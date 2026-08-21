Tecno
Agregar Infobae enGoogle

MIT desarrolla un nuevo dispositivo cuántico que podría revolucionar el uso de radares y sensores

El avance utiliza magnones y fotones de microondas para la transmisión y detección de señales

Un cable de fibra óptica emite luz azul y verde brillante en sus extremos, con filamentos coloridos entrelazados en el centro, sobre un fondo oscuro con circuitos.
Dispositivo híbrido de MIT permite señales cuánticas sin necesidad de enfriamiento criogénico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha creado un dispositivo híbrido y escalable que permite generar señales cuánticas para radares y sensores a temperatura ambiente.

Este avance podría transformar el desarrollo de tecnologías de procesamiento avanzado de señales y comunicaciones seguras, ya que elimina la necesidad de sistemas de enfriamiento voluminosos y costosos, tradicionalmente asociados con los dispositivos cuánticos.

PUBLICIDAD

El reto de la tecnología cuántica y la temperatura

La mayoría de los sistemas de radar de alto rendimiento logran detectar señales extremadamente débiles mediante el uso de fotones de microondas, partículas fundamentales en estos procesos. Los científicos suelen emplear dispositivos conocidos como uniones Josephson, que permiten dividir un fotón de microondas en dos señales correlacionadas: una transmite la información y la otra la decodifica.

Gran radiotelescopio, múltiples sensores sísmicos, cables de conexión, suelo agrietado, rocas, cielo oscuro con estrellas y líneas de luz.
Esta innovación facilita la creación de radares y sensores más eficientes y menos costosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas uniones forman parte de circuitos superconductores, ampliamente utilizados en redes de comunicación segura. No obstante, estos circuitos requieren temperaturas inferiores a los −273 grados Celsius (−459 ℉) para funcionar correctamente, lo cual solo se consigue con criostatos industriales que consumen mucha energía y ocupan espacio.

PUBLICIDAD

El descubrimiento: magnones y microondas sincronizados

El grupo de investigación liderado por Luqiao Liu, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de MIT, buscaba inicialmente otras aplicaciones cuando identificó que las señales de microondas correlacionadas pueden generarse sin circuitos superconductores enfriados, utilizando sistemas magnéticos.

El método consiste en colocar una película magnética en un resonador de microondas. Esta configuración permite dividir los fotones de microondas entrantes en dos señales sincronizadas, pero con frecuencias distintas, logrando el proceso a temperatura ambiente. El dispositivo emplea magnones, pequeños paquetes de energía magnética.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipo de Luqiao Liu logró dividir señales de microondas usando sistemas magnéticos a temperatura ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los fotones de microondas interactúan con el sistema magnético, se generan dos magnones de la misma frecuencia, que luego deben separarse: uno se utiliza para la transmisión de señales y el otro para la detección.

Un dispositivo híbrido y seguro

El avance técnico del equipo permitió crear ondas híbridas magnon-fotón con frecuencias de microondas sincronizadas pero distintas. Esto introduce una ventaja clave en materia de seguridad: un posible atacante no puede decodificar la señal sin conocer la frecuencia correspondiente, que opera como una clave.

“Los sistemas magnónicos presentan una gama notablemente amplia de dinámicas no lineales, pero estas no se habían aprovechado aún para aplicaciones prácticas”, dijo Liu en un comunicado de la universidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dispositivo cuántico podría aplicarse en simuladores para el desarrollo de nuevos medicamentos y materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liu explicó que, al utilizar el acoplamiento entre magnones y fotones de microondas, fue posible separar las frecuencias de los magnones y así diferenciar los canales de transmisión y detección.

Implicaciones para comunicaciones y simuladores cuánticos

El dispositivo desarrollado por MIT abre la posibilidad de construir sistemas de comunicación resistentes al ruido. El receptor puede decodificar mensajes incluso cuando los datos transmitidos sufren interferencias aleatorias, una característica esencial para entornos hostiles o de alta seguridad.

Además, este tipo de señales de microondas resulta útil en el funcionamiento de simuladores cuánticos, dispositivos diseñados para ejecutar cálculos complejos sobre partículas subatómicas, con aplicaciones potenciales en el desarrollo de medicamentos y materiales innovadores.

computación cuántica, computadoras, IBM. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología desarrollada en MIT mejora la seguridad en sistemas de comunicación mediante frecuencias sincronizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de generar estas señales a temperatura ambiente hace que la tecnología sea más asequible y fácil de escalar, lo que podría facilitar su adopción en contextos prácticos, como señaló MIT News.

