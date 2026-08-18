Tecno
Agregar Infobae enGoogle

El avión eléctrico más grande del mundo hace su primer vuelo gastando menos de 5 dólares

El recorrido tuvo una duración de 27 minutos y alcanzó los 1.100 pies

Avión de hélice blanco y oscuro con texto Heart X1 y N301HX en vuelo, sobre cuerpos de agua y bosques. Cielo anaranjado y sol brillante
El avión HEART X1 es completamente eléctrico y puede gastar menos de 5 dólares en energía en un trayecto de menos de 30 minutos. (Heart Aerospace)
Guardar

El avión eléctrico más grande del mundo completó su primer vuelo: se trata del X1, un modelo demostrador de la empresa Heart Aerospace, un fabricante de aviones estadounidense que busca desarrollar aeronaves impulsadas por electricidad en lugar de combustible.

Según la compañía, el vuelo duró 27 minutos, alcanzó 1.100 pies y consumió menos de USD 5 en electricidad. La misión se realizó en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, en el norte del estado de Nueva York.

PUBLICIDAD

El X1 es un prototipo a escala real que representa el avión de producción ES-30 de Heart, diseñado para validar tecnologías clave, la aerodinámica, el rendimiento de vuelo y las capacidades organizativas de la empresa.

“Con el primer vuelo del X1, Heart Aerospace ha demostrado la viabilidad del vuelo eléctrico a escala de un avión comercial”, declaró Anders Forslund, fundador y director ejecutivo de Heart Aerospace.

PUBLICIDAD

Un avión blanco con dos turbopropulsores en cada ala, estacionado en una pista de asfalto. A la derecha, una tabla lista envergadura, longitud, altura y peso
Este avión es uno a escala inspirado en uno real. (Heart Aerospace)

La tecnología detrás de este avión eléctrico

El X1 es el avión más grande del mundo que ha volado impulsado por baterías. Tiene una envergadura de 106 pies, mide 76 pies de morro a cola y, al despegar, pesó más de 25.000 libras.

La prueba se realizó con un Certificado Especial de Aeronavegabilidad de la FAA en la categoría experimental (SAC-EC).

Según la empresa, el vuelo incluyó todas las etapas de una operación normal: rodaje, despegue, ascenso, maniobras y aterrizaje. El objetivo fue mostrar que el vuelo eléctrico puede funcionar en un tamaño más cercano al de un avión comercial.

Heart Aerospace explicó que el X1 es un demostrador a escala real que sirve como base para el ES-30, un avión regional híbrido-eléctrico de 30 asientos que se desarrolla para su certificación bajo la norma FAA Part 25.

Fotografía aérea de una pista de aeropuerto asfaltada con marcas blancas, luces verdes y amarillas, un avión blanco en un taxiway y un auto blanco
El vuelo se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh (Heart Aerospace)

La compañía apuntó que busca que el ES-30 entre en servicio en 2031 y que espera reducir los costos operativos en más de 40% frente a aviones regionales tradicionales, por un menor gasto de energía y mantenimiento y por una mayor disponibilidad gracias a una arquitectura integrada de electrónica y software.

“La transición energética en la aviación requerirá una serie de soluciones, desde la mejora de la eficiencia operativa hasta el uso de combustibles aeronáuticos sostenibles y, en última instancia, el desarrollo de nuevas tecnologías aeronáuticas”, declaró John Di Bert, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Air Canada.

Cómo funciona un avión eléctrico

Un avión eléctrico funciona de manera similar a un auto eléctrico: en lugar de quemar combustible, usa electricidad para alimentar motores eléctricos que mueven la propulsión del avión, por lo general hélices.

Avión de pasajeros blanco y azul visto de frente en una pista. Cuatro motores, tren de aterrizaje extendido y luces encendidas. Nubes grises cubren el cielo.
Se espera que más adelante el avión realice vuelos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía se guarda en baterías y se administra con electrónica de potencia (controladores e inversores), que regula cuánta electricidad recibe el motor en cada momento, según la fase del vuelo.

En el despegue y el ascenso, el sistema necesita entregar mucha potencia en poco tiempo, porque son las etapas más exigentes. En crucero, una vez que el avión ya está a altura estable, el consumo suele ser más parejo y menor que en el despegue.

Durante el descenso y el aterrizaje, la demanda de potencia también baja. Para que todo funcione de forma segura, el avión incorpora sistemas de gestión y enfriamiento, ya que las baterías y los componentes electrónicos generan calor y su temperatura influye en el rendimiento.

