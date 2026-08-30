Cuba

El 71 % de Cuba afrontará apagones simultáneos este domingo por la tarde y la noche

La empresa estatal Unión Eléctrica prevé cortes en el horario de mayor consumo, con una generación de 972 MW frente a una demanda máxima de 3,250 MW, lo que obliga a desconectar 2,308 MW

El 71 % del territorio cubano afrontará apagones simultáneos este domingo en el horario de mayor demanda eléctrica. (Foto: cortesía)
El 71 % del territorio cubano afrontará apagones simultáneos este domingo en el horario de mayor demanda eléctrica. (Foto: cortesía)
Guardar

El 71 % del territorio cubano afrontará apagones simultáneos durante la tarde y noche de este domingo, precisamente en el horario de mayor demanda eléctrica. La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) atribuye la situación a la crisis energética que atraviesa la isla desde mediados de 2024, contexto que se ve agravado por el bloqueo petrolero de Estados Unidos y las restricciones estructurales del sistema nacional.

En las últimas semanas, la población cubana ha experimentado interrupciones eléctricas prolongadas. En La Habana, se han reportado hasta veinte horas diarias sin suministro eléctrico, con ventanas de apenas dos o tres horas de servicio. En algunas provincias, los cortes han superado las cuarenta y ocho horas consecutivas, lo que ha generado malestar y complicaciones en la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Durante la jornada anterior, el país sufrió una afectación eléctrica durante todo el día, y esa misma situación se mantuvo en la madrugada más reciente, según información de EFE. Para este domingo, la UNE prevé una capacidad de generación de 972 megavatios (MW), mientras que la demanda máxima estimada asciende a 3,250 MW. El déficit llevará a una desconexión programada de 2,308 MW, cifra que refleja la magnitud del recorte necesario para evitar colapsos desordenados en la red nacional.

La Unión Eléctrica atribuye la crisis energética en Cuba al bloqueo petrolero de Estados Unidos y a las restricciones estructurales del sistema nacional. (AP Foto/Ramón Espinosa)
La Unión Eléctrica atribuye la crisis energética en Cuba al bloqueo petrolero de Estados Unidos y a las restricciones estructurales del sistema nacional. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Factores que explican la crisis energética en Cuba

La red termoeléctrica cubana aporta alrededor del 40 % de la electricidad nacional y depende del crudo extraído localmente. Sin embargo, actualmente solo la mitad de las unidades está operativa: ocho de las dieciséis centrales no funcionan debido a averías o a trabajos de mantenimiento prolongados. Entre las plantas afectadas destaca la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, que normalmente contribuye con el 14 % de la generación nacional.

PUBLICIDAD

Desde la UNE, se señala que la obsolescencia de las instalaciones, unida a décadas de explotación y a un déficit crónico de inversiones, limita de forma considerable la capacidad de respuesta ante estas crisis. El Gobierno cubano ha descrito el escenario del sistema eléctrico como “agudo”, “crítico” y “extremadamente tenso”, de acuerdo con datos citados por EFE.

A esto se suma la escasez de combustible derivada del bloqueo estadounidense, que ha dejado fuera de servicio a los motores que utilizan diésel y fueloil. En condiciones normales, esta fuente representa otro 40 % de la electricidad generada en el país, pero su parálisis incrementa el déficit energético.

Imagen oscura con tres personas iluminadas por una bombilla, una mujer agachada junto a una caja de huevos y dos hombres. Pared texturizada de fondo
La UNE prevé una generación de 972 megavatios frente a una demanda máxima de 3,250 megavatios, con una desconexión programada de 2,308 megavatios. (AP)

Cómo se compone el suministro eléctrico cubano y perspectivas

El 20 % restante de la energía proviene de gas y fuentes renovables. Según cifras oficiales, Cuba necesita cerca de 100,000 barriles diarios de petróleo para cubrir su demanda energética, de los cuales solo 40,000 provienen de producción nacional.

La coexistencia de un sistema termoeléctrico con largo tiempo de operación, la reducción en la llegada de combustible importado y las sanciones internacionales han provocado una coyuntura energética delicada en Cuba. Para este domingo, se anticipan apagones programados que abarcarán una porción significativa del territorio durante el horario de mayor consumo.

Las autoridades informan de manera regular sobre el estado del suministro eléctrico y reconocen la complejidad de la situación actual. Por su parte, la población afronta los apagones y las restricciones energéticas mientras se mantienen las medidas para gestionar la demanda y estabilizar el servicio.

Temas Relacionados

apagones en CubaCrisis energéticaUnión EléctricaLa HabanaCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vida de Alina Fernández en fotos, la hija rebelde de Fidel Castro

Alina Fernández es hija de Fidel Castro y Natalia Revuelta. Nació en La Habana en 1956 y es conocida por su postura crítica hacia el régimen cubano.

La vida de Alina Fernández en fotos, la hija rebelde de Fidel Castro

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

Sigue activa como pieza central del reparto estatal. Un decreto de 1962 y el inicio de las oficinas en 1963 explican su origen. Cómo se arma el padrón familiar y qué condiciona cada compra

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

La Cabaña, 1962: Las 48 horas en que el régimen de Fidel Castro fusiló a más de 300 opositores

En apenas 48 horas, tres paredones de fusilamiento ejecutados en simultáneo silenciaron a decenas de militares y civiles disidentes, poniendo un sangriento punto final a la «Causa de Agosto», la mayor conspiración interna que amenazó con derrocar a Fidel Castro

La Cabaña, 1962: Las 48 horas en que el régimen de Fidel Castro fusiló a más de 300 opositores

¿Cómo intentan sostenerse los restaurantes en Cuba entre apagones, escasez de insumos y la caída del turismo?

El silencio llega cuando se apagan los ventiladores, y el golpe aparece después en la heladera Un nombre famoso por el cine y las celebridades muestra cómo se sostiene un equipo aun con números en rojo

¿Cómo intentan sostenerse los restaurantes en Cuba entre apagones, escasez de insumos y la caída del turismo?

Muerte de adulta mayor eleva a 48 los feminicidios en Cuba, según observatorio

Lenia Valdés Amador, de 81 años, falleció tras el ataque perpetrado por el exnovio de su hija, convirtiéndose en la segunda persona que muere por este hecho

Muerte de adulta mayor eleva a 48 los feminicidios en Cuba, según observatorio

TECNO

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver películas y series en 4K desde el televisor

ENTRETENIMIENTO

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Ridley Scott recordó cómo consiguió la película que transformó su carrera: “Fui la quinta opción para dirigir ‘Alien’”

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Así fue el último adiós a Dolly Parton: un funeral íntimo y una sepultura junto a su esposo Carl Dean

MUNDO

Miles de sardinas aparecen muertas frente a Sudáfrica: investigan si un virus es el responsable

Miles de sardinas aparecen muertas frente a Sudáfrica: investigan si un virus es el responsable

Rusia dijo que Putin sólo se reuniría con Trump y Zelensky para firmar un acuerdo que ponga fin a la guerra

La policía suiza busca a los responsables del tiroteo en una fiesta que dejó un muerto y cinco heridos

El gobierno de Yemen interceptó un cargamento de piezas de drones iraníes destinado a los hutíes en el mar Rojo

Nuevos datos sobre las colonias de pingüinos emperador revelan décadas de cambios en la Antártida