De acuerdo con Can-Ming Hu, profesor de física y astronomía en la Universidad de Manitoba en Canadá, quien no participó en el estudio, “este avance tendrá un impacto amplio en las comunicaciones por microondas seguras, la generación de números aleatorios en hardware, el procesamiento de señales basado en correlaciones y la detección inteligente con microondas, todo funcionando en el régimen clásico a temperatura ambiente”.

Hu añadió que, a futuro, esta plataforma podría marcar el inicio de las tecnologías de comunicación y detección por microondas inspiradas en la cuántica, utilizando la llamada “cavitónica no lineal de magnones”.

Temas Relacionados

MITTecnología cuánticaRadaresSensoresDispositivosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google AI Plus vs. ChatGPT Go: en qué se parecen los planes económicos de IA

Ambos planes responden a la demanda creciente de herramientas de inteligencia artificial accesibles y funcionales para usuarios cotidianos

Google AI Plus vs. ChatGPT Go: en qué se parecen los planes económicos de IA

¿Por qué suena el teléfono y cuelgan al segundo? El patrón que revela si tu línea está filtrada

Cuando la persona atiende la llamada y no escucha ninguna voz o solo un mensaje grabado, el sistema detecta que la línea está en funcionamiento

¿Por qué suena el teléfono y cuelgan al segundo? El patrón que revela si tu línea está filtrada

OpenAI inicia operaciones en América Latina con una oficina en Brasil

La compañía anunció nuevas alianzas con instituciones públicas y privadas brasileñas en tecnología e investigación

OpenAI inicia operaciones en América Latina con una oficina en Brasil

Nueva York supera por primera vez a San Francisco como el mayor mercado de talento tecnológico en Estados Unidos

Meta, Block y Amazon redujeron plantillas al reasignar recursos hacia proyectos de IA, un giro que ayudó a redistribuir empleo hacia otros centros urbanos con demanda tecnológica en industrias no tradicionales

Nueva York supera por primera vez a San Francisco como el mayor mercado de talento tecnológico en Estados Unidos

Por qué buscar Cienciano vs. Botafogo en Roja Directa o Fútbol Libre pone en riesgo tu PC

Estos portales pueden convertirse en focos de propagación de malware, spyware y troyanos

Por qué buscar Cienciano vs. Botafogo en Roja Directa o Fútbol Libre pone en riesgo tu PC

DEPORTES

Rosario Central empata contra Corinthians en busca de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central empata contra Corinthians en busca de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores

El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

Las señales de alarma de Aryna Sabalenka antes del US Open: derrotas inesperadas y el riesgo de perder el N°1

Se confirmó el posible rival de River Plate en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La decisión del Bayern Múnich con Jamal Musiala luego de que se confirmara su diagnóstico tras dos desmayos consecutivos

TELESHOW

L-Gante contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff a tres años de su tenso cruce en PH Podemos Hablar

L-Gante contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff a tres años de su tenso cruce en PH Podemos Hablar

Tras la separación, el mejor amigo de Sofía Gala habló del romance con Fito Páez: “Ella está enamorada de otro”

Jorge Porcel Jr. analiza demandar a la serie de Moria Casán: “Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre”

Sofía Clerici confirmó que está embarazada: "Voy a ser mamá soltera"

La madre de Wanda Nara apuntó contra la China Suárez tras los polémicos posteos de Mauro Icardi: “Cada día la cosa está peor”

INFOBAE AMÉRICA

Batallas de “farmeo de aura” se viralizan en Costa Rica

Batallas de “farmeo de aura” se viralizan en Costa Rica

Presidente del Congreso de Guatemala tilda de “sicópata” y “enajenado mental” al director de República GT

Rastra queda atrapada bajo puente en Tegucigalpa: el error de ruta que bloqueó una concurrida vía de Honduras

Hombre desató una persecución y una balacera tras intentar escapar con una pistola ilegal en la Ciudad de Guatemala

La ciencia develó el enigma que esconde el narval: así es la doble hélice del único colmillo recto de la naturaleza