El dólar vuelve a subir en Cuba y abre en 675 pesos en el mercado informal

El mercado informal de divisas en Cuba abrió con el dólar a 675 CUP y confirmó la persistencia de la demanda de moneda extranjera. (AP Foto/Ariel Ley)

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El mercado informal de divisas en Cuba abrió este domingo con el dólar a 675 CUP (peso cubano o moneda nacional), un peso más que el día anterior. Este aumento muestra que la demanda de moneda extranjera sigue fuerte y la escasez de dólares y euros permanece en la vida cotidiana cubana.

La diferencia entre el precio oficial y el paralelo se mantiene. Según el Banco Central de Cuba, el dólar oficial está en 634 CUP, 41 pesos menos que en el mercado informal. Para el euro, la diferencia es de 28 pesos: el oficial está en 735 CUP y el paralelo, más caro.

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De acuerdo con CiberCuba, en el mercado no oficial el dólar se compra a 670 CUP y se vende a 680 CUP. El aumento diario fue pequeño, pero en una semana, el dólar subió 11 pesos (de 664 a 675 CUP), lo que representa un alza de 1.7 %.

El euro sigue como la moneda más cara fuera del circuito oficial

El euro no cambió de valor en el último día y está en 763 CUP en el mercado informal. Para comprarlo, se paga 755 CUP y para venderlo, 770 CUP. Aún sin cambios recientes, es la moneda más cara en este mercado, superando al dólar por 88 pesos en el precio medio.

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En la última semana, el euro subió 13 pesos, también un 1.7 %. En el último mes, bajó de 785 a 763 CUP, una caída de 22 pesos. Sin embargo, la fuente advierte que este dato mensual puede verse afectado por cambios en la manera de calcular el valor.

La brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo en Cuba se mantuvo en 41 CUP, según el Banco Central de Cuba. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Durante los últimos treinta días, el euro se movió entre 746 y 788 CUP. El dólar, en ese mismo tiempo, estuvo entre 663 y 675 CUP, alcanzando este domingo el precio más alto del mes.

Qué pasa con la moneda libremente convertible (MLC)

La MLC (moneda libremente convertible) inició el día en 468 CUP, subiendo un peso respecto al día anterior. Su rango fue más amplio que el de las otras monedas: se compra en 438 CUP y se vende en 498 CUP.

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En la última semana, la MLC tuvo la mayor variación: subió 57 pesos (de 411 a 468 CUP), un alza de 13,9 %. La fuente señala que este dato debe interpretarse con cuidado porque el mercado de MLC es pequeño y con poca liquidez en las primeras horas del día.

En el último mes, la MLC bajó siete pesos desde los 475 CUP, moviéndose entre un máximo de 529 CUP y un mínimo de 408 CUP.

La MLC no existe en billetes, solo se usa con tarjetas y pagos electrónicos en comercios que la aceptan. Esta condición limita su circulación, a diferencia del dólar y el euro en efectivo.

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El dólar en el mercado no oficial de Cuba se compró a 670 CUP y se vendió a 680 CUP, con una subida semanal de 11 pesos. (REUTERS/Desmond Boylan)

El Banco Central de Cuba creó el Segmento III para dar más flexibilidad en el cambio de divisas. A pesar de esto, los precios oficiales siguen por debajo de los del mercado informal y no logran cubrir toda la demanda de la población.

En los últimos treinta días, el dólar oficial subió de 611 a 634 CUP y el euro oficial de 704 a 735 CUP. Para calcular las tasas informales, CiberCuba analiza miles de anuncios de compraventa en grupos de Telegram y Facebook, eliminando ofertas poco reales y actualizando varias veces al día para reflejar los movimientos reales del mercado.

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