Aeropuerto con torre de control, ocho aviones comerciales en plataforma y pista, edificios terminales, pistas de aterrizaje y vehículos de tierra.
El funcionamiento de un avión eléctrico es similar al de un carro de esta misma tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal diferencia con un avión tradicional es la operación en tierra: en vez de cargar combustible, se recargan las baterías con electricidad. Por eso, además del diseño del avión, influyen factores como el tiempo de carga y la potencia disponible en el aeropuerto.

Existen modelos totalmente eléctricos, donde toda la energía proviene de baterías, y modelos híbrido-eléctricos, que combinan baterías con un sistema que usa combustible para extender el alcance o ayudar en fases de alta demanda.

Temas Relacionados

Avión eléctricoDólaresElectricidadTecno Autos y MovilidadTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Sony admite que la PS6 no llegará pronto por crisis global de chips e inteligencia artificial

Hiroki Totoki atribuye la falta de calendario a la escasez de semiconductores y al encarecimiento de componentes clave

CEO de Sony admite que la PS6 no llegará pronto por crisis global de chips e inteligencia artificial

Ya se puede eliminar la marca de agua visible de imágenes, videos y audios hechos Gemini de Google

Esta herramienta le ayudará a los usuarios a utilizar los contenido generados de manera más libre

Ya se puede eliminar la marca de agua visible de imágenes, videos y audios hechos Gemini de Google

Aire acondicionado para enfrentar el calor en España: trucos para ahorrar dinero y energía en casa

Lo primero que debe considerarse es que el dispositivo tiene que adaptarse a la vivienda según la orientación, los habitantes y el tamaño

Aire acondicionado para enfrentar el calor en España: trucos para ahorrar dinero y energía en casa

Reddit al estilo Instagram: prueba nueva función de videos cortos verticales

La plataforma comenzó a probar una función que convierte publicaciones y conversaciones en experiencias de audio y video

Reddit al estilo Instagram: prueba nueva función de videos cortos verticales

Windows 11 dejará personalizar el menú del clic derecho para elegir qué opciones necesitamos realmente

La nueva herramienta permitirá elegir qué funciones aparecen al hacer clic derecho y recuperar la disposición vertical de copiar, cortar y pegar

Windows 11 dejará personalizar el menú del clic derecho para elegir qué opciones necesitamos realmente

DEPORTES

Preocupación en Chacarita por la salud del juvenil de 15 años Santiago Ruiz

Preocupación en Chacarita por la salud del juvenil de 15 años Santiago Ruiz

El calor extremo obliga al deporte de élite a cambiar horarios, rutinas y protocolos

La buena noticia que recibió Franco Colapinto en Alpine de cara al reinicio de la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos

Metió 4 goles en 36 partidos, se quedó afuera del Mundial 2026 y pagarían 100 millones de euros por su pase

Leandro Petersen prepara una nueva etapa con empresa propia, gira internacional y una cumbre con Michael Jordan

TELESHOW

La reacción al aire de Matías Bertolotti luego de sus dichos contra Ricardo Canaletti: “No se puede hablar de eso”

La reacción al aire de Matías Bertolotti luego de sus dichos contra Ricardo Canaletti: “No se puede hablar de eso”

La familia de Luis Vadalá demandará a la serie de Moria Casán: “Mi papá era un señor educado y respetuoso”

Sabrina Rojas da vuelta la página tras su ruptura con Pepe Chatruc: qué tiene que tener un hombre para enamorarla

Wanda Nara se refugió en el Delta y apostó a la tranquilidad junto a sus hijas: mates, río y día nublado

Mario Pergolini y Coco Sily revivieron su amistad, entre fideos con paté y robo de nafta: “No teníamos un peso”

INFOBAE AMÉRICA

Ataque armado deja sin vida a un conductor de bus extraurbano en la zona 8 de la capital de Guatemala

Ataque armado deja sin vida a un conductor de bus extraurbano en la zona 8 de la capital de Guatemala

“Quiero ser mamá antes de los 30”: La nicaragüense Sheynnis Palacios habla de su ex y presume a su nuevo príncipe

República Dominicana prevé sumar 120,000 alumnos en el ciclo escolar 2026-2027

Un hongo letal irrumpe en el refugio más septentrional de murciélagos en Canadá

Asesinato de testigo protegido en Honduras vuelve a poner bajo presión al Gobierno por el caso Angie Peña