Cómo obtener Google AI Plus gratis para estudiantes universitarios

Google ofrece su suscripción AI Plus gratis durante un año a estudiantes universitarios mayores de 18 años. (Europa Press)

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Google lanzó una promoción que permite a estudiantes universitarios acceder durante un año a Google AI Plus sin costo, una suscripción que normalmente tiene un precio de 59,88 dólares anuales y que incluye herramientas de inteligencia artificial, almacenamiento en la nube y acceso a los modelos más avanzados de Gemini.

Qué ofrece Google AI Plus

El plan contempla límites de uso dos veces más altos para Gemini en sus versiones más avanzadas y para Deep Research, la herramienta de investigación automatizada de la plataforma. A eso se suma la posibilidad de cargar materiales sin restricciones en NotebookLM y en la función Live, con soporte para contenido visual.

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Otra prestación del paquete es el acceso a Gemini Omni, el modelo que permite generar vídeos mediante inteligencia artificial. Además, la suscripción incluye 400 GB de almacenamiento en la nube, distribuibles entre Drive, Gmail y Google Fotos, según las necesidades del usuario.

Los estudiantes que accedan a la promoción obtendrán 400 GB de almacenamiento en la nube, repartibles entre Drive, Gmail y Google Fotos. (Europa Press)

Quiénes pueden solicitarla gratis por un año

La oferta no está disponible para cualquier titular de una cuenta de Gmail. Para acceder, el interesado debe cumplir una serie de condiciones:

Tener 18 años o más.

Ser estudiante universitario en una institución que ofrezca la prueba de Google AI Pro.

Contar con una cuenta de Google personal —no institucional— con una forma de pago válida registrada.

Completar el registro antes del 31 de diciembre de 2026.

Cómo tramitar la oferta paso a paso

El proceso comienza en el sitio oficial de la promoción: gemini.google/students/. Allí, el usuario debe pulsar el botón “Obtén el plan gratuito para estudiantes”. Si no tiene la sesión de Google activa, el sistema pedirá que inicie sesión antes de continuar.

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Para solicitar la oferta, los estudiantes deben ingresar a gemini.google/students y completar el formulario con su cuenta de Google personal, no con el correo institucional. (Infobae Tecno)

A continuación, se despliega un formulario donde se solicita el nombre del centro educativo y los datos personales. En el campo de correo electrónico, no se debe usar la dirección institucional de la universidad, sino la cuenta de Google personal sobre la que se quiere aplicar la oferta.

Tras completar ese paso, el sistema redirige a la verificación de identidad estudiantil a través de SheerID. La plataforma solicita iniciar sesión con las credenciales universitarias del estudiante. En algunos casos, puede requerirse además un comprobante de matriculación, que debe subirse en formato digital.

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Una vez superada la verificación, el último paso es seleccionar “Suscribirme a Google AI Plus” y elegir la opción “Oferta para estudiantes”.

Gemini Omni, el modelo de Google para la generación de vídeos con inteligencia artificial, forma parte del paquete gratuito para estudiantes. (Reuters)

La suscripción se renueva de forma automática al cabo del año. Quienes no deseen que se les cobre la tarifa regular deberán cancelarla antes de que venza el período gratuito para evitar el cargo correspondiente.

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Google AI Plus frente a ChatGPT Go: dos apuestas por la IA accesible

Google AI Plus y ChatGPT Go se posicionan como las dos alternativas económicas del mercado de inteligencia artificial para usuarios que buscan potenciar su productividad sin recurrir a planes de mayor costo. Ambas propuestas amplían los límites de uso respecto a sus versiones gratuitas y ofrecen capacidades de generación de contenido —textos, imágenes, música y vídeos—, aunque desde enfoques distintos.

Google AI Plus se integra con el ecosistema de aplicaciones de Google y permite compartir el plan entre hasta seis personas, lo que lo convierte en una opción especialmente atractiva para quienes ya usan Gmail, Drive y Fotos de forma habitual.

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Google AI Plus y ChatGPT Go son las dos propuestas económicas del mercado de inteligencia artificial.

ChatGPT Go, por su parte, prioriza la interacción conversacional a través de GPT-5 y se distingue por su memoria ampliada y una ventana de contexto más extensa, lo que permite a la inteligencia artificial retomar tareas o diálogos previos con mayor eficacia. Su fortaleza reside en el procesamiento de texto, la continuidad en las conversaciones y la adaptación a tareas educativas o de organización personal, aunque no incluye almacenamiento adicional en la nube ni integración con aplicaciones externas.