El brazo extendido del Estado chino

China impulsa una guerra jurídica extraterritorial para aplicar sus leyes más allá de sus fronteras, en un giro similar al de Estados Unidos. (REUTERS/Maxim Shemetov)

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Entre las quejas que el Partido Comunista ha alimentado durante mucho tiempo en su versión oficial de la historia de China, destacan especialmente los abusos extraterritoriales de potencias extranjeras. En el siglo XIX, se trataba de potencias coloniales que se negaban a someterse a las leyes chinas en los puertos que controlaban. En el siglo XXI, es Estados Unidos quien impone su voluntad más allá de sus fronteras, mediante sanciones y controles de exportación, contra países que le resultan desagradables. Resulta aún más llamativo, entonces, que China quiera ahora jugar al juego extraterritorial, librando una guerra jurídica con cada vez mayor ímpetu.

Un ejemplo notable se produjo en abril, cuando China ordenó a Meta, propietaria de Facebook, que deshiciera su acuerdo de 2.000 millones de dólares para adquirir Manus, una startup de IA registrada en Singapur. Meta acató la orden, al igual que los fundadores chinos de Manus, a quienes se les había prohibido salir de China. Si bien esta saga tuvo cierto aire de improvisación legal, el gobierno chino está trabajando ahora en leyes que le otorgan mayor control sobre el flujo de tecnología de IA. Además, en septiembre entrarán en vigor facultades reforzadas para imponer prohibiciones de entrada y salida a particulares.

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Estas son solo las últimas de una serie de medidas legales destinadas a extender la influencia de China más allá de sus fronteras. Las medidas son muy diversas y abarcan desde sanciones extranjeras hasta política étnica. Marcan un giro radical para China, que desde hace tiempo siente resentimiento por el alcance legal de Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses pueden perseguir a empresas (e individuos) por su conducta en el extranjero, en gran parte gracias a la influencia del país sobre el sistema financiero global. En la medida en que el propio brazo extendido de China es una represalia contra las sanciones de otros, su fuerza proviene del dominio del país sobre las cadenas de suministro globales. Pero China también está librando una guerra jurídica en el extranjero con el fin de fortalecer el control político en su propio territorio.

Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, durante una conferencia de prensa sobre los resultados anuales de la compañía en la sede de Shenzhen, China. 31 de marzo de 2023. (REUTERS/David Kirton)

El giro radical proviene de la cúpula. En 2018, Xi Jinping, el líder chino, instó a los funcionarios del partido a “empuñar las armas legales” que corresponden a la condición de gran potencia del país. Más tarde ese mismo año, Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei e hija del fundador del gigante de las telecomunicaciones, fue arrestada en Canadá, a petición de Estados Unidos, por supuestamente ocultar vínculos con clientes iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. Henry Gao, de la Universidad de Administración de Singapur, sostiene que el arresto de Meng demostró a los alarmados líderes chinos la vulnerabilidad de empresas clave y su personal ante las maquinaciones estadounidenses. (China respondió arrestando a dos canadienses con cargos falsos y manteniéndolos como rehenes durante casi tres años).

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La primera ley china que disuade a las empresas de acatar las sanciones extranjeras, en particular las estadounidenses, se promulgó en 2021. Desde entonces, el partido ha incorporado cláusulas extraterritoriales en numerosas leyes nuevas. Por ejemplo, las regulaciones emitidas a finales de 2024 exigen que las empresas extranjeras que utilizan insumos chinos cumplan con las leyes de exportación del país; además, otorgan a los funcionarios de Beijing la autoridad para investigar a los clientes de las empresas extranjeras. Esto es similar a la “norma de producto directo extranjero” estadounidense, que la administración de Washington invocó para restringir el flujo de equipos de fabricación de chips de fabricación holandesa hacia China. Al igual que Estados Unidos, China ha comenzado a imponer sanciones a políticos extranjeros.

