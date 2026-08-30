Tecno

Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

El relevo se hará efectivo el 1 de septiembre de 2026 y abre una reorganización de la cúpula, con cambios previstos en áreas clave como finanzas, operaciones, marketing y servicios

Apple nombra a John Ternus como nuevo CEO: Quiénes son los ejecutivos que dejarán la empresa - crédito Apple
Apple nombra a John Ternus como nuevo CEO: Quiénes son los ejecutivos que dejarán la empresa - crédito Apple
Guardar

La transición en la dirección de Apple entra en una etapa clave esta semana, con John Ternus asumiendo el cargo de CEO tras la salida de Tim Cook. El movimiento marca el inicio de una profunda reorganización del equipo directivo de la compañía, en un contexto donde la sucesión y el relevo generacional se sitúan en el centro de la estrategia corporativa.

Ternus no solo hereda el legado de Cook, también el desafío de renovar una cúpula directiva marcada por décadas de continuidad y estabilidad, y de afrontar los cambios necesarios para mantener a Apple en la vanguardia de la innovación tecnológica y empresarial.

PUBLICIDAD

John Ternus toma el mando en Apple y acelera el recambio generacional en la cúpula directiva - (Foto AP/Bebeto Matthews, Archivo)
John Ternus toma el mando en Apple y acelera el recambio generacional en la cúpula directiva - (Foto AP/Bebeto Matthews, Archivo)

Relevo generacional en la cúpula de Apple

Durante los últimos 15 años, Tim Cook consiguió mantener estable al núcleo de liderazgo de Apple, reteniendo a figuras clave y gestionando salidas graduales. Sin embargo, a partir de 2024, la compañía comenzó a preparar el terreno para una transición más amplia, con la jubilación o semi-retiro de Cook y otros altos ejecutivos como el jefe de operaciones, el director financiero y la asesora general.

La salida de Cook, que ahora asumirá un rol de presidente ejecutivo, coincide con la de figuras como Luca Maestri (CFO), Jeff Williams (COO), Kate Adams (asesora general) y Lisa Jackson (jefa de medio ambiente). Esta oleada de cambios obliga a Ternus a reorganizar áreas cruciales, desde hardware hasta marketing, recursos humanos y servicios.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, uno de los primeros retos será definir el futuro de directivos veteranos como Deirdre O’Brien (retail y recursos humanos), Johny Srouji (hardware), Greg Joswiak (marketing) y Eddy Cue (servicios). La edad y la prolongada carrera de muchos de ellos anticipan una renovación paulatina en los próximos años.

Tras 15 años de estabilidad bajo Tim Cook, la empresa entra en una transición que incluye salidas y reacomodos de ejecutivos históricos, con el desafío de sostener cultura operativa y velocidad de producto en un mercado más competitivo y cambiante - REUTERS/Carlos Barria
Tras 15 años de estabilidad bajo Tim Cook, la empresa entra en una transición que incluye salidas y reacomodos de ejecutivos históricos, con el desafío de sostener cultura operativa y velocidad de producto en un mercado más competitivo y cambiante - REUTERS/Carlos Barria
  • Deirdre O’Brien, vicepresidenta sénior de Retail y People, podría dejar su puesto próximamente tras casi cuatro décadas en Apple. Vanessa Trigub, actual vicepresidenta de operaciones de tiendas, surge como sucesora lógica para el área de retail.
  • Johny Srouji, jefe de hardware, es otro directivo clave que ya ha considerado su salida. Cuando se concrete, Apple probablemente dividirá su área en dos: ingeniería (posiblemente liderada por Tom Marieb) y tecnologías (con candidatos como Sri Santhanam o Zongjian Chen).
  • Greg Joswiak (“Joz”), vicepresidente sénior de marketing, también se perfila para dejar su cargo en unos años. Lilian Rincon (marketing de IA) y Kaiann Drance (marketing de iPhone) son las favoritas para el relevo.
  • Luca Maestri, vicepresidente de servicios corporativos, dejará responsabilidades que podrían ser asumidas por el nuevo CFO Kevan Parekh, mientras que Sabih Khan (COO) y Priya Balasubramaniam (operaciones) están bien posicionados para asumir mayores responsabilidades en operaciones.

Eddy Cue, responsable de áreas estratégicas como TV, música, deportes e iCloud, probablemente permanecerá en Apple a corto plazo, pero la magnitud de su ámbito sugiere que su eventual sucesión implicará la división del área de servicios en varias ramas. Oliver Schusser y Adrian Perica aparecen como los candidatos más probables para liderar entretenimiento, iCloud y negocios internacionales.

