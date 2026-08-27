Guatemala

El guatemalteco Lester Martínez defiende este sábado su título interino supermediano en Los Ángeles

La contienda será ante el croata Luka Plantić en el USC Galen Center y marcará la primera puesta en juego del cinturón logrado en marzo, a un máximo de 12 asaltos

Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
Lester Martínez defenderá el 29 de agosto en Los Ángeles su título interino supermediano del CMB ante Luka Plantić. (Facebook Lester Martínez)
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El guatemalteco Lester Martínez defenderá su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo ante el croata Luka Plantić en Los Ángeles, en una pelea que además puede acercar al ganador a una oportunidad por el campeonato mundial absoluto de la división.

El combate, que se llevará a cabo este sábado 29 de agosto, será la primera defensa del cinturón que Martínez conquistó en marzo frente al estadounidense Immanuwel Aleem por decisión unánime. El petenero llega con récord de 20 victorias, un empate y 16 nocauts, mientras Plantić se presenta invicto con 13 triunfos, 10 de ellos antes del límite.

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En el primer cara a cara previo a la pelea, difundido por ProBox, Martínez expresó confianza en su preparación y en el resultado que espera sobre el ring.

“Ya estamos a punto de poder defender bien nuestro título contra este boxeador”, afirmó.

El guatemalteco también anticipó un combate exigente y evitó restarle mérito a su rival. “Sé que es un gran boxeador y que ha sentido lo mismo o más. Pero estoy emocionado de verlo listo, porque vamos a dar una gran batalla y vamos a defender bien este título”, dijo.

Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
La pelea entre Lester Martínez y Luka Plantić será la primera defensa del cinturón que el guatemalteco ganó en marzo ante Immanuwel Aleem. (Facebook Lester Martínez)

El combate principal está previsto entre las 20:00 y 21:00 de Guatemala

La pelea se disputará en el USC Galen Center de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Un recinto con capacidad para más de 10 mil personas. La velada comenzará a las 18:00 de Guatemala y se estima que Martínez suba al cuadrilátero entre las 20:00 y 21:00, aunque el horario final dependerá de la duración de los combates preliminares.

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La transmisión para Guatemala estará disponible en el canal oficial de YouTube de ProBox TV, con señal en inglés y español. El combate estelar está programado a un máximo de 12 asaltos.

Martínez peleará por conservar el cinturón y extender su invicto profesional en su combate número 22. Para la afición guatemalteca, el dato central es ese: el campeón interino pondrá en juego por primera vez su título supermediano del CMB ante un rival que tampoco ha perdido desde que pasó al profesionalismo.

Las casas de apuestas colocan al boxeador guatemalteco como favorito amplio. Cloudbet le asigna una cuota de 1.10 frente a 6.25 para Plantić; Novibet lo presenta con momio de -714 contra +400 del croata, y Micasino también lo ubica por delante con 1.14.

Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
La transmisión en Guatemala de la pelea de Lester Martínez estará disponible por el canal oficial de YouTube de ProBox TV en inglés y español. (Facebook Lester Martínez)

La diferencia entre plataformas no está en el favorito, sino en la forma probable del desenlace. Cloudbet y Novibet apuntan más a una victoria por decisión, mientras Micasino contempla con mayor fuerza un final antes del límite.

Una victoria podría acercar a Martínez a Canelo Álvarez o Christian Mbilli

El alcance deportivo del combate va más allá de la defensa del título interino. En la conferencia previa se destacó que el vencedor quedará mejor posicionado para buscar una pelea por el cinturón mundial de la categoría, y Martínez ya había vinculado ese escenario con posibles cruces ante Saúl “Canelo” Álvarez o Christian Mbilli.

“Ganando esta pelea tendré la oportunidad de enfrentarme contra Canelo o Mbilli”, sostuvo el boxeador guatemalteco el 30 de junio. Esa posibilidad convierte la pelea del sábado en un punto de inflexión para su carrera.

Martínez también respondió a las declaraciones previas de su rival, quien había dicho que el cinturón terminaría en Croacia. La respuesta del campeón interino fue directa: “El título lo seguiré teniendo yo y se va para Guatemala. Yo voy a ser el ganador esa noche”.

¿Quién es Luka Plantić?

Plantić, nacido en Croacia el 29 de octubre de 1996, llega a la pelea después de construir una carrera invicta en el profesionalismo y tras haber obtenido la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Boxeo Aficionado de 2022 en peso semipesado.

Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
Luka Plantić se mantiene invicto con 13 triunfos. (FightSite)

Su último combate fue el 23 de noviembre de 2025, cuando venció por nocaut técnico al ugandés Shadiri Musa Bwogi.

El croata utiliza guardia ortodoxa, mide 1,81 metros y basa buena parte de su boxeo en el control de la distancia y en las combinaciones. Esa lectura coincide con la advertencia de Martínez en la previa: espera a un rival listo y una pelea larga, con un título en juego y la opción de dar el siguiente salto en la categoría supermediana.

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