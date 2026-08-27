Panamá marcha hacia la verificación electrónica de las pólizas de seguro

Un agente de policía de tránsito realiza una inspección a un conductor en una avenida de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La entrada en vigor de un convenio interinstitucional entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá marca un avance tecnológico para la fiscalización vehicular en el país.

La verificación electrónica de pólizas en tiempo real permitirá que las autoridades comprueben en carretera la vigencia del Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT) y del seguro de responsabilidad civil, sin necesidad de portar el documento impreso.

La regulación del SOAT y del seguro de responsabilidad civil vehicular constituye uno de los pilares del sistema de seguridad vial y de protección a las víctimas de accidentes de tránsito en la República de Panamá.

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Distintas normas han dado como resultado que todo propietario de vehículo a motor o unidad de arrastre está obligado a mantener, en todo momento, una póliza de seguro obligatorio básica de accidentes de tránsito vigente, que garantice, al menos, los montos mínimos de responsabilidad civil fijados en el Reglamento de Tránsito, actualmente de $5,000 por persona y $10,000 por accidente en lesiones corporales, y $5,000 por daños a la propiedad ajena.

El SOAT, sin embargo, no cubre los daños del propio vehículo, sino que se limita a indemnizar a terceros afectados, mientras que la responsabilidad civil puede ampliarse mediante pólizas de cobertura completa u otras modalidades contractuales más allá de la exigencia mínima.

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Firma del acuerdo entre Luis Enrique Bandera (der), superintendente de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, y Nicolás Brea Kavasila, director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. (ATTT)

La ATTT se encarga de planificar, dirigir y fiscalizar las operaciones de tránsito, así como de aplicar el Reglamento de Tránsito y controlar que los vehículos que circulan cuenten con el seguro obligatorio vigente.

Por su parte, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) es el ente regulador del mercado asegurador, con facultades para aprobar el modelo de póliza de seguro obligatorio, supervisar a las compañías aseguradoras y emitir normas reglamentarias.

Las aseguradoras, en tanto, tienen la obligación legal de proporcionar a la autoridad competente información sobre los autos asegurados y la vigencia de las pólizas, así como de ajustar sus contratos a los requerimientos legales, incluyendo las disposiciones que favorecen a los terceros afectados.

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Esta tríada institucional -ATTT, SSRP y compañías aseguradoras- configura un entramado de cooperación obligatoria para asegurar la efectividad del régimen.

Actualmente, el sistema digital han implementar busca optimizar la revisión vehicular y reforzar la prevención de accidentes.

Un agente de tránsito de la ATTT solicita documentos que una pasajera le entrega durante un control en una avenida de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la automatización y el cruce de datos, se agilizarán los controles y se fortalecerá la movilidad segura en las vías panameñas.

El acuerdo, suscrito por Nicolás Brea Kavasila, director general de la ATTT, y Luis Enrique Bandera, superintendente de la SSRP, establece los protocolos de seguridad para el intercambio y consulta electrónica de información.

La alianza interinstitucional responde a la necesidad de implementar estrategias preventivas y herramientas tecnológicas que impacten de manera directa en la reducción de accidentes viales en Panamá.

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El objetivo central es disminuir la siniestralidad y avanzar hacia la meta propuesta por la ATTT de “cero muertes por accidentes de tránsito”, una aspiración que, según Brea Kavasila, requiere acciones conjuntas entre fiscalización, educación vial y prevención en colaboración con las aseguradoras.

Mediante este acuerdo, la ATTT y la SSRP podrán compartir datos estadísticos y articular campañas de educación vial orientadas a la prevención.

Un documento de póliza de seguro con la bandera de Panamá permanece sobre el parabrisas de un automóvil frente al panorama urbano de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio de información permitirá elaborar indicadores de riesgo y analizar factores determinantes de los siniestros, con el propósito de diseñar controles preventivos más eficaces a nivel nacional.

Para los conductores, el cambio representará la posibilidad de prescindir del porte físico de la póliza en el futuro.

Bandera valoró este paso como un avance hacia la modernidad del Estado y destacó que la digitalización facilitará tanto la administración pública como la vida de los asegurados.

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