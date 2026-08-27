Otra automotriz argentina suspende un turno de producción por la caída de la demanda interna y las exportaciones

La planta de pickups de Stellantis en Córdoba es la segunda que debe recalcular su volumen de producción a una menor demanda de ventas locales y exportaciones.

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Una nueva mala noticia vuelve a sacudir la estructura sobre la que se cimenta la industria automotriz argentina. La caída de las ventas locales y del nivel de demanda del exterior obliga a recalcular los planes de producción de otra planta nacional. En este caso se trata de la fábrica cordobesa de Stellantis, que reducirá a un solo turno la producción de sus dos nuevos modelos, las pickups Fiat Titano y Ram Dakota a partir de septiembre.

“Normalmente, las automotrices proyectan su plan industrial del año siguiente a partir del segundo semestre de cada año. El año pasado las ventas de julio fueron las mejores del año, y aunque hubo una caída posterior, muchos la adjudicaron a la inestabilidad política y económica de las elecciones de medio término y no a una retracción del mercado como realmente fue. Hoy, esas proyecciones quedaron largas y hay que adecuarse”, comentó a Infobae este jueves un alto directivo de la industria.

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Las primeras señales

El fenómeno afectó primero a la fábrica santafesina de General Motors el año pasado, cuando se implementó un esquema de trabajar tres semanas y parar una. Este esquema duró hasta el pasado 19 de agosto, cuando se retomó la producción continua todo el mes aunque con seis horas en lugar de ocho para el único turno de actividad fabril que fabrica Chevrolet Tracker.

Después vino la planta de Stellantis en Palomar, que desde mayo de este año redujo también a un turno la producción de los Peugeot 208 y 2008, incluso con una apertura de un programa de retiros voluntarios.

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En ambos casos se trataba de fábricas que producen autos o SUV, y la especialización en pickups, que fue la solución que encontró gran parte de la industria automotriz argentina para aumentar su escala de producción gracias a las exportaciones, parecía indemne.

La planta de Toyota en Zárate es la única que se mantiene con tres turnos y rumbo a alcanzar su récord histórico de producción en 2026. (Infobae)

De hecho, hoy, cinco de las siete plantas automotrices nacionales tienen su foco concentrado en la producción de camionetas, tres de ellas con exclusividad, lo que demuestra la relevancia de este tipo de vehículos, que más allá de ser tener un 20% del mercado local, es el principal producto para el mercado de exportación: el que efectivamente genera escala.

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Sin embargo, incluso bajo esa condición, no todos están pasando su mejor momento ya que, salvo Toyota, que se encamina a marcar su récord histórico de producción este año, el resto de las fábricas atraviesan períodos de transición o de ajuste y readecuación de la producción.

Los que están pasando de un esquema a otro son Volkswagen y Renault, que tienen en proceso de despegue los proyectos industriales de las nuevas pickup Amarok y Niágara. Pero las otras plantas están en período de ajuste de por caída de demanda.

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Pero hace algunas semanas, Ford fue la primera en “levantar la mano” al informar que que reducirá su velocidad de producción de la planta de Pacheco un 17% para adecuarse a una menor demanda local y de Brasil. Curiosamente, pocos días más tarde, la Ford Ranger se convirtió en la pickup mediana más vendida en ese mercado por primera vez en más de diez años, superando a la Toyota Hilux.

La planta de Ford fue la primera que readecuó su velocidad de producción a un nivel de demanda menor al calculado. Aunque sin afectar fuentes de trabajo en General Pacheco.

La explicación de la decisión de la marca en términos de ajustar la producción coincide con el pronóstico mencionado al comienzo de la nota, una proyección mayor a la actual que se hizo el año pasado, y que, este año, ante una tendencia sostenida de menor volumen de ventas en ambos mercados, obligó a bajar el nivel de producción.

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La decisión conocida este jueves respecto a Stellantis es la segunda que involucra a una fábrica de camionetas, porque la planta donde fabrica el Fiat Cronos desde 2018, suspenderá un turno de producción solo para la línea que fabrica las pickup Fiat Titano y Ram Dakota también.

El ajuste está relacionado con una caída en la demanda respecto a la previsión industrial para este año, no solo en Argentina sino también en Brasil, principal mercado al que se exportan ambas camionetas argentinas.

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Sin embargo, esta decisión tendría menor impacto en las fuentes de trabajo de la fábrica cordobesa, ya que a fin de año comienzan a fabricarse los motores Multijet 2.2 que actualmente vienen importados de Europa, y que además de equipar a las dos pickups locales, también se exportarán a Uruguay para toda la línea de vehículos utilitarios livianos de Fiat, Peugeot y Citroën, y a Brasil para Fiat Toro y Ram Rampage.

El plan de Stellantis es reasignar a gran parte de los operarios que no trabajarán en la fabricación de Titano y Dakota a esa planta de motores, de manera de asegurar continuidad laboral, aunque esta decisión también implica no contratar nuevos colaboradores como estaba calculado inicialmente cuando anunciaron la planta de motores en el Polo Industrial Ferreyra.

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El comunicado oficial de la terminal no confirma la suspensión del turno de pickups, algo que se hará público en los próximos días, aunque sí reconoce la necesidad de readecuar su programa de producción.

La línea de las pickup Fiat Titano y Ram Dakota seguirán trabajando a un turno desde septiembre en Córdoba.

El texto emitido por la empresa es el siguiente:

“El Polo Industrial Ferreyra, ubicado en la provincia de Córdoba, constituye un eslabón estratégico para Stellantis en Sudamérica. Con 30 años de trayectoria y de sostenidas inversiones en tecnología, innovación y desarrollo de talento, contribuye, junto con su extensa cadena de valor, al fortalecimiento del entramado productivo nacional.

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Actualmente, el Polo Industrial atraviesa una de las transformaciones más relevantes de su historia, respaldada por una inversión de US$ 380 millones destinada a la construcción de un hub de pick ups integrado por Fiat Titano y RAM Dakota, así como a la instalación de una inédita planta de motores para la fabricación del propulsor Multijet 2.2, cuyo inicio de producción está previsto para comienzos de 2027.

En este contexto, y en línea con la evolución de la demanda en los mercados interno y externo, Ferreyra adecúa sus procesos productivos mientras avanza simultáneamente con sus proyectos de inversión, la integración de nuevos componentes nacionales y el fortalecimiento de sus capacidades industriales, consolidando su preparación para esta nueva etapa de crecimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Stellantis mantiene su confianza en la evolución de la demanda y reafirma su compromiso de largo plazo con la industria automotriz y con el desarrollo productivo de la Argentina”.