Perica, actual jefe de fusiones y adquisiciones, ha ido ganando peso dentro del organigrama y podría depender directamente de Cue en la nueva estructura.

La nueva etapa de Apple redefine nombres clave, retail, hardware, marketing y servicios entran en revisión - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
La nueva etapa de Apple redefine nombres clave, retail, hardware, marketing y servicios entran en revisión - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Una nueva etapa para Apple: retos y oportunidades

John Ternus asume el liderazgo en un momento clave para Apple, con desafíos como la integración de nuevas tecnologías (como el rumoreado iPhone plegable y la expansión de Apple Watch), la competencia creciente en IA y hardware, y la necesidad de mantener la cultura de innovación y excelencia operativa.

La reorganización del equipo directivo no solo busca renovar el liderazgo, también asegurar la continuidad de la visión estratégica de Apple en un entorno cambiante y competitivo. Los ajustes permitirán mayor agilidad, darán espacio a nuevas generaciones de líderes y garantizarán que la compañía siga siendo un referente global en tecnología y diseño.

La llegada de John Ternus como CEO representa el inicio de una nueva etapa en la historia de Apple. El reto será equilibrar la continuidad de la cultura corporativa con la renovación necesaria para afrontar los próximos desafíos de la industria. La reorganización del equipo directivo será clave para definir el rumbo de la empresa en la próxima década.

Temas Relacionados

AppleCEOJohn TernusTim CookTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver películas y series en 4K desde el televisor

La verificación del ancho de banda puede realizarse mediante la aplicación y se debe reiniciar el router, cambiar la contraseña del WiFi y priorizar el uso de cable Ethernet

Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver películas y series en 4K desde el televisor

Alertan sobre los daños emocionales de ser grabados con gafas inteligentes sin permiso: “pueden ser inmensos”

Mujeres denunciaron que sus rostros aparecen en videos después de interacciones cotidianas con desconocidos

Alertan sobre los daños emocionales de ser grabados con gafas inteligentes sin permiso: “pueden ser inmensos”

No limpiar los filtros del aire acondicionado: el error que aumenta su consumo un 15%

Otras malas prácticas en el uso del electrodoméstico incluyen olvidar utilizar ventiladores, permitir fugas de aire por puertas o ventanas mal selladas y fijar temperaturas muy bajas

No limpiar los filtros del aire acondicionado: el error que aumenta su consumo un 15%

GTA 6 arrasó en Netflix y aumentó el tráfico de la app en 125% gracias a su tráiler exclusivo

El video superó los 7 millones de reproducciones tras años de espera por el juego por primera vez

GTA 6 arrasó en Netflix y aumentó el tráfico de la app en 125% gracias a su tráiler exclusivo

Descubre quién accede a tu cuenta de Google y cómo cerrar sesiones en dispositivos no autorizados

Cada inicio crea una sesión que permite sincronización automática de datos, por lo que olvidar cerrar sesión o prestar un equipo puede abrir la puerta a lecturas de correos y archivos

Descubre quién accede a tu cuenta de Google y cómo cerrar sesiones en dispositivos no autorizados

DEPORTES

La decisión que tomó Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en medio de los rumores de su salida al Barcelona

La decisión que tomó Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en medio de los rumores de su salida al Barcelona

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate visita a Banfield por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

La brutal pelea por el título de los pesados entre una promesa y un boxeador de 34 años que tuvo un dramático final

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

TELESHOW

Cande Molfese contó cómo vive los cambios físicos durante su embarazo: “Hoy no me encuentro”

Cande Molfese contó cómo vive los cambios físicos durante su embarazo: “Hoy no me encuentro”

Chechu Bonelli sorprendió al contar qué hizo con las carteras que le regaló Darío Cvitanich durante su relación

Nicki Nicole celebró sus 26 años con un día de campo: taller de cerámica, amigos famosos y su inseparable mascota

Wanda Nara le preguntó a la inteligencia artificial cuántas veces la engañó Maxi López: “Yo ya me olvidé”

La furia de Wanda Nara al escuchar las anécdotas sexuales de Maxi López en Rusia: “Estabas casada conmigo”

INFOBAE AMÉRICA

Vecinos protestaron en La Habana por apagones y falta de servicios básicos en medio de fuerte presencia policial

Vecinos protestaron en La Habana por apagones y falta de servicios básicos en medio de fuerte presencia policial

El gobierno de Ecuador fijó por primera vez cuotas anuales para la captura de tiburones

Plagas e inundaciones por El Niño: productores de banana en alerta en Costa Rica

La ONU reclama a Honduras una ley para buscar a los desaparecidos y esclarecer su destino

Crecen los comercios de capital chino en República Dominicana y generan presión sobre la economía local