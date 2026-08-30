La exposición de 427,000 niños al calor extremo aumenta en Costa Rica por el cambio climático

El cambio climático expone a 427,000 niños de Costa Rica a al menos un mes adicional de estrés térmico por calor extremo. (EFE/ Rodrigo Jiménez)

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La exposición de la población infantil al estrés térmico está aumentando en Costa Rica, donde actualmente 427,000 niños de entre cero y nueve años experimentan al menos un mes adicional de calor extremo debido al cambio climático. Un estudio de la Vrije Universiteit Brussel, publicado en Science Advances y difundido por El Observador, indica que parte de estos menores podría dejar esa categoría para pasar a una más grave: la de quienes enfrentan estrés térmico durante cinco meses o más.

El análisis proyecta que, si la temperatura global sube 1.5 °C hacia 2030, en Costa Rica serían 380,000 los menores con un mes adicional de calor extremo. Si el aumento alcanzara los 2 °C hacia 2060, la cifra bajaría a 298,000, no por una mejora, sino porque crecería el número de niños sometidos a exposición prolongada. Según los datos, el grupo de menores expuestos durante al menos cinco meses se duplicó, pasando de 54,000 a 108,000. Esto representaría el 17 % de los niños en el escenario de 2030 y el 22 % si la temperatura sube a 2 °C.

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A nivel global, el informe calcula que hasta 560 millones de menores —el 43 % del total— atraviesan al menos un mes adicional de estrés térmico relacionado con el calentamiento global. En Centroamérica y el Caribe, el total llega a 6.9 millones de niños, de acuerdo con la información divulgada por El Observador.

El impacto del calor húmedo y la salud infantil

La autora principal del estudio, Rosa Pietroiusti, señala que “el cambio climático ya está causando que cientos de millones de niños en todo el mundo estén expuestos a un calor peligroso, lo que representa graves riesgos para su salud”.

El informe pone énfasis en el calor húmedo, que resulta más riesgoso porque la humedad reduce la capacidad del cuerpo para enfriarse mediante la sudoración. Para estimar el impacto, los investigadores compararon el crecimiento poblacional bajo distintos escenarios de aumento de temperatura y calcularon cuántas personas estarían expuestas en ausencia de cambio climático.

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El estudio de la Vrije Universiteit Brussel proyecta que más niños de Costa Rica pasarán a una exposición prolongada al estrés térmico de cinco meses o más. (AP Foto/Andy Wong)

Según el estudio, en Costa Rica la cantidad de niños expuestos al calor extremo es casi tres veces mayor que la de adultos de entre 60 y 69 años. La comparación no se hace contra un año específico, sino frente a un escenario sin calentamiento global inducido.

Los autores del trabajo aclaran que sus proyecciones podrían ser conservadoras, especialmente para quienes pasan más tiempo fuera de sus hogares. Esto sugiere que la brecha entre la exposición de niños y adultos podría ser mayor de lo estimado, como puntualizó El Observador.

El informe también observa que la población joven tiende a vivir en regiones con niveles más altos de estrés térmico atribuible al cambio climático. Además, se identificó una mayor frecuencia de días con este tipo de exposición en las zonas cercanas al ecuador, donde la menor variabilidad estacional favorece impactos más frecuentes.

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Regiones tropicales y concentración de riesgos

El estudio concluye que los aumentos más marcados del calor húmedo asociado al cambio climático se observan en regiones tropicales y en países con poblaciones más jóvenes, lo que incrementa la cantidad de niños afectados. Como ejemplo, se menciona a Costa de Marfil, donde el 27 % de la población tiene entre cero y nueve años, frente al 9 % en Alemania. Según el comunicado, el sur y sudeste de Asia y África occidental reúnen actualmente el mayor número de menores expuestos al estrés térmico peligroso.

En Centroamérica y el Caribe, bajo el escenario de 2030, la cantidad de niños con un mes adicional de estrés térmico bajaría a 5.92 millones por la misma razón observada en Costa Rica: parte pasaría a la categoría de exposición más prolongada. En paralelo, los menores expuestos a estrés térmico peligroso pasarían de 1.88 millones a más de 3.03 millones.

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Si la temperatura global sube 1.5 °C hacia 2030, 380,000 menores de Costa Rica enfrentarán un mes adicional de calor extremo. (EFE/Iñaki Porto)

El estudio señala que, si bien el uso de aire acondicionado aumenta en países de ingresos bajos y medios, el acceso sigue siendo limitado y no siempre suficiente para quienes permanecen fuera de sus viviendas.

Consecuencias para la salud y vulnerabilidades específicas

De acuerdo con Ariana Yock, jefa de clínica del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños, una mayor exposición al calor puede causar deshidratación en la infancia debido al incremento de la temperatura corporal. La especialista explicó que “cuando la temperatura corporal está por arriba de 41 °C, esto va a empezar a afectar el riñón y va a afectar al sistema nervioso central. El paciente podría empezar a tener falla también cardíaca y por ende un paro cardiorrespiratorio”.

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Yock también precisó que los menores tienen una superficie corporal proporcionalmente mayor que la de los adultos, lo que les dificulta adaptarse a los cambios bruscos de temperatura y puede hacer que desarrollen hipertermia con más rapidez. Además, varios mecanismos fisiológicos en la infancia, como la ventilación y el almacenamiento de azúcar, todavía son inmaduros.

Médicos del Hospital Nacional de Niños advierten que la exposición al calor extremo puede causar deshidratación, hipertermia y daño renal, neurológico y cardíaco en la infancia. (Shutterstock)

La especialista mencionó que el calor no es la única consecuencia del cambio climático sobre la salud infantil. También pueden aumentar las infecciones respiratorias en niños asmáticos o con alergias.

Un fenómeno global con desafíos locales

El estudio advierte que la frecuencia de días con estrés térmico extremo será mayor en regiones cercanas al ecuador, donde la menor variabilidad estacional permite impactos más recurrentes. El acceso a tecnologías de enfriamiento, como el aire acondicionado, avanza, pero las condiciones actuales limitan su alcance y efectividad para la infancia.

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Las proyecciones presentadas sugieren que la exposición de millones de niños al calor extremo, tanto en Costa Rica como en otras regiones tropicales, seguirá siendo un desafío relevante para la salud pública en las próximas décadas, en un contexto de calentamiento global sostenido.