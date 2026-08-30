Liberaron al novio de la mujer que murió tras caer desde el quinto piso de un hotel en Mendoza

El episodio sucedio en el hotel Aguas del Corral Hotel y Spa

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La causa que investiga la muerte de T.D.S., la mujer de 31 años que falleció tras caer desde el quinto piso del hotel Aguas del Corral Hotel y Spa, ubicado en calle Amigorena, en el centro de Mendoza, sumó nuevos detalles: su novio, quien permanecía aprehendido desde el día del hecho, recuperó la libertad este viernes.

Así lo decidió el fiscal de Instrucción Oscar Malla, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que investihga el caso. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la medida se adoptó debido a que, hasta el momento, la principal hipótesis indica que “no se habría tratado de una muerte violenta por intervención de ningún hombre ni tercero”.

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Antes de recuperar la libertad, a la pareja de la víctima se le tomó una declaración informativa y continuará vinculado a la investigación mientras se terminan de producir las medidas pendientes.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que “sigue todo apuntando a un suicidio tal como indicó la Policía en un primer momento”. Desde el Ministerio Público Fiscal evitaron avanzar oficialmente sobre esa hipótesis y aclararon que no brindarán más detalles salvo que durante la investigación surjan nuevas circunstancias.

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El abogado del novio de la víctima, Agustín Magdalena, destacó que el testimonio de la hermana de T.D.S. resultó clave para la liberación de su defendido. En diálogo con el medio local ElSiete.tv, el letrado indicó que la mujer declaró que tenía algunos problemas de salud mental. “Padecía esquizofrenia y había abandonado el tratamiento”, afirmó.

El abogado del novio de la víctima sostuvo que se trató de un suicidio y no de femicidio (Fuente/ElSiete.tv)

Por otro lado, Magdalena aseguró que desde un primer momento la defensa sostuvo la hipótesis de un suicidio y descartó que se hubiera tratado de un femicidio. “La Fiscalía lo que ha hecho es activar el protocolo de femicidio y ha seguido esa instrucción. Nosotros, desde que asumimos la defensa, tenemos una teoría del caso totalmente distinta: que esto ha sido un suicidio”, manifestó, en diálogo con Aconcagua Radio 90.1.

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A su vez, aclaró que una vez que su defendido recupere sus pertenencias podrá regresar a Buenos Aires. Sin embargo, señaló que su cliente deberá volver a Mendoza en caso de que la Justicia lo cite nuevamente a declarar.

“Los pasos a seguir son la incorporación de estas pruebas, un análisis del Ministerio Público Fiscal y luego, se tendrá que decretar el archivo”, concluyó.

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El novio de la víctima declaró que ambos descansaban en la habitación cuando escuchó ruidos y la vio sentada en el borde de la ventana

El caso

Todo comenzó el jueves pasado por la madrugada, alrededor de las 3.50, cuando la mujer, que se encontraba hospedada en el establecimiento junto a su novio, murió tras caer desde el quinto piso del hotel. Según pudo saber este medio, ambos habían llegado como turistas y llevaban tres días en el establecimiento al momento del hecho.

Tras un llamado al 911 que reportó la caída, personal policial se hizo presente. Una vez allí, constataron la presencia de la joven y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) certificó su fallecimiento.

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El novio de la víctima declaró que ambos descansaban en la habitación cuando escuchó ruidos y la vio sentada en el borde de la ventana. Según su relato, intentó sujetarla, pero ella se arrojó al vacío antes de que pudiera impedirlo.

Inmediatamente, se activó el protocolo de femicidio y el hombre fue aprehendido. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones, quienes trabajaron en la habitación para reunir pruebas y reconstruir las últimas horas de la víctima. Finalmente, el joven fue liberado y la investigación avanza para esclarecer lo ocurrido.

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