en conferencia de prensa. Lo reemplazará de forma interina Leonardo Ponzio.
¿Cómo llega Banfield?
El Taladro inició el segundo semestre de forma irregular: ganó dos partidos, igualó uno y cayó en tres oportunidades. Con este panorama, se ubica 11° con siete unidades en la zona B y marcha 23° con 25 en la Anual, lejos de los puestos de descenso. El elenco conducido por Pedro Troglio viene de perder por 2-1 contra Newell’s en Rosario. Antes de eso, se metió a los cuartos de final de la Copa Argentina al vencer por penales a Midland.
¿Cómo llega River Plate?
El Millonario viene de recibir un duro golpe al ser eliminado de la Copa Sudamericana en la tanda de penales contra Independiente Santa Fe. Esto marcó el fin del ciclo de Eduardo Coudet en el banco de suplentes, que se marchó con un solo partido ganado de los últimos ocho que disputó. Afuera de la Copa Argentina, Leonardo Ponzio se hizo cargo de tomar las riendas del banco y está obligado a sumar puntos en el Torneo Clausura: se ubica 14° con cuatro unidades en la zona B y 11° con 33 puntos en la Tabla Anual, afuera del ingreso a las copas internacionales.
Posibles formaciones
Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
¡Bienvenidos la minuto a minuto del partido entre Banfield y River Plate!
El Millonario visitará al Taladro en el Estadio Florencio Sola por la fecha 7 del Torneo Clausura. Tras la eliminación en Copa Sudamericana y la salida de Eduardo Coudet, Leonardo Ponzio debutará como técnico en el banco del cuadro de Núñez. La transmisión desde las 15:00 estará a cargo de ESPN Premium y el árbitro principal será Leandro Rey Hilfler.