Cuba

El dólar vuelve a subir en Cuba y abre en 675 pesos en el mercado informal

La divisa estadounidense arrancó el domingo con un alza mínima, pero ya acumula once pesos en una semana, mientras la brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba sigue marcando la conversación económica

REP-GEN CUBA-DINERO
El mercado informal de divisas en Cuba abrió con el dólar a 675 CUP y confirmó la persistencia de la demanda de moneda extranjera. (AP Foto/Ariel Ley)
Guardar

El mercado informal de divisas en Cuba abrió este domingo con el dólar a 675 CUP (peso cubano o moneda nacional), un peso más que el día anterior. Este aumento muestra que la demanda de moneda extranjera sigue fuerte y la escasez de dólares y euros permanece en la vida cotidiana cubana.

La diferencia entre el precio oficial y el paralelo se mantiene. Según el Banco Central de Cuba, el dólar oficial está en 634 CUP, 41 pesos menos que en el mercado informal. Para el euro, la diferencia es de 28 pesos: el oficial está en 735 CUP y el paralelo, más caro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con CiberCuba, en el mercado no oficial el dólar se compra a 670 CUP y se vende a 680 CUP. El aumento diario fue pequeño, pero en una semana, el dólar subió 11 pesos (de 664 a 675 CUP), lo que representa un alza de 1.7 %.

El euro sigue como la moneda más cara fuera del circuito oficial

El euro no cambió de valor en el último día y está en 763 CUP en el mercado informal. Para comprarlo, se paga 755 CUP y para venderlo, 770 CUP. Aún sin cambios recientes, es la moneda más cara en este mercado, superando al dólar por 88 pesos en el precio medio.

PUBLICIDAD

En la última semana, el euro subió 13 pesos, también un 1.7 %. En el último mes, bajó de 785 a 763 CUP, una caída de 22 pesos. Sin embargo, la fuente advierte que este dato mensual puede verse afectado por cambios en la manera de calcular el valor.

La brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo en Cuba se mantuvo en 41 CUP, según el Banco Central de Cuba. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
La brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo en Cuba se mantuvo en 41 CUP, según el Banco Central de Cuba. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Durante los últimos treinta días, el euro se movió entre 746 y 788 CUP. El dólar, en ese mismo tiempo, estuvo entre 663 y 675 CUP, alcanzando este domingo el precio más alto del mes.

Qué pasa con la moneda libremente convertible (MLC)

La MLC (moneda libremente convertible) inició el día en 468 CUP, subiendo un peso respecto al día anterior. Su rango fue más amplio que el de las otras monedas: se compra en 438 CUP y se vende en 498 CUP.

En la última semana, la MLC tuvo la mayor variación: subió 57 pesos (de 411 a 468 CUP), un alza de 13,9 %. La fuente señala que este dato debe interpretarse con cuidado porque el mercado de MLC es pequeño y con poca liquidez en las primeras horas del día.

En el último mes, la MLC bajó siete pesos desde los 475 CUP, moviéndose entre un máximo de 529 CUP y un mínimo de 408 CUP.

La MLC no existe en billetes, solo se usa con tarjetas y pagos electrónicos en comercios que la aceptan. Esta condición limita su circulación, a diferencia del dólar y el euro en efectivo.

El dólar en el mercado no oficial de Cuba se compró a 670 CUP y se vendió a 680 CUP, con una subida semanal de 11 pesos. (REUTERS/Desmond Boylan)
El dólar en el mercado no oficial de Cuba se compró a 670 CUP y se vendió a 680 CUP, con una subida semanal de 11 pesos. (REUTERS/Desmond Boylan)

El Banco Central de Cuba creó el Segmento III para dar más flexibilidad en el cambio de divisas. A pesar de esto, los precios oficiales siguen por debajo de los del mercado informal y no logran cubrir toda la demanda de la población.

En los últimos treinta días, el dólar oficial subió de 611 a 634 CUP y el euro oficial de 704 a 735 CUP. Para calcular las tasas informales, CiberCuba analiza miles de anuncios de compraventa en grupos de Telegram y Facebook, eliminando ofertas poco reales y actualizando varias veces al día para reflejar los movimientos reales del mercado.

Temas Relacionados

CubaTipo de cambioDólarEuro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

Sigue activa como pieza central del reparto estatal. Un decreto de 1962 y el inicio de las oficinas en 1963 explican su origen. Cómo se arma el padrón familiar y qué condiciona cada compra

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

La Cabaña, 1962: Las 48 horas en que el régimen de Fidel Castro fusiló a más de 300 opositores

En apenas 48 horas, tres paredones de fusilamiento ejecutados en simultáneo silenciaron a decenas de militares y civiles disidentes, poniendo un sangriento punto final a la «Causa de Agosto», la mayor conspiración interna que amenazó con derrocar a Fidel Castro

La Cabaña, 1962: Las 48 horas en que el régimen de Fidel Castro fusiló a más de 300 opositores

¿Cómo intentan sostenerse los restaurantes en Cuba entre apagones, escasez de insumos y la caída del turismo?

El silencio llega cuando se apagan los ventiladores, y el golpe aparece después en la heladera Un nombre famoso por el cine y las celebridades muestra cómo se sostiene un equipo aun con números en rojo

¿Cómo intentan sostenerse los restaurantes en Cuba entre apagones, escasez de insumos y la caída del turismo?

Muerte de adulta mayor eleva a 48 los feminicidios en Cuba, según observatorio

Lenia Valdés Amador, de 81 años, falleció tras el ataque perpetrado por el exnovio de su hija, convirtiéndose en la segunda persona que muere por este hecho

Muerte de adulta mayor eleva a 48 los feminicidios en Cuba, según observatorio

“Te acuestas y empiezas a generar pensamientos negativos”: Los apagones masivos golpean la salud mental de los cubanos

Acostarse a oscuras, levantarse en la penumbra y resistir jornadas de hasta 48 horas sin electricidad es la nueva norma en Cuba. La crisis energética de 2026 ha llevado al límite la capacidad de resistencia del pueblo cubano

“Te acuestas y empiezas a generar pensamientos negativos”: Los apagones masivos golpean la salud mental de los cubanos

TECNO

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver películas y series en 4K desde el televisor

ENTRETENIMIENTO

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Ridley Scott recordó cómo consiguió la película que transformó su carrera: “Fui la quinta opción para dirigir ‘Alien’”

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Así fue el último adiós a Dolly Parton: un funeral íntimo y una sepultura junto a su esposo Carl Dean

MUNDO

Miles de sardinas aparecen muertas frente a Sudáfrica: investigan si un virus es el responsable

Miles de sardinas aparecen muertas frente a Sudáfrica: investigan si un virus es el responsable

Rusia dijo que Putin sólo se reuniría con Trump y Zelensky para firmar un acuerdo que ponga fin a la guerra

La policía suiza busca a los responsables del tiroteo en una fiesta que dejó un muerto y cinco heridos

El gobierno de Yemen interceptó un cargamento de piezas de drones iraníes destinado a los hutíes en el mar Rojo

Nuevos datos sobre las colonias de pingüinos emperador revelan décadas de cambios en la Antártida