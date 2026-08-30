Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

Apple nombra a John Ternus como nuevo CEO: Quiénes son los ejecutivos que dejarán la empresa - crédito Apple

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La transición en la dirección de Apple entra en una etapa clave esta semana, con John Ternus asumiendo el cargo de CEO tras la salida de Tim Cook. El movimiento marca el inicio de una profunda reorganización del equipo directivo de la compañía, en un contexto donde la sucesión y el relevo generacional se sitúan en el centro de la estrategia corporativa.

Ternus no solo hereda el legado de Cook, también el desafío de renovar una cúpula directiva marcada por décadas de continuidad y estabilidad, y de afrontar los cambios necesarios para mantener a Apple en la vanguardia de la innovación tecnológica y empresarial.

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John Ternus toma el mando en Apple y acelera el recambio generacional en la cúpula directiva - (Foto AP/Bebeto Matthews, Archivo)

Relevo generacional en la cúpula de Apple

Durante los últimos 15 años, Tim Cook consiguió mantener estable al núcleo de liderazgo de Apple, reteniendo a figuras clave y gestionando salidas graduales. Sin embargo, a partir de 2024, la compañía comenzó a preparar el terreno para una transición más amplia, con la jubilación o semi-retiro de Cook y otros altos ejecutivos como el jefe de operaciones, el director financiero y la asesora general.

La salida de Cook, que ahora asumirá un rol de presidente ejecutivo, coincide con la de figuras como Luca Maestri (CFO), Jeff Williams (COO), Kate Adams (asesora general) y Lisa Jackson (jefa de medio ambiente). Esta oleada de cambios obliga a Ternus a reorganizar áreas cruciales, desde hardware hasta marketing, recursos humanos y servicios.

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De acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, uno de los primeros retos será definir el futuro de directivos veteranos como Deirdre O’Brien (retail y recursos humanos), Johny Srouji (hardware), Greg Joswiak (marketing) y Eddy Cue (servicios). La edad y la prolongada carrera de muchos de ellos anticipan una renovación paulatina en los próximos años.

Tras 15 años de estabilidad bajo Tim Cook, la empresa entra en una transición que incluye salidas y reacomodos de ejecutivos históricos, con el desafío de sostener cultura operativa y velocidad de producto en un mercado más competitivo y cambiante - REUTERS/Carlos Barria

Deirdre O’Brien , vicepresidenta sénior de Retail y People, podría dejar su puesto próximamente tras casi cuatro décadas en Apple. Vanessa Trigub, actual vicepresidenta de operaciones de tiendas, surge como sucesora lógica para el área de retail.

Johny Srouji , jefe de hardware, es otro directivo clave que ya ha considerado su salida. Cuando se concrete, Apple probablemente dividirá su área en dos: ingeniería (posiblemente liderada por Tom Marieb) y tecnologías (con candidatos como Sri Santhanam o Zongjian Chen).

Greg Joswiak (“Joz”), vicepresidente sénior de marketing, también se perfila para dejar su cargo en unos años. Lilian Rincon (marketing de IA) y Kaiann Drance (marketing de iPhone) son las favoritas para el relevo.

Luca Maestri, vicepresidente de servicios corporativos, dejará responsabilidades que podrían ser asumidas por el nuevo CFO Kevan Parekh, mientras que Sabih Khan (COO) y Priya Balasubramaniam (operaciones) están bien posicionados para asumir mayores responsabilidades en operaciones.

Eddy Cue, responsable de áreas estratégicas como TV, música, deportes e iCloud, probablemente permanecerá en Apple a corto plazo, pero la magnitud de su ámbito sugiere que su eventual sucesión implicará la división del área de servicios en varias ramas. Oliver Schusser y Adrian Perica aparecen como los candidatos más probables para liderar entretenimiento, iCloud y negocios internacionales.

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Perica, actual jefe de fusiones y adquisiciones, ha ido ganando peso dentro del organigrama y podría depender directamente de Cue en la nueva estructura.

La nueva etapa de Apple redefine nombres clave, retail, hardware, marketing y servicios entran en revisión - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Una nueva etapa para Apple: retos y oportunidades

John Ternus asume el liderazgo en un momento clave para Apple, con desafíos como la integración de nuevas tecnologías (como el rumoreado iPhone plegable y la expansión de Apple Watch), la competencia creciente en IA y hardware, y la necesidad de mantener la cultura de innovación y excelencia operativa.

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La reorganización del equipo directivo no solo busca renovar el liderazgo, también asegurar la continuidad de la visión estratégica de Apple en un entorno cambiante y competitivo. Los ajustes permitirán mayor agilidad, darán espacio a nuevas generaciones de líderes y garantizarán que la compañía siga siendo un referente global en tecnología y diseño.

La llegada de John Ternus como CEO representa el inicio de una nueva etapa en la historia de Apple. El reto será equilibrar la continuidad de la cultura corporativa con la renovación necesaria para afrontar los próximos desafíos de la industria. La reorganización del equipo directivo será clave para definir el rumbo de la empresa en la próxima década.

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