Tecno

Proyecto del MIT se hace realidad: un avión híbrido con más de 1.900 kilómetros de alcance

El prototipo biplaza EL2 completó sus primeras pruebas en 2023 y acumula más de 200 vuelos

Avión híbrido
La aeronave de nueve pasajeros tiene un alcance de aproximadamente 1.900 kilómetros y una velocidad de crucero de 320 kilómetros por hora. (Electra/MIT)
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Lo que empezó como un trabajo de clase en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se convierte ahora en una inversión de 850 millones de dólares para que la empresa Electra fabrique aviones híbridos capaces de despegar desde espacios equivalentes a una cancha de fútbol, con un alcance de aproximadamente 1.900 kilómetros (1.200 millas) y una velocidad de crucero de unos 320 kilómetros por hora (200 millas por hora).

Los orígenes de Electra se remontan a 2017, cuando un grupo de estudiantes de posgrado del MIT desarrolló la idea en el curso Arquitectura de sistemas de transporte aéreo. En aquel momento, los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés) acaparaban la atención del sector aeronáutico, pero el equipo identificó ventajas en una dirección distinta.

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“Mi grupo se dio cuenta de que las aeronaves de despegue y aterrizaje corto tenían muchas ventajas sobre los eVTOL para llevar a las personas a donde querían ir”, explicó Chris Courtin, director de Desarrollo Tecnológico de Electra y graduado del MIT con maestría y doctorado.

El concepto nació en 2017 como proyecto de clase en el MIT y fue refinado por estudiantes de posgrado antes de convertirse en una empresa aeronáutica. (Reuters)
El concepto nació en 2017 como proyecto de clase en el MIT y fue refinado por estudiantes de posgrado antes de convertirse en una empresa aeronáutica. (Reuters)

“Empezamos a explorar el uso de la misma tecnología —motores eléctricos ligeros aptos para la aviación— para crear una nueva aeronave, a la que ahora llamamos aeronave de despegue y aterrizaje ultracorto.”

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La propuesta fue refinada en varias clases de diseño avanzado codirigidas por los profesores del MIT Mark Drela y John Hansman, quienes hoy son asesores técnicos fundadores de la compañía. En esas clases, los estudiantes construyeron un modelo a escala reducida y lo sometieron a pruebas en el túnel de viento Wright Brothers del MIT y en vuelo real. Courtin continuó con partes del concepto para su tesis doctoral.

En 2019, John Langford, exalumno del MIT que dirigía Aurora Flight Sciences —empresa adquirida por Boeing— se sumó al proyecto y ese mismo año fundó Electra formalmente.

Electra fue fundada en 2019 por el exalumno del MIT John Langford. (Reuters)
Electra fue fundada en 2019 por el exalumno del MIT John Langford. (Reuters)

Cómo funciona el sistema híbrido de la aeronave

La aeronave combina un generador a gas con baterías y ocho motores eléctricos distribuidos a lo largo del ala. El generador, ubicado en el morro del avión, funciona de manera similar a una turbina convencional, pero en lugar de mover una hélice directamente, produce electricidad. Dos baterías instaladas bajo el piso complementan esa energía durante el despegue y el aterrizaje; en crucero, el generador alimenta los motores y recarga las baterías.

“Eso permite tener un motor más pequeño y eficiente, porque se puede dimensionar para el crucero y no para las condiciones de despegue y aterrizaje”, explicó Courtin.

Los ocho motores generan un efecto de sustentación por soplado que permite a la aeronave operar en superficies de unos 100 metros de longitud —el equivalente a una cancha de fútbol—, frente a las pistas convencionales que superan ampliamente ese tamaño. La distribución de hélices también reduce el ruido de forma sustancial, una limitación que históricamente ha restringido la operación de helicópteros en zonas urbanas.

Avión híbrido - Electra
El sistema de ocho hélices distribuidas en el ala permite a la aeronave operar en superficies de apenas 100 metros y reduce el ruido a niveles muy por debajo de los helicópteros convencionales. (Electra/MIT)

Un prototipo que ya voló más de 200 veces

Electra construyó primero el EL2, una versión biplaza de la aeronave para validar el sistema de propulsión híbrido. El prototipo completó sus primeros vuelos de prueba en 2023 y acumula ya más de 200 vuelos.

El modelo comercial tendrá nueve pasajeros y podrá despegar desde barcazas, estacionamientos o canchas de fútbol, lo que amplía las opciones de acceso más allá de los aeropuertos tradicionales. Según Courtin, el segmento de viajes de entre 80 y 400 kilómetros (50 y 250 millas) es donde la tecnología ofrece mayor ventaja frente al automóvil o la aviación comercial convencional.

“Si estás a tres horas del aeropuerto más cercano, hay mucha fricción en eso”, señaló el directivo. “Con Electra, podríamos llevarte al aeropuerto más cercano sin necesidad de usar una pista, así que no aumenta la congestión en estos lugares de muy baja capacidad”.

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