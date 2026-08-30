Cande Molfese contó cómo vive los cambios físicos durante su embarazo: “Hoy no me encuentro”

Cande Molfese abrió la cajita de preguntas ante sus seguidoras y comentó cómo se siente ante los primeros cambios físicos por su gestación de su bebé (Instagram)

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A comienzos de agosto, Cande Molfese anunció que está embarazada y abrió una nueva etapa personal junto a Joaquín, su pareja desde hace poco más de un año y medio. Desde entonces, la actriz comparte distintos fragmentos de ese proceso en sus redes sociales, donde en las últimas horas volvió a sincerarse con sus seguidores y contó cómo vive los cambios físicos que atraviesa durante la gestación. Lejos de una mirada idealizada, eligió mostrar la incomodidad, las dudas y la sensación de extrañeza que acompaña este momento de adaptación.

Fue a través de la clásica cajita de preguntas en redes donde surgió el intercambio. Uno de sus seguidores quiso saber cómo se sentía con su cuerpo de embarazada, y Cande respondió con un relato extenso y directo, sin anticipos previos sobre el contenido del textual. “Honestamente, rara. Tengo que ser sincera con ustedes con todo lo que me viene pasando. Les cuento que estoy aún medio perdida. Yo sé que, como Capricornio, me voy a alinear y voy a organizarme. Con el cuerpo me pasa un poco lo mismo. No me encuentro”, expresó la actriz al abrir ese aspecto más íntimo del embarazo.

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La respuesta continuó en el mismo tono, con una descripción precisa sobre el vínculo que mantiene hoy con su imagen corporal. “Sin embargo, cada vez que veo un poquito la panza, que hay momentos del día que sale más, momentos que sale más menos, me encanta, pero no es que estoy 100% cómoda, estoy enrarecida. Estoy descubriendo este nuevo cuerpo, que bienvenido sea. Estoy en el medio, estoy como con panza de birra. Es raro. Ya va a salir, ya va a llegar, estoy transitándolo”, agregó.

Cande Molfese y su pareja Joaquín esperan a su primer hijo (Instagram)

No es la primera vez que Molfese decide abrir ese plano personal frente a su comunidad digital. Apenas dos semanas antes, también recurrió a sus redes para contar con mayor profundidad cómo fue el momento exacto en el que descubrió el embarazo, qué ocurrió durante los primeros meses y de qué manera cambió su rutina desde entonces. Ese relato apareció en su cuenta de TikTok y amplió la información que hasta entonces había compartido sobre este proceso.

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Allí reconstruyó el comienzo de la historia a partir de un viaje a España, que realizó junto a su mamá y su hermana. Durante esa estadía apareció un atraso que la puso en alerta y encendió la sospecha. Aunque el viaje siguió con normalidad, la duda ya se había instalado. La confirmación llegó al regresar a Buenos Aires, donde la esperaba Joaquín con la cajita del test. “Efectivamente, cuando llegué a Buenos Aires estaba mi novio esperándome con la cajita del test”, contó la actriz en ese video, antes de precisar que un domingo lo hicieron juntos y el resultado fue positivo.

La actriz decidió sincerarse con sus seguidores y contar cómo vive los cambios físicos en esta etapa (Instagram)

A partir de ese momento, la vida cotidiana tomó otro ritmo. “A partir de ahí mi vida se puso un poco patas para arriba”, resumió Cande Molfese al recordar ese instante bisagra. La frase marcó el pasaje entre la sospecha inicial y la confirmación del embarazo, pero también funcionó como una manera de condensar el impacto que tuvo la noticia en su día a día. En sus publicaciones, la actriz mantuvo un tono llano, enfocado en contar lo que le pasa sin filtrar las contradicciones, los miedos o los desajustes propios de una experiencia nueva.

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El arranque del embarazo, según contó ella misma, estuvo lejos de ser sencillo. “Honestamente, no me sentí demasiado bien al principio”, admitió al hablar sobre ese primer tramo. Luego detalló que durante los primeros tres meses lo único que quería era dormir, una sensación de cansancio constante que se sumó a antojos y a otras reacciones del cuerpo que definió como tremendas. Aunque no avanzó con una descripción más puntual de esos síntomas, sí dejó en claro que el primer trimestre fue un período de fuerte impacto físico.

Tras anunciar la espera de su primer bebé, Cande Molfese decidió relatar cuándo se enteró de su estado y cómo transitó los primeros meses de gestación (TikTok)

Con el paso de las semanas, ese panorama empezó a modificarse. “Ya siento que estoy saliendo hacia arriba”, dijo al referirse al presente que atraviesa hoy. La frase trazó una diferencia clara entre los primeros meses y esta instancia actual, donde empieza a recuperar energía y cierta estabilidad. Ese cambio también dialoga con el modo en que hoy puede hablar de su cuerpo: todavía no del todo cómoda, todavía en proceso de adaptación, pero con una mayor conciencia sobre lo que le pasa y sobre las transformaciones que acompañan el embarazo.

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En ese mismo video, Cande Molfese también incluyó una reflexión vinculada a la gratitud con la que transita esta etapa. “Sé la bendición que es traer un bebé, sé también que a veces la búsqueda de embarazos no es fácil. Se me dio bastante rápido y fácil, y también eso me da mucha gratitud y felicidad”, expresó. La mención a las dificultades que atraviesan otras personas en la búsqueda de un embarazo quedó integrada a su relato como una forma de reconocer su propia experiencia, en contraste con historias marcadas por otros tiempos o por mayores obstáculos.

Desde que comunicó la noticia a comienzos de agosto, la actriz construyó en redes una narrativa personal sobre el embarazo, con fragmentos que abarcan desde el descubrimiento del test positivo hasta las sensaciones físicas y emocionales que aparecen en el presente. En ese recorrido, sus respuestas sobre el cuerpo sumaron una nueva postal de este momento: una etapa todavía en formación, con cambios visibles, incomodidades, entusiasmo y un proceso de reconocimiento que, según ella misma contó, todavía sigue en marcha.

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