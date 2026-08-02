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Así es la nueva función de Google Fotos para ocultar datos sensibles de tus imágenes

La herramienta, llamada “Redact”, se encontró oculta en el apartado de edición de la plataforma

Google Fotos
Google Fotos prepara la opción de censurar información directamente en las imágenes almacenadas en la app. (Google)
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Google Fotos prepara la incorporación de una función que permitirá ocultar o bloquear datos sensibles en las imágenes almacenadas en la aplicación.

Así lo reveló recientemente el portal especializado Android Authority, tras analizar el código APK de la plataforma. Esta novedad busca ofrecer a los usuarios una alternativa eficaz a los métodos tradicionales y poco precisos para proteger información privada en sus fotografías.

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Nueva opción dentro del apartado de edición

La utilidad fue detectada en el apartado “Dibujar” de las funciones de edición de Google Fotos. Bajo el nombre “Redact” (Censurar, en inglés), se suma a las herramientas ya existentes como “Bolígrafo”, “Resaltador” y “Texto”. Según el análisis del medio, la función permitirá seleccionar una porción específica de la imagen y bloquear su contenido directamente desde la aplicación.

Actualmente, la herramienta no está activa y solo aparece a nivel de código en la app. (Reuters)
Actualmente, la herramienta no está activa y solo aparece a nivel de código en la app. (Reuters)

Actualmente, la opción aparece disponible solo a nivel de código y no puede utilizarse. Al intentar activarla, la aplicación se cierra de manera automática, lo que indica que la funcionalidad aún se encuentra en desarrollo y no está habilitada para el público general.

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Solución para proteger datos personales

El desarrollo de esta función responde a una necesidad creciente de los usuarios de Android: proteger información personal antes de compartir imágenes a través de distintas plataformas. Según lo reportado, la herramienta busca evitar la utilización de recortes excesivos o el uso del bolígrafo para tachar datos, dos opciones que suelen afectar la calidad y la utilidad de las fotos originales.

Millones de personas utilizan Google Fotos como aplicación por defecto para gestionar imágenes en dispositivos Android, lo que convierte a esta novedad en una posible solución masiva para quienes desean compartir fotografías sin exponer información privada, como direcciones, números de teléfono o rostros no autorizados.

La novedad responde a la demanda de usuarios que buscan mayor privacidad al compartir imágenes. (Europa Press)
La novedad responde a la demanda de usuarios que buscan mayor privacidad al compartir imágenes. (Europa Press)

Tendencia en el sector

La presencia de esta herramienta en el código de Google Fotos refleja una tendencia que ya se observa en otros fabricantes. Empresas como Samsung, OnePlus y Oppo han implementado funciones similares en sus aplicaciones de galería, permitiendo a los usuarios ocultar o bloquear información sensible de manera sencilla y directa.

Si bien muchos datos personales identificables circulan libremente por la web, la posibilidad de bloquear u ocultar elementos en las imágenes puede brindar una capa adicional de seguridad, sobre todo al considerar el uso de material fotográfico para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, muchas veces sin el consentimiento expreso de los usuarios.

Fecha de lanzamiento y expectativas

Hasta el momento, Google no ha comunicado oficialmente cuándo estará disponible esta función para todos los usuarios. La aparición de la herramienta en el APK de la aplicación sugiere que el lanzamiento podría producirse en el corto plazo, aunque no existen confirmaciones sobre plazos concretos.

El lanzamiento oficial de la función aún no tiene fecha confirmada por Google. (Europa Press)
El lanzamiento oficial de la función aún no tiene fecha confirmada por Google. (Europa Press)

Mientras tanto, la expectativa se mantiene alta entre quienes buscan soluciones simples y efectivas para resguardar la privacidad en el manejo y compartición de imágenes desde dispositivos móviles.

Un truco para liberar espacio sin perder archivos

Google Fotos cuenta con una función poco visible que permite optimizar el almacenamiento sin eliminar fotos ni videos de la galería. La opción, llamada “ahorro de almacenamiento”, comprime automáticamente los archivos almacenados en la cuenta, reduciendo su tamaño mientras mantiene una calidad visual suficiente para el uso cotidiano. Esto resulta especialmente útil ante el límite de 15 GB gratuitos que ofrece Google para sus servicios en la nube.

La herramienta puede activarse desde el menú de almacenamiento de la aplicación móvil o la versión web. Al elegir la conversión a calidad de ahorro, todas las fotos y videos se procesan para ocupar menos espacio, sin afectar la resolución de manera perceptible. De este modo, los usuarios pueden continuar utilizando Google Fotos sin tener que borrar recuerdos valiosos ni recurrir a planes pagos de almacenamiento.

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