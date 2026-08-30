Brillante asistencia de Correa y definición de Driussi: así fue el primer gol de la era Ponzio en River Plate

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Sebastián Driussi abrió el marcador ante Banfield con una definición de primera tras un pase de cucharita de Ángel Correa que lo dejó de cara al arquero Diego Rodríguez, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura y en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino de River Plate en el Estadio Florencio Sola.

La jugada llegó al minuto 31 del primer tiempo. Correa recibió en profundidad y lanzó un pase por encima de la línea defensiva del Taladro; Driussi, quien llegó en carrera, no tuvo más que ensayar una volea para convertir el 1-0 del Millonario. Apenas un minuto antes, el propio delantero había desperdiciado un mano a mano: el arquero del Taladro, el Ruso Rodríguez, le había sacado el tiro cuando intentó definir por arriba.

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El gol llegó en un primer tiempo en el que River impuso condiciones desde la tenencia. Thiago Almada, con una ubicación más central que en etapas anteriores del equipo, funcionó como nexo entre la mitad de cancha y el tridente ofensivo junto a Correa y Driussi. Antes del tanto, el Ruso Rodríguez le había negado el gol con una tapada en el piso al ex Vélez Sarsfield.

El partido marcó el inicio de la etapa de Ponzio al frente del banco millonario, tras la salida de Eduardo Coudet. El exvolante, referente histórico del club, asumió como interino con el objetivo de enderezar el rumbo en el Clausura y recuperar terreno en la tabla de posiciones, luego de la eliminación en la Copa Sudamericana.

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Driussi llegó al encuentro en un buen momento de forma. El delantero había vuelto al once titular el 26 de agosto, tras más de tres meses de ausencia, y convirtió ante Independiente Santa Fe. Contra Banfield repitió titularidad y anotó nuevamente, con lo que llegó a su grito número 47 con la camiseta del Millonario.

El segundo gol tuvo más historia. En el minuto 35, Tomás Adoryan derribó a Thiago Almada dentro del área y el árbitro Leandro Rey Hilfer cobró penal de inmediato. En la primera ejecución, Rodríguez adivinó la dirección del remate y lo contuvo, pero el VAR detectó invasión en el área y ordenó repetir el disparo. En el segundo intento, Almada cambió el palo, el arquero volvió a adivinar, pero esta vez el balón entró para el 2-0.

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Vale recordar que junto a Ponzio se encuentran Marcelo Escudero -entrenador de la Reserva- y Christian Manfredi, quienes ofician de ayudantes de campo, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi se hacen cargo de la preparación física.

El próximo compromiso para el elenco de Núñez será ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha ocho del Torneo Clausura. El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental el domingo 6 de septiembre, desde las 19:15. Seis días más tarde, el 12/9, River deberá viajar para enfrentarse a Atlético Tucumán.

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Banfield, por su parte, visitará a Aldosivi de Mar del Plata el sábado 5 de septiembre desde las 13:30. Luego, hará las veces de local frente a Barracas Central, el lunes 14 del mismo mes.