Deportes

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate jugará ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Tras la eliminación en Copa Sudamericana y la salida de Coudet, el Millonario está obligado a ganar en el Florencio Sola para acomodarse en la tabla. Transmite ESPN Premium desde las 15

Guardar
16:30 hsHoy

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

El club quiere tomarse un tiempo para definir al reemplazante definitivo de Coudet. Las razones que llevaron a la dirigencia a apostar por el ex volante

Ponzio fue una leyenda como futbolista del Millonario. Surgió de Newell's, se destacó en Europa y pasó por la selección argentina (@RiverPlate)
Ponzio fue una leyenda como futbolista del Millonario. Surgió de Newell's, se destacó en Europa y pasó por la selección argentina (@RiverPlate)

River Plate atraviesa una transición en el banco de suplentes. Leonardo Ponzio, quien hasta el jueves se desempeñaba como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva, asumió como entrenador interino del plantel profesional luego de la salida de Eduardo Coudet y encabezó la primera práctica, apenas horas después de la eliminación del equipo ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Leer la nota completa
16:15 hsHoy

Los argumentos de Coudet para explicar por qué renunció como técnico de River Plate

El entrenador expuso ante los medios los motivos que lo llevaron a dejar el cargo en el Millonario

Eduardo Coudet se presentó este jueves en el Salón Auditorio del estadio Monumental y explicó, con sus propias palabras, los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado como entrenador de River Plate tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

Leer la nota completa
16:00 hsHoy

Una final y eliminaciones dolorosas: todos los números del Chacho Coudet en River Plate

El tropiezo en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe culminó el ciclo del entrenador en el Millonario

La eliminación en la Copa Sudamericana marcó el fin del ciclo de Eduardo Coudet en River Plate (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
La eliminación en la Copa Sudamericana marcó el fin del ciclo de Eduardo Coudet en River Plate (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La etapa de Eduardo Coudet en River Plate llegó a su final tras la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante”, explicó el Chacho en conferencia de prensa. Lo reemplazará de forma interina Leonardo Ponzio.

Leer la nota completa
15:45 hsHoy

¿Cómo llega Banfield?

El Taladro inició el segundo semestre de forma irregular: ganó dos partidos, igualó uno y cayó en tres oportunidades. Con este panorama, se ubica 11° con siete unidades en la zona B y marcha 23° con 25 en la Anual, lejos de los puestos de descenso. El elenco conducido por Pedro Troglio viene de perder por 2-1 contra Newell’s en Rosario. Antes de eso, se metió a los cuartos de final de la Copa Argentina al vencer por penales a Midland.

Los citados de Banfield para recibir a River (@CAB_oficial)
Los citados de Banfield para recibir a River (@CAB_oficial)
15:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario viene de recibir un duro golpe al ser eliminado de la Copa Sudamericana en la tanda de penales contra Independiente Santa Fe. Esto marcó el fin del ciclo de Eduardo Coudet en el banco de suplentes, que se marchó con un solo partido ganado de los últimos ocho que disputó. Afuera de la Copa Argentina, Leonardo Ponzio se hizo cargo de tomar las riendas del banco y está obligado a sumar puntos en el Torneo Clausura: se ubica 14° con cuatro unidades en la zona B y 11° con 33 puntos en la Tabla Anual, afuera del ingreso a las copas internacionales.

La primera nómina de convocados de Leonardo Ponzio en River (@RiverPlate)
La primera nómina de convocados de Leonardo Ponzio en River (@RiverPlate)
15:15 hsHoy

Posibles formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

15:10 hsHoy

¡Bienvenidos la minuto a minuto del partido entre Banfield y River Plate!

El Millonario visitará al Taladro en el Estadio Florencio Sola por la fecha 7 del Torneo Clausura. Tras la eliminación en Copa Sudamericana y la salida de Eduardo Coudet, Leonardo Ponzio debutará como técnico en el banco del cuadro de Núñez. La transmisión desde las 15:00 estará a cargo de ESPN Premium y el árbitro principal será Leandro Rey Hilfler.

Imagen dividida con un futbolista con uniforme blanco y verde a la izquierda y dos jugadores con camiseta blanca y franja roja a la derecha.
Banfield recibirá a River Plate en el Florencio Sola

Temas Relacionados

River PlateBanfieldTorneo ClausuraLiga Profesional de FútbolLeonardo PonzioPedro Troglio

Últimas noticias

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

El combinado argentino se impuso 2-1 sobre Países Bajos gracias a la anotación de Matías Rey, que disputó su sexta Copa del Mundo y es hermano del entrenador

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

El arquero argentino fue titular en el conjunto de Stanford Bridge en el triunfo por 4-3 ante Brighton

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

Racing visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia llega al Estadio Bautista Gargantini sin ganar desde hace cinco fechas en el Clausura, mientras la Lepra pelea por el título anual con 42 puntos en la tabla general

Racing visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato

El Gladiador peleó adelante toda la carrera y fue tercero en el Motorland de Aragón. Valentín Perrone fue octavo

El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato

Argentinos-Aldosivi e Independiente-Gimnasia de Mendoza completarán la agenda del domingo por el Torneo Clausura

En primer turno, el Bicho se medirá contra el Tiburón en la Paternal (17). Luego el Rojo recibirá al Lobo cuyano (19.15)

Argentinos-Aldosivi e Independiente-Gimnasia de Mendoza completarán la agenda del domingo por el Torneo Clausura

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué ir acompañado al médico puede ayudar a cualquier edad

Por qué ir acompañado al médico puede ayudar a cualquier edad

Descubre quién accede a tu cuenta de Google y cómo cerrar sesiones en dispositivos no autorizados

Brutal homicidio en Merlo: cuatro vecinos de la víctima bajo sospecha

La exportación que no pasa por la aduana

Cómo Spotify, YouTube, Apple Music y más apps te muestran que una canción fue hecha con IA

INFOBAE AMÉRICA

El comandante israelí que lideró los rescates en Cali cuenta cómo fue la misión: “No quedaban desaparecidos cuando nos fuimos”

El comandante israelí que lideró los rescates en Cali cuenta cómo fue la misión: “No quedaban desaparecidos cuando nos fuimos”

Estados Unidos es el país que más papel higiénico consume por persona y el conflicto con Canadá amenaza con encarecerlo

"¿Cuántos días llevas sin agua?": Cuba contada desde la vida cotidiana

El cartel de “Tiburón” retrató otra especie y el error pasó inadvertido durante décadas

Amybeth McNulty se sinceró sobre la polémica cancelación de ‘Anne with an E’: “Me fui con la expectativa de volver”

DEPORTES

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

Racing visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato

Argentinos-Aldosivi e Independiente-Gimnasia de Mendoza completarán la agenda del domingo por el Torneo Clausura