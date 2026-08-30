Tecno

Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver películas y series en 4K desde el televisor

La verificación del ancho de banda puede realizarse mediante la aplicación y se debe reiniciar el router, cambiar la contraseña del WiFi y priorizar el uso de cable Ethernet

Netflix es compatible con múltiples dispositivos y su operación depende de una conexión estable. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)
Netflix es compatible con múltiples dispositivos y su operación depende de una conexión estable. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL)
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La calidad de experiencia al reproducir series, películas o eventos en vivo a través de Netflix depende de la velocidad y estabilidad de la conexión a internet. La plataforma streaming detalla que para acceder a contenidos con la mejor definición posible, es clave contar con una conexión de al menos 15 Mb/s.

El sistema ajusta automáticamente la calidad de la reproducción si la velocidad es inferior, priorizando la estabilidad de la transmisión por sobre la definición visual.

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Cuál es la velocidad sugerida para cada tipo de calidad en Netflix

La plataforma streaming diferencia entre tres niveles de calidad de imagen, cada uno asociado a un umbral de velocidad de conexión. Para transmisiones en alta definición (HD), solo se necesita 3 Mb/s. La alta definición completa (Full HD) requiere 5 Mb/s.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estándar 4K demanda cinco veces más velocidad que el mínimo para HD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la reproducción en ultra alta definición (UHD, 4K), que permite visualizar detalles más nítidos y colores más vibrantes en pantallas de gran tamaño, exige un mínimo de 15 Mb/s. Estas cifras corresponden a la velocidad real disponible en el dispositivo y no a la contratada con el proveedor de internet.

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Además, Netflix sugiere comprobar periódicamente la velocidad efectiva, sobre todo si en el hogar se utilizan varios dispositivos conectados a la red simultáneamente.

La presencia de múltiples conexiones activas puede reducir el ancho de banda disponible para la reproducción de contenido, lo que puede ocasionar caídas en la calidad del video o fallas durante la transmisión.

La aplicación de Netflix incluye una función para revisar el estado de la red. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)
La aplicación de Netflix incluye una función para revisar el estado de la red. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

Cómo verificar la velocidad de internet antes de ver una película en 4K

Netflix sugiere a sus usuarios que verifiquen la velocidad de su conexión antes de intentar reproducir contenidos en 4K. Para hacerlo desde un teléfono, tableta o computadora, se debe ingresar al sitio Fast.com, un servicio que mide la velocidad de descarga de manera automática y sin instalar aplicaciones adicionales.

En el caso de televisores inteligentes o dispositivos conectados a la TV, la verificación puede realizarse directamente desde la aplicación de Netflix. Solo hay que acceder al menú de ayuda de la app y seleccionar la opción “Comprobar red”.

Si el sistema arroja un mensaje de error o indica que la prueba no puede completarse, lo más probable es que el dispositivo no tenga acceso a internet en ese momento.

Mano presionando un botón rojo de reinicio en un router Wi-Fi negro, con puertos de red amarillos y azules, y luces indicadoras verdes.
Reiniciar el router suele resolver problemas de conectividad y lentitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si la velocidad de internet no alcanza el mínimo sugerido

En situaciones donde la velocidad de la conexión no llega a los 15 Mb/s requeridos para la reproducción en 4K, se sugieren una serie de pasos prácticos para mejorar el rendimiento.

El primero consiste en reiniciar el router, una medida sencilla que permite resolver problemas de conectividad y restablecer la estabilidad de la señal WiFi. Esta acción no altera la configuración ni las funciones programadas del módem, y no existe un límite de frecuencia para hacerlo.

Otra pauta es cambiar la contraseña del WiFi de manera periódica. Esta práctica dificulta el acceso no autorizado a la red, lo que puede afectar la velocidad disponible si hay dispositivos ajenos conectados.

Asimismo, es fundamental limitar el número de dispositivos conectados al router, porque cada uno consume parte del ancho de banda total.

Primer plano de una mano insertando un cable Ethernet azul en el puerto de red trasero de un televisor negro. Se aprecian puertos HDMI y USB.
El cable Ethernet ofrece mayor estabilidad y velocidad que la red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles acciones permiten optimizar la conexión y garantizar una experiencia en 4K

Para quienes buscan la máxima velocidad y estabilidad, utilizar un cable Ethernet en lugar de WiFi es la opción más eficiente. Las conexiones por cable no sufren interferencias y suelen mantener una velocidad más alta y constante que las redes inalámbricas.

Aunque la instalación de un cable puede resultar menos cómoda o requerir adaptaciones en el hogar, la mejora en la calidad de la transmisión suele ser inmediata.

El uso del cable Ethernet es muy útil para actividades como juegos en línea, pero su utilidad se extiende a la reproducción de video en alta definición, incluyendo el streaming de contenidos en 4K.

En cualquiera de los casos, mantener una red doméstica segura y optimizada es clave para aprovechar todas las ventajas que ofrece la plataforma streaming.

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