Elon Musk y Mark Zuckerberg creen que el celular pasará de moda pronto y este sería su reemplazo

Musk y Zuckerberg coinciden en que el celular dejará de ser el centro de la vida digital: uno imagina un “nodo” mínimo conectado a IA y el otro, unas gafas inteligentes como reemplazo. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo // REUTERS/Brendan McDermid)

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El futuro del teléfono móvil, tal como se conoce hoy, está en discusión incluso entre los líderes más influyentes del sector tecnológico. Elon Musk y Mark Zuckerberg coinciden en que el teléfono móvil está cerca de perder centralidad, aunque difieren en el tipo de reemplazo.

Musk uno apuesta por un “nodo” mínimo conectado a inteligencia artificial; Zuckerberg, por gafas de realidad aumentada como nuevo eje de la vida digital.

El CEO de Tesla anticipó que el celular será “completamente obsoleto” en “cinco o seis años”, mientras que el de Meta afirmó que “en menos de diez años” muchas personas dejarán de llevar teléfonos consigo y optarán por usar gafas inteligentes “para todas sus tareas digitales”.

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Zuckerberg sostuvo que “en menos de diez años” muchas personas dejarán de llevar teléfonos y harán sus tareas digitales con gafas inteligentes. REUTERS/Brendan McDermid

El fundador de Tesla, Neuralink y xAI hizo su predicción durante una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience. En esa conversación, sostuvo que los teléfonos móviles, tal como se conocen en la actualidad, tienen poco tiempo de vida y que serán reemplazados por tecnología basada en inteligencia artificial.

En el caso de Zuckerberg, la idea se expuso durante el Meta Connect 2024. Allí detalló la estrategia con la que busca reemplazar los smartphones por gafas inteligentes, con el lanzamiento de Meta Quest 3S y el prototipo Orion.

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Qué dijo Musk

Elon Musk planteó que el final del teléfono móvil tradicional no sería una evolución incremental, sino una transformación profunda en la relación de las personas con la información y la comunicación.

En su visión, la inteligencia artificial asumirá tareas que hoy se resuelven con aplicaciones y plataformas móviles, lo que haría innecesaria la lógica actual de menús, íconos y sistemas operativos.

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Musk afirmó que el celular será “completamente obsoleto” en “cinco o seis años”, hacia 2030 o 2031. REUTERS/Jeenah Moon//File Photo

“No tendremos un móvil en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”, explicó Musk durante la entrevista.

Según su descripción, ese dispositivo sería mínimo y estaría enfocado en mostrar imagen y sonido, mientras la IA —tanto local como remota— procesaría las solicitudes.

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En esa línea, afirmó: “La IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará vídeo en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar”. Y añadió: “Cualquier cosa que se te ocurra, o realmente cualquier cosa que la IA pueda anticipar que podrías desear, te lo mostrará”.

Musk dijo que “lo que llamaremos teléfono” será “un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”, sin apps ni sistemas operativos como hoy se conocen. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Para el empresario, en ese nuevo esquema ya no existirían aplicaciones ni sistemas operativos como hoy se conocen. El procesamiento “pesado” y la personalización quedarían a cargo de modelos alojados en servidores remotos, mientras el terminal físico funcionaría como interfaz de entrada y salida.

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Qué predijo Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg sostuvo que el teléfono móvil está próximo a su ocaso y que el reemplazo serían las gafas de realidad aumentada. En su planteamiento, ese formato permitiría mantener la conectividad sin perder contacto con el entorno físico, con una experiencia “más inmersiva y natural”.

Durante el Meta Connect 2024, afirmó: “en menos de diez años, muchas personas dejarán de llevar teléfonos consigo y optarán por utilizar gafas inteligentes para todas sus tareas digitales”.

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Para Zuckerberg, las gafas de realidad aumentada permitirían seguir conectado sin perder contacto con el entorno físico. REUTERS/Carlos Barria/File Photo/File Photo

Según esa visión, los smartphones ya no aportarían innovación sustancial y, además, podrían convertirse en una distracción que aleja a los usuarios de la interacción presencial.

Zuckerberg asoció ese giro a la expansión de productos como Meta Quest 3S —con un precio cercano a los 300 dólares— y el prototipo Orion.

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De acuerdo con su pensamiento, estos dispositivos no se limitarían a replicar funciones básicas, sino que permitirían “realizar llamadas, gestionar mensajes, coordinar actividades diarias y colaborar en entornos de trabajo virtuales”, con las manos libres y sin apartar la mirada de lo que sucede alrededor.

Zuckerberg proyecta que estos dispositivos integren llamadas, mensajes, organización diaria y trabajo virtual, con las manos libres. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

En el caso del prototipo Orion, indicó que incorpora un procesador personalizado y asistentes de inteligencia artificial, con una experiencia multitarea sin cables.

Meta, además, proyecta que la realidad aumentada integre aplicaciones en campos como educación, medicina, industria y colaboración remota, con capacidad de proyectar información sobre el entorno inmediato, resaltar objetos, mostrar rutas o facilitar la comunicación sin necesidad de sacar un teléfono del bolsillo.

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