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Qué diferencia a los 3 planes de PlayStation Plus y a qué tipo de gamer le conviene cada uno

Essential, Extra y Deluxe/Premium componen el programa de suscripciones de la plataforma de Sony

Los tres planes de PlayStation Plus apuntan a perfiles de jugador muy distintos. (Europa Press)
Los tres planes de PlayStation Plus apuntan a perfiles de jugador muy distintos. (Europa Press)
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La oferta de PlayStation Plus se divide en tres niveles con precios, contenidos y perfiles de usuario distintos. Elegir el plan equivocado puede significar pagar por funciones que nunca se usarán o, al contrario, quedarse corto frente a la biblioteca de juegos disponible. A continuación, un desglose de cada nivel y el perfil de jugador al que responde.

PlayStation Plus Essential: la puerta de entrada

El nivel básico del servicio es el heredero directo del antiguo PS Plus y se centra en las funciones que la consola requiere para conectarse al mundo. Su propuesta es concreta: acceso al multijugador online, entre dos y tres juegos gratuitos al mes que se añaden a la biblioteca del usuario mientras la suscripción esté activa, descuentos en la PlayStation Store y almacenamiento en la nube para el progreso de las partidas.

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El plan Essential es el acceso mínimo al ecosistema de PlayStation: incluye multijugador online, juegos mensuales gratuitos y almacenamiento en la nube. (Europa Press)

Este plan responde a tres perfiles muy distintos.

  • El primero es el jugador casual, aquel que enciende la consola unas pocas horas a la semana y no necesita un catálogo amplio.
  • El segundo es el jugador de nicho: quien compra una consola exclusivamente para dedicarse a uno o dos títulos multijugador a lo largo del año, como EA Sports FC, Call of Duty o Fortnite.
  • El tercero es el coleccionista digital, que prefiere adquirir sus juegos físicos o digitales en oferta y utiliza la suscripción solo para el online y la copia de seguridad en la nube.

PlayStation Plus Extra: el equilibrio entre precio y contenido

El nivel intermedio incorpora todo lo del plan Essential y añade el elemento que lo distingue del resto: el Catálogo de Juegos, una biblioteca rotativa de hasta 400 títulos de PS4 y PS5. Allí conviven grandes exclusivas de PlayStation Studios —Ghost of Tsushima, Spider-Man, Horizon— con juegos de terceros e independientes.

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PlayStation Plus
Los tres planes de PS Plus reciben entre dos y tres juegos al mes que pueden conservar en su biblioteca mientras mantengan activa la suscripción. (PlayStation)

Este nivel suele considerarse el de mejor relación calidad-precio, y su perfil de usuario lo confirma.

  • El recién llegado a PS5 puede acceder de inmediato a decenas de títulos sin necesidad de comprarlos por separado.
  • El explorador, ese jugador que disfruta saltando entre géneros y probando independientes o juegos que no compraría a precio completo, también encuentra aquí su lugar natural.
  • El gamer frecuente, quien consume videojuegos a un ritmo alto, puede amortizar el pago anual con facilidad frente a la alternativa de adquirir tres o cuatro lanzamientos al año a precio de estreno.

PlayStation Plus Deluxe y Premium: el nivel más alto, con una diferencia regional

El tercer escalón tiene dos nombres según la región. En países con servicio de juego en la nube, como Estados Unidos o España, se llama Premium. En la mayor parte de Latinoamérica recibe el nombre de Deluxe y tiene un precio ligeramente inferior, ya que no incluye el streaming ni el catálogo de PS3.

El nivel Deluxe/Premium añade un catálogo de clásicos de PS1, PS2 y PSP, además de pruebas de dos a tres horas de los lanzamientos más recientes. (Reuters)
El nivel Deluxe/Premium añade un catálogo de clásicos de PS1, PS2 y PSP, además de pruebas de dos a tres horas de los lanzamientos más recientes. (Reuters)

Más allá de esa diferencia geográfica, ambas versiones comparten lo que los distingue de los planes anteriores: el Catálogo de Clásicos, con cientos de juegos de PS1, PS2 y PSP, y las pruebas de juegos (Game Trials), que permiten probar los lanzamientos más recientes durante dos o tres horas —títulos como Cyberpunk 2077 o Hogwarts Legacy— con la posibilidad de conservar el progreso y los trofeos si se decide comprar el juego completo. La versión Premium suma además el acceso a juego en la nube y al catálogo de PS3.

El Catálogo de Clásicos apunta a un perfil muy específico: el jugador veterano que quiere revivir títulos de las primeras consolas de Sony.

Las pruebas de juego, por su parte, son la herramienta ideal para el comprador indeciso: quien adquiere muchos lanzamientos y prefiere probar un título antes de desembolsar los 70 dólares que suele costar un juego de estreno en la generación actual.

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