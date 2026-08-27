Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones recibe máxima distinción de la Universidad de Costa Rica

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, recibió el Premio Rodrigo Facio Brenes 2026, máxima distinción otorgada por la Universidad de Costa Rica. Crédito: TSE

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La magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), recibió el Premio Rodrigo Facio Brenes, la máxima distinción que concede la Universidad de Costa Rica (UCR) a personas cuya trayectoria ha representado aportes de trascendencia para el desarrollo y el bienestar del país.

El reconocimiento fue otorgado de manera unánime por la Comisión Dictaminadora, que resaltó la carrera de Zamora y su papel en la defensa de principios considerados esenciales para el sistema democrático costarricense.

La entrega se realizó durante una sesión solemne del Consejo Universitario, organizada con motivo del 86.º aniversario de la Universidad de Costa Rica, en la Sede del Caribe, ubicada en el cantón central de Limón.

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Durante la ceremonia, Zamora agradeció el reconocimiento y repasó algunos episodios de su vida personal, académica y profesional que, según explicó, marcaron su visión sobre el servicio público, los derechos humanos y el papel de las instituciones.

“Hay homenajes que se reciben con alegría. Otros, con gratitud. Y hay algunos que, además, nos obligan a volver la mirada hacia atrás y preguntarnos por los caminos, las personas y las circunstancias que hicieron posible que llegáramos hasta aquí”, expresó la magistrada.

La jerarca electoral aseguró que el Premio Rodrigo Facio Brenes pertenece, para ella, a esa última categoría y aprovechó su discurso para dedicarlo a quienes han depositado su confianza en el sistema electoral costarricense.

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“Lo recibo en nombre de los miles de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia costarricense que, a lo largo de los años, han depositado su confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones”, manifestó.

También hizo una dedicatoria particular a las mujeres que han abierto espacios históricamente dominados por hombres y a quienes actualmente continúan avanzando hacia posiciones de liderazgo.

“Quisiera recibirlo, de manera muy especial, en nombre de las mujeres de mi país: de aquellas que abrieron brecha en espacios que durante décadas fueron cotos vedados para nosotras”, afirmó.

Zamora es la primera mujer en ejercer la Presidencia del TSE en más de ocho décadas de existencia de la institución, cargo que ocupa desde diciembre de 2021.

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Antes de llegar a la presidencia, había sido electa magistrada propietaria en setiembre de 2005 y, cuatro años después, asumió la Vicepresidencia.

A lo largo de su trayectoria dentro del organismo electoral, ha participado en la dirección y organización de 11 procesos electorales y un referéndum.

La Comisión Dictaminadora destacó a la magistrada como “un ejemplo de compromiso con la democracia, la igualdad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones públicas costarricenses”. Crédito: TSE

Un reconocimiento a la defensa institucional

La Comisión Dictaminadora justificó su decisión al considerar a Zamora “un ejemplo de compromiso con la democracia, la igualdad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones públicas costarricenses”.

El órgano también señaló que su trayectoria “transmite un mensaje institucional de defensa de la democracia, la institucionalidad pública, la igualdad y el Estado social de derecho”, principios que calificó como fundamentales dentro del actual contexto sociopolítico costarricense.

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En su intervención, la presidenta del TSE recordó además su paso por la Universidad de Costa Rica, institución de la que es egresada, y sostuvo que su formación trascendió los conocimientos técnicos adquiridos en las aulas.

“Lo más importante que me dio esta Universidad no cabe en una lista de títulos ni de cursos. La Universidad me enseñó que el Derecho no existe como un fin en sí mismo. Existe para las personas”, dijo.

La magistrada añadió que esa visión terminó orientando buena parte de su carrera hacia asuntos relacionados con la dignidad humana y los derechos humanos.

El hecho de que la ceremonia se celebrara en Limón también ocupó un espacio destacado en su discurso. Zamora recordó la cercanía del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, y reivindicó el peso histórico y cultural del Caribe en la construcción de Costa Rica.

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“El Caribe nos recuerda que Costa Rica ha sido construida desde muchas geografías, muchas memorias y muchas culturas; que nuestra identidad nacional es más rica cuanto más capaz es de reconocerse plural”, señaló.

Agregó que la democracia no debe limitarse al reconocimiento formal de la voz de todas las personas, sino que debe garantizar que esas voces sean efectivamente escuchadas y reconocidas como parte legítima de la comunidad.

La entrega del reconocimiento se realizó durante la sesión solemne del Consejo Universitario, celebrada en la Sede del Caribe de la UCR, en Limón. Crédito: TSE

Una carrera vinculada con derechos e institucionalidad

Eugenia Zamora Chavarría es abogada y notaria pública. Se graduó con honores de la Universidad de Costa Rica y posteriormente cursó una Maestría en Derecho en la Universidad de Harvard.

Antes de consolidar su carrera dentro del TSE, ocupó cargos en instituciones nacionales y organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Además, participó en la elaboración de normas de relevancia institucional como la Ley de la Defensoría de los Habitantes, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Su trayectoria también ha estado ligada a iniciativas destinadas a incrementar la participación política de las mujeres y a consolidar mecanismos que permitan una representación efectiva femenina en cargos de elección popular.

El Premio Rodrigo Facio Brenes reconoce precisamente trayectorias consideradas de particular importancia para la sociedad costarricense. Con la decisión adoptada en 2026, la UCR destacó en Zamora una carrera vinculada a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la igualdad y las instituciones públicas.

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