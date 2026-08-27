Playlists para “farmear aura”: qué música escuchan los jóvenes que hacen batallas en la calle

El Phonk y el Drift Phonk son los géneros dominantes de la música para farmear aura o aura farming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Generación Z convirtió el “farmear aura” en uno de los fenómenos culturales más reconocibles de internet: una competencia tácita por acumular carisma, presencia y una especie de prestigio silencioso ante los demás.

Lo que nació como un meme de poses estoicas y actitudes misteriosas en redes sociales encontró rápidamente su banda sonora propia, y hoy tres de las más grandes plataformas de streaming —Spotify, YouTube Music y Apple Music— albergan un ecosistema musical construido específicamente para acompañar esa actitud.

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El género que domina: Phonk y sus variantes

El Phonk es el género que más se identifica con esta estética. Sus bajos distorsionados, ritmos oscuros y voces en loop crean una atmósfera de superioridad y misterio que encaja con la imagen del “protagonista silencioso”. Junto a él, el Drift Phonk —variante más agresiva asociada a la cultura del automóvil— ocupa también un lugar central en estas listas.

El algoritmo de Spotify encadena canciones de Phonk y Funk agresivo de forma automática cuando se busca música para farmear aura. (Spotify)

El universo sonoro del aura farming no se agota ahí. El Funk Brasileño y sus mutaciones más experimentales, como el Analog Horror Funk, el Ohio Funk o la Montagem, aportan una energía caótica y desconcertante. El Hardstyle y la electrónica de ritmos pesados —el Egypt Hardstyle es uno de los ejemplos más buscados— completan el espectro de mayor intensidad. Para quienes prefieren un aura más contenida, el Lo-Fi oscuro y el Dark Trap ofrecen instrumentales melancólicas con un tono amenazante que mantiene la distancia estética del género.

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Cómo se estructuran las playlists

Más allá de los géneros, estas listas tienen patrones de construcción propios. Una de las marcas más reconocibles es la alteración de velocidad: las canciones raramente circulan en su versión original. Las etiquetas (slowed + reverb) producen una versión más densa e imponente del tema, mientras que la variante (sped up) genera una energía más frenética. Ambas modificaciones son estándar en el ecosistema del aura farming.

El formato extendido también define estas playlists. Títulos como “1 HOUR AURA FARMING MUSIC” o “BEST PHONK SONGS” son habituales: listas diseñadas para reproducirse de fondo durante horas, sin interrupciones. A esto se suma la capitalización directa del fenómeno por parte de artistas independientes y creadores de beats, que lanzan EPs y sencillos titulados literalmente “Aura Farming” para aparecer en los resultados de búsqueda de quienes rastrean ese término en las plataformas.

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En YouTube predominan mixes de aura farming que duran varias horas. (YouTube Music)

Las diferencias entre plataformas

Cada plataforma tiene su propio perfil dentro de este nicho. YouTube Music —y YouTube en general— es donde el fenómeno tiene mayor profundidad comunitaria. Los mixes extensos predominan, y casi siempre van acompañados de animaciones o edits de personajes de anime y películas en poses estoicas, lo que refuerza visualmente la estética del género.

Spotify destaca por el volumen y la creatividad de las playlists generadas por usuarios. Nombres como “Aura +10000”, “Villain Arc” o “Farming Aura” pueblan la plataforma, y su algoritmo de recomendación encadena canciones de Phonk y Funk agresivo con fluidez una vez que el usuario reproduce la primera pista.

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Apple Music tiene un perfil distinto: menos playlists de nicho creadas por la comunidad, pero una oferta considerable de sencillos, remixes Lo-Fi y EPs oficiales que artistas independientes han publicado bajo el concepto sonoro del aura farming. Es, de las tres, la plataforma con mayor presencia de lanzamientos formales asociados al fenómeno.

Apple Music concentra la mayor cantidad de lanzamientos formales del nicho: sencillos, remixes Lo-Fi y EPs oficiales publicados bajo el concepto del aura farming. (Apple Music)

La estética Sigma y la cultura del gimnasio

El aura farming no existe de forma aislada. Su música comparte ADN con la estética Sigma —el arquetipo del hombre solitario, autosuficiente y superior— y con las listas de motivación de gimnasio que llevan años circulando en internet.

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La diferencia es que el aura farming añade una capa irónica: las poses exageradas y las batallas de carisma entre usuarios son parte del humor del fenómeno, aunque la música que lo acompaña mantenga una seriedad absoluta. Esa tensión entre la broma y la atmósfera genuinamente oscura de los géneros involucrados es lo que sostiene el interés de millones de oyentes en las plataformas.