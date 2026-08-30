Nicaragua

Nicaragua aprobará el 21 de septiembre la reforma electoral que excluye a opositores considerados “traidores”

La medida forma parte de una serie de reformas impulsadas desde 2025, que han modificado el equilibrio de poderes y ampliado el mandato presidencial.

La reforma en Nicaragua que excluye a opositores desnacionalizados de los procesos electorales será aprobada en primera legislatura el 21 de septiembre, según Gustavo Porras. (EFE/Jorge Torres/ Archivo)
La reforma en Nicaragua que excluye a opositores desnacionalizados de los procesos electorales será aprobada en primera legislatura el 21 de septiembre, según Gustavo Porras. (EFE/Jorge Torres/ Archivo)
Guardar

La reforma que busca excluir de los procesos electorales a los opositores que han sido desnacionalizados y que son señalados oficialmente como “traidores a la patria” será aprobada el 21 de septiembre en primera legislatura, según el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Durante una sesión especial en el norte del país, Porras explicó que las consultas parlamentarias sobre las enmiendas finalizarán el primero de septiembre. La propuesta, impulsada por el régimen de Daniel Ortega, requiere ser ratificada en dos legislaturas distintas: la actual, que se extiende hasta el 15 de diciembre de 2027, y una siguiente, para que pueda entrar en vigor de acuerdo con el procedimiento constitucional. Esta información fue confirmada por EFE.

PUBLICIDAD

El Parlamento, controlado por una mayoría oficialista, avanzó con el debate de la reforma tras declaraciones realizadas por Ortega el 19 de julio. En ese acto público, el mandatario afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, lo que motivó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar de urgencia a los cancilleres de la región para analizar la situación del país.

Reacciones internacionales y contexto político

Diversos países y organismos internacionales han manifestado su preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega y el avance de la reforma. Entre ellos se encuentran Costa Rica, Estados Unidos, Panamá (que retiró a su embajador), Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Según reportes de EFE, el tema ha generado gran atención en el ámbito internacional.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue impulsada luego de que Ortega, durante la conmemoración del aniversario de la revolución sandinista en Managua, declarara: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas palabras intensificaron el debate sobre el rumbo del proceso democrático nicaragüense.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a urnas con el escudo de Nicaragua. Hay un micrófono y una multitud con puños y banderas en alto.
Las elecciones generales en Nicaragua estaban previstas para noviembre de 2026, pero una reforma constitucional previa las trasladó a noviembre de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para el cronograma electoral

Originalmente, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, reformas constitucionales previas ampliaron el periodo presidencial, trasladando la fecha de los comicios a noviembre de 2027.

La reforma tiene como objetivo impedir que quienes han perdido la nacionalidad nicaragüense por decisión oficial participen en futuras elecciones. El oficialismo sostiene que la iniciativa busca salvaguardar la soberanía nacional, mientras que críticos y observadores advierten que podría limitar la competencia política y reforzar el control del poder por parte del régimen.

En este escenario, la pregunta sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua está ligada a la ratificación de la reforma en ambas legislaturas. Si el proceso se completa, la exclusión de los opositores desnacionalizados quedaría formalmente establecida en la Constitución.

Consolidación del poder y figuras principales

Desde 2007, Daniel Ortega gobierna Nicaragua. A partir de 2017, lo hace junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta tras una reforma constitucional en 2025. La creación de ese puesto fue cuestionada internacionalmente, especialmente por Estados Unidos, que puso en duda la legitimidad de Murillo al asumir el cargo sin pasar por elecciones.

El avance de la reforma y las reacciones que genera en la comunidad internacional continúan en seguimiento. Las decisiones de las próximas semanas serán determinantes para el futuro político de Nicaragua y para el desarrollo del sistema democrático en el país.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguareforma constitucionalRégimen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Todavía tengo pesadillas de la policía corriendo atrás de mí”: Jason Puracal relata sus 689 días de tortura en Nicaragua

En entrevista exclusiva con Infobae, el estadounidense Jason Puracal, reveló los detalles más íntimos de su calvario tras el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al régimen de Daniel Ortega por torturas y detención arbitraria

“Todavía tengo pesadillas de la policía corriendo atrás de mí”: Jason Puracal relata sus 689 días de tortura en Nicaragua

La codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo da una tregua a los ataques: “al mundo bizarro no lo tocamos hoy”

Durante su comunicación habitual con medios oficialistas, la codictadora nicaragüense cambió el tono tras días de descalificaciones y, en medio de presiones en la OEA, llamó a dejar atrás la confrontación

La codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo da una tregua a los ataques: “al mundo bizarro no lo tocamos hoy”

Inyectaron fondos estatales al INSS y aun así acumuló déficit en Nicaragua

Las transferencias públicas suman 16,029.7 millones de córdobas (USD 435,729,85) desde 2022, pero la caída de aportantes y el aumento de jubilados mantienen la fragilidad del sistema, con más presión prevista para 2026

Inyectaron fondos estatales al INSS y aun así acumuló déficit en Nicaragua

Morder a un agente de ICE le costará la cárcel y la expulsión a una joven nicaragüense en Estados Unidos

Del procedimiento administrativo por faltas migratorias al delito penal grave: el caso de Silvia Paola Sánchez-Hurtado evidencia el impacto de resistirse a un arresto federal en suelo estadounidense

Morder a un agente de ICE le costará la cárcel y la expulsión a una joven nicaragüense en Estados Unidos

Alba Luz Ramos renunció a la Corte Suprema de Nicaragua tras casi tres años sin funciones

La magistrada, apartada de su cargo desde 2023 por orden de Rosario Murillo, presentó su renuncia el 25 de agosto y fue sustituida por la exfiscal general Ana Julia Guido.

Alba Luz Ramos renunció a la Corte Suprema de Nicaragua tras casi tres años sin funciones

TECNO

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver películas y series en 4K desde el televisor

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Ridley Scott recordó cómo consiguió la película que transformó su carrera: “Fui la quinta opción para dirigir ‘Alien’”

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Así fue el último adiós a Dolly Parton: un funeral íntimo y una sepultura junto a su esposo Carl Dean

Tony Iommi y su amistad con Brian May: “Es una de las dos personas del rock con las que mantuve contacto durante décadas”

MUNDO

El gobierno de Yemen interceptó un cargamento de piezas de drones iraníes destinado a los hutíes en el mar Rojo

El gobierno de Yemen interceptó un cargamento de piezas de drones iraníes destinado a los hutíes en el mar Rojo

Nuevos datos sobre las colonias de pingüinos emperador revelan décadas de cambios en la Antártida

Focas amenazadas en Grecia: buscan refugio en cuevas submarinas para escapar del turismo

El misterioso monstruo marino hallado en Canadá que desconcierta a los científicos casi un siglo después

Volodimir Zelensky: "Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino"