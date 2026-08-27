Franco Colapinto habló tras ser ratificado en Alpine y avisó: “Nuestros objetivos son competir y ganar”

El piloto argentino Franco Colapinto renovó con Alpine para 2027

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Ya es oficial. Franco Colapinto seguirá en Alpine durante 2027 y extenderá su carrera en la Fórmula 1 con el objetivo de seguir creciendo tras su desembarco hace dos años. Tras el anuncio que hizo la escudería, el piloto argentino publicó un mensaje en las redes sociales en las que mostró su alegría por seguir en la Máxima la próxima temporada.

“Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza... Todavía queda Argentina para ratooooo. 2027, vamos con todo”, escribió el oriundo de Pilar en su cuenta de Instagram en la que compartió una serie de imágenes con la bandera argentina, saliendo del Alpine número 43 y otra junto a su compañero Pierre Gasly.

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Luego del primer anuncio, Alpine publicó un video con Colapinto después de la presentación con el resto del equipo. Allí, el joven de 23 años, le agradeció a todos por la oportunidad. Hola. Miren, pilotos de 2027, no voy a ir a ningún lado. Voy a continuar con el equipo. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia, de ser parte de un equipo que, ya saben, me dio una oportunidad increíble, y estoy muy agradecido con, con todos en el equipo, Flavio, todos en Enstone en la fábrica que nos han dado este auto increíble, este auto que está rindiendo cada vez mejor y esta oportunidad de sumar puntos para llevar al equipo hacia arriba. Estoy muy feliz de seguir con Pierre, muy feliz con el equipo que estamos formando y sí, muy orgulloso de tener esta oportunidad de seguir demostrando lo que puedo hacer. Y sí, por supuesto, muy agradecido por todo el apoyo de los fanáticos, todo el apoyo de los argentinos, de todos los que quieren verme hacerlo bien, todos los que vienen a apoyarme, carrera tras carrera. Y sí, sigamos empujando. Sigamos mejorando. Mucho más por venir. Esto es solo el comienzo. Así que sí, seguiremos esforzándonos para llevar a Alpine y Renault donde se lo merecen. Y sí, vamos a tener un gran 2027 juntos. Adiós, chicos. Nos vemos pronto", concluyó el argentino.

Además, en el comunicado oficial que publicó el equipo con sede en Enstone, Franco sumó su mirada sobre su continuidad en la escudería. “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”.

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Colapinto protagonizó una cómica presentación con Pierre Gasly, quien seguirá siendo su compañero de equipo por tercera temporada consecutiva, Flavio Briatore y Steve Nielsen, el director del equipo. En el reporte que publicó Alpine sobre la renovación del piloto argentino, la escudería con sede en Enstone elogió al argeentino y remarcó la importancia que tuvieron sus actuaciones en la presente campaña a bordo del A526.

Colapinto junto a Flavio Briatore

“Esta temporada ha sido realmente un punto de inflexión para Franco, quien ya ha sumado 19 puntos en el campeonato mundial en 2026, puntuando en seis de los 12 Grandes Premios disputados hasta ahora. Tras una décima posición en China, Franco mejoró ese resultado logrando el que hasta ese momento era el mejor de su carrera: un séptimo puesto en Miami en mayo. Luego superó ese logro quince días después con un magnífico sexto lugar en Montréal; una actuación que requirió madurez, tenacidad y talento natural al volante. Franco ha seguido desarrollando una gran relación de trabajo con el equipo y realmente se ha asentado en Enstone, al que considera su verdadero hogar en la Fórmula 1”, citó el equipo.

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“Franco realmente está floreciendo en la cúspide del automovilismo. Junto a Pierre, uno de los pilotos más experimentados de la parrilla de Fórmula Uno y considerado a menudo el compañero perfecto para Franco, la combinación proporciona el emparejamiento ideal para impulsar al equipo hacia el futuro”, agregó el equipo, en un claro mensaje de apoyo para el piloto que mostró su capacidad al volante desde el inicio de este año con un monoplaza que mejoró sus prestaciones comparado al de la temporada pasada.

“Hace casi exactamente doce meses, fue Pierre quien acaparó la atención al inicio de la semana de la carrera de Monza, al demostrar su fe y compromiso con el equipo. Ahora es el momento de Franco, mientras el equipo se prepara para el Gran Premio de Italia el próximo fin de semana”, agregaron rumbo a lo que será la próxima cita del calendario de la F1 en el Templo de la Velocidad de Monza.

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El mensaje de Franco Colapinto tras su renovación en Alpine

La confirmación de que Colapinto seguirá en Alpine marca que el mapa de pilotos de cara al 2027 tiene una butaca más completa. Ahora quedan siete lugares sin oficialización de parte de las escuderías, mientras en el paddock hay algunas incógnitas sobre qué será del futuro de Esteban Ocon en el equipo Haas o cuál será el destino de Liam Lawson, que durante el fin de semana de actividad en los Países Bajos reemplazado a Isack Hadjar en Red Bull por la lesión que sufrió el francés.