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Memoria llena en WhatsApp: así es el menú oculto para borrar archivos basura en un par de minutos

Fotos, memes, GIF y videos se almacenan aunque no se abran, lo que termina saturando la memoria del móvil, ralentizando el sistema y dificultando actualizaciones

Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
WhatsApp no tiene papelera interna, lo que se borra desde el administrador desaparece definitivamente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mensaje de “almacenamiento casi llenose ha vuelto parte cotidiana para quienes usan WhatsApp de forma intensiva, sobre todo en grupos activos donde fotos, videos, audios y documentos se acumulan sin control. Esta situación puede saturar la memoria del teléfono y afectar el rendimiento, pero la aplicación incluye una herramienta poco conocida que permite liberar espacio rápidamente sin tener que revisar chat por chat.

En lugar de una papelera tradicional, WhatsApp ofrece un menú de administración de almacenamiento que ayuda a visualizar, seleccionar y borrar archivos innecesarios de manera masiva. Con unos pocos pasos, es posible identificar qué ocupa más espacio y recuperar la fluidez del dispositivo en minutos.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
La app no guarda archivos eliminados en carpetas ocultas, por lo que al usar la opción de borrar en el gestor el contenido se elimina sin recuperación desde WhatsApp, una razón para revisar selecciones antes de confirmar la limpieza - (Foto: Meta)

¿Por qué WhatsApp llena la memoria del teléfono?

La acumulación de archivos en WhatsApp suele pasar desapercibida: memes, videos reenviados, imágenes de grupos y audios se descargan automáticamente y se almacenan en el dispositivo, incluso si el usuario no los abre. Aunque se borren elementos desde los chats, muchas veces quedan copias en la memoria interna, y el mito de una “papelera” interna surge porque los archivos parecen multiplicarse o resistirse a la eliminación.

En realidad, WhatsApp no guarda archivos borrados en una carpeta oculta. Una vez eliminados desde el administrador de almacenamiento, desaparecen definitivamente y no pueden recuperarse desde la app.

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Cómo acceder al menú de administración de almacenamiento

Tanto en Android como en iPhone, la ruta es similar:

  1. Abre WhatsApp.
  2. Ve a Ajustes.
  3. Selecciona Almacenamiento y datos.
  4. Accede a Administración de almacenamiento.
WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
Desde ajustes y la sección de almacenamiento y datos, la app muestra un resumen del consumo y ordena chats por tamaño, con categorías de archivos pesados para eliminar lo innecesario sin perder mensajes importantes ni limpiar a ciegas - (Foto: Meta)

En esta sección verás un resumen del espacio ocupado por WhatsApp y un listado de chats ordenados por consumo. También se destacan categorías como archivos grandes o elementos reenviados con frecuencia, facilitando una limpieza rápida y selectiva.

Qué se puede borrar y cómo hacerlo de forma segura

El menú de administración permite seleccionar y borrar solo lo que no es relevante, evitando la eliminación accidental de mensajes importantes. Entre los elementos que más ocupan espacio suelen aparecer:

  • Videos largos recibidos en grupos
  • Memes y GIF repetidos
  • Audios antiguos
  • Documentos duplicados
  • Archivos reenviados muchas veces

Para eliminar, basta con seleccionar los archivos y tocar el ícono de la papelera. El espacio se libera de inmediato, y en dispositivos con poca memoria el cambio resulta notorio, mejorando la velocidad y el rendimiento general.

WhatsApp tiene una herramienta oculta para liberar espacio sin revisar chat por chat - EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO
WhatsApp tiene una herramienta oculta para liberar espacio sin revisar chat por chat - EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

Muchos usuarios creen que si no abren los archivos, no se guardan. Sin embargo, la descarga automática suele estar activada por defecto, especialmente en grupos numerosos. Así, fotos y videos pueden ocupar varios gigabytes sin que el usuario lo note. Con el tiempo, esto ralentiza el sistema, dificulta las actualizaciones y afecta el funcionamiento de otras aplicaciones.

Revisar periódicamente la administración de almacenamiento ayuda a eliminar contenido duplicado o irrelevante, previniendo problemas de espacio a largo plazo.

Ajuste clave: desactiva la descarga automática

La limpieza manual es útil, pero lo más efectivo es modificar la configuración para evitar la acumulación futura. Desde Almacenamiento y datos puedes limitar o desactivar la descarga automática de fotos y videos, optando por que solo se realice bajo conexión Wi-Fi o restringiendo formatos que consumen más espacio, como los videos.

Mantener el teléfono ordenado va mucho más allá de liberar espacio en WhatsApp. Para optimizar el almacenamiento, conviene respaldar fotos y videos en la nube, ya sea con Google Fotos para Android o iCloud en iPhone. Además, eliminar aplicaciones que ya no se utilizan y borrar archivos temporales o duplicados ayuda a liberar espacio adicional y mejora el rendimiento del dispositivo.

Adoptar estos hábitos permite mantener el móvil ágil y organizado, asegurando que recuerdos valiosos o documentos importantes no se pierdan accidentalmente durante el proceso de limpieza y que la experiencia diaria sea mucho más fluida.

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