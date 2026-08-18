El avión eléctrico más grande del mundo hace su primer vuelo gastando menos de 5 dólares

El avión HEART X1 es completamente eléctrico y puede gastar menos de 5 dólares en energía en un trayecto de menos de 30 minutos. (Heart Aerospace)

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El avión eléctrico más grande del mundo completó su primer vuelo: se trata del X1, un modelo demostrador de la empresa Heart Aerospace, un fabricante de aviones estadounidense que busca desarrollar aeronaves impulsadas por electricidad en lugar de combustible.

Según la compañía, el vuelo duró 27 minutos, alcanzó 1.100 pies y consumió menos de USD 5 en electricidad. La misión se realizó en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, en el norte del estado de Nueva York.

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El X1 es un prototipo a escala real que representa el avión de producción ES-30 de Heart, diseñado para validar tecnologías clave, la aerodinámica, el rendimiento de vuelo y las capacidades organizativas de la empresa.

“Con el primer vuelo del X1, Heart Aerospace ha demostrado la viabilidad del vuelo eléctrico a escala de un avión comercial”, declaró Anders Forslund, fundador y director ejecutivo de Heart Aerospace.

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Este avión es uno a escala inspirado en uno real. (Heart Aerospace)

La tecnología detrás de este avión eléctrico

El X1 es el avión más grande del mundo que ha volado impulsado por baterías. Tiene una envergadura de 106 pies, mide 76 pies de morro a cola y, al despegar, pesó más de 25.000 libras.

La prueba se realizó con un Certificado Especial de Aeronavegabilidad de la FAA en la categoría experimental (SAC-EC).

Según la empresa, el vuelo incluyó todas las etapas de una operación normal: rodaje, despegue, ascenso, maniobras y aterrizaje. El objetivo fue mostrar que el vuelo eléctrico puede funcionar en un tamaño más cercano al de un avión comercial.

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Heart Aerospace explicó que el X1 es un demostrador a escala real que sirve como base para el ES-30, un avión regional híbrido-eléctrico de 30 asientos que se desarrolla para su certificación bajo la norma FAA Part 25.

El vuelo se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh (Heart Aerospace)

La compañía apuntó que busca que el ES-30 entre en servicio en 2031 y que espera reducir los costos operativos en más de 40% frente a aviones regionales tradicionales, por un menor gasto de energía y mantenimiento y por una mayor disponibilidad gracias a una arquitectura integrada de electrónica y software.

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“La transición energética en la aviación requerirá una serie de soluciones, desde la mejora de la eficiencia operativa hasta el uso de combustibles aeronáuticos sostenibles y, en última instancia, el desarrollo de nuevas tecnologías aeronáuticas”, declaró John Di Bert, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Air Canada.

Cómo funciona un avión eléctrico

Un avión eléctrico funciona de manera similar a un auto eléctrico: en lugar de quemar combustible, usa electricidad para alimentar motores eléctricos que mueven la propulsión del avión, por lo general hélices.

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Se espera que más adelante el avión realice vuelos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía se guarda en baterías y se administra con electrónica de potencia (controladores e inversores), que regula cuánta electricidad recibe el motor en cada momento, según la fase del vuelo.

En el despegue y el ascenso, el sistema necesita entregar mucha potencia en poco tiempo, porque son las etapas más exigentes. En crucero, una vez que el avión ya está a altura estable, el consumo suele ser más parejo y menor que en el despegue.

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Durante el descenso y el aterrizaje, la demanda de potencia también baja. Para que todo funcione de forma segura, el avión incorpora sistemas de gestión y enfriamiento, ya que las baterías y los componentes electrónicos generan calor y su temperatura influye en el rendimiento.

El funcionamiento de un avión eléctrico es similar al de un carro de esta misma tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal diferencia con un avión tradicional es la operación en tierra: en vez de cargar combustible, se recargan las baterías con electricidad. Por eso, además del diseño del avión, influyen factores como el tiempo de carga y la potencia disponible en el aeropuerto.

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Existen modelos totalmente eléctricos, donde toda la energía proviene de baterías, y modelos híbrido-eléctricos, que combinan baterías con un sistema que usa combustible para extender el alcance o ayudar en fases de alta demanda.