Xi Jinping, al frente de la política que extiende el control legal chino más allá de sus fronteras. (Reuters)

Las leyes chinas contra las sanciones extranjeras, actualizadas en abril, se basan en la propia “ley de bloqueo” de la Unión Europea. Dicha ley prohíbe a las empresas y personas de la UE acatar sanciones que la UE considere ilegítimas. De hecho, las leyes chinas van más allá: prohíben a cualquier empresa extranjera obedecer sanciones que discriminen a entidades chinas. En virtud de estas nuevas leyes, JPMorgan Chase y Citigroup, dos gigantes bancarios estadounidenses, están siendo demandados por un total de 44 millones de dólares en tribunales chinos por congelar los activos de un comerciante de petróleo chino sancionado, por orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En junio, el Tribunal Popular Supremo citó estas nuevas leyes en una sentencia contra una empresa singapurense por negarse a entregar cargamentos de productos electrónicos a una empresa sancionada en Hong Kong.

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Las medidas de China representan un dilema para las empresas extranjeras, que se ven obligadas a elegir qué leyes acatar. En mayo, tribunales de Londres y Chongqing, en el suroeste de China, emitieron fallos radicalmente distintos en una disputa de licencias entre Samsung, un gigante conglomerado surcoreano, y ZTE, un fabricante chino de equipos de telecomunicaciones. Los jueces de Londres dictaminaron que Samsung debía a ZTE unos 392 millones de dólares, mientras que el tribunal chino determinó que la deuda con ZTE era casi el doble. Satisfacer a un tribunal puede implicar desobedecer al otro. Las consecuencias para Samsung de no reconocer la decisión del tribunal de Chongqing serían potencialmente más graves que si desobedeciera la del tribunal inglés. Grandes multinacionales como Samsung tienen una fuerte presencia en China, que es a la vez un mercado y un proveedor de bienes esenciales para ellas. El brazo largo de China se basa en la presión directa y contundente, afirma Mark Jia, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

El nuevo impulso legislativo de China busca centralizar el control político y moldear un entorno externo acorde a los intereses del Partido Comunista. (EP)

El brazo largo de China también se preocupa por controlar a individuos y organizaciones que considera una amenaza para la seguridad interna del país, definida en un sentido muy amplio. En julio entró en vigor una ley sobre la “promoción de la unidad étnica”, que penaliza cualquier acto en el extranjero que “socava la unidad nacional”. Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, actualmente en trámite en la Asamblea Popular Nacional, el parlamento chino que suele ser meramente formal, tipificará como delito alojar o transmitir información en el extranjero que perjudique los “intereses públicos” de China. Otra ley en consideración codifica las facultades para recopilar pruebas de corrupción en entidades chinas en el extranjero.

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Muchas de las leyes y regulaciones recientes formalizan y refuerzan el alcance coercitivo del Estado en todo el mundo, que ha incluido el secuestro de críticos chinos del régimen y la gestión de comisarías clandestinas diseñadas, en parte, para vigilar y controlar el comportamiento de los chinos en el extranjero. Las extensas actividades de frente unido del partido en el extranjero también han buscado durante mucho tiempo reforzar su influencia, ejercer control sobre las comunidades de chinos en el extranjero y neutralizar las críticas a China.

El impulso legislativo refleja un deseo de centralizar el control, afirma Yalkun Uluyol, de Human Rights Watch, una organización de monitoreo; la codificación de normas contribuye a fortalecer los mecanismos burocráticos. Jia añade que, al arrogarse la facultad de tomar represalias contra las sanciones extranjeras, el Estado envía un mensaje de determinación a los demás.

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Gran parte de la intensa actividad legislativa extraterritorial de China, incluidas las disposiciones sobre la unidad étnica, responde en realidad a la antigua obsesión del Partido Comunista por salvaguardar la estabilidad interna. Sin embargo, el creciente alcance de sus leyes revela mucho sobre las ambiciones de China bajo el mandato de Xi de moldear un entorno externo más acorde a sus intereses, uno en el que ya no sea víctima de la historia mundial, sino su artífice.

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