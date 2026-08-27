Cuándo desaparecerán los celulares y qué tecnología los reemplazará, según directivos de Meta y SpaceX

Expertos anticipan el ocaso del smartphone antes de 2031, y la nueva era apunta a gafas y nodos de IA - REUTERS/Violeta Santos Moura

Guardar

El futuro de la tecnología personal se prepara para un giro radical: Elon Musk y Mark Zuckerberg anticipan el fin de los celulares tal como los conocemos, y describen el horizonte post-smartphone como una era dominada por la inteligencia artificial y la realidad aumentada.

Estas proyecciones, que surgen de entrevistas recientes y anuncios corporativos, desafían la hegemonía de los teléfonos móviles y abren la puerta a nuevas formas de interacción digital.

PUBLICIDAD

La pregunta sobre cuándo y cómo dejarán de usarse los smartphones ya no es solo especulación futurista. Dos de los líderes más influyentes de la industria tecnológica coinciden en que el cambio podría llegar antes de lo que muchos esperan.

De apps a asistentes, Musk propone que el teléfono sea solo una interfaz y que la IA haga el resto - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Elon Musk: el teléfono se convertirá en un nodo para la inteligencia artificial

Durante una entrevista en el podcast “Joe Rogan Experience”, Elon Musk, CEO de Tesla, Neuralink, SpaceX y xAI, fue claro: los celulares serán obsoletos en un plazo de cinco a seis años, es decir, antes de 2031. Según Musk, la humanidad dará el salto a formas de interacción mucho más avanzadas, impulsadas por inteligencia artificial y conectividad permanente.

PUBLICIDAD

El empresario sostiene que los teléfonos tradicionales perderán relevancia porque la IA asumirá la mayor parte de las tareas que hoy ejecutan las aplicaciones móviles. Imagina un mundo en el que el teléfono ya no es un dispositivo cargado de apps y menús, sino un terminal mínimo (una pantalla y un altavo) que funciona como interfaz para la inteligencia artificial.

Todo el procesamiento pesado y la personalización estarán a cargo de modelos de IA en servidores remotos, mientras el usuario solo deberá interactuar con la imagen y el sonido generados en tiempo real.

PUBLICIDAD

La visión apunta a reducir menús e iconos y delegar procesamiento y personalización en servidores, con una experiencia proactiva centrada en voz e imagen, un cambio que promete unificar tareas y eliminar fragmentación de sistemas operativos actuales - (Unsplash)

Musk asegura que este cambio eliminará la fragmentación y las limitaciones de los sistemas operativos actuales, dando paso a una experiencia digital unificada y centrada en la anticipación y comprensión de las necesidades del usuario.

Mark Zuckerberg: las gafas de realidad aumentada tomarán el relevo

De forma paralela, Mark Zuckerberg, CEO de Meta y responsable de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram, sostiene que el smartphone está próximo a su ocaso. Durante el evento Meta Connect 2024, Zuckerberg presentó la estrategia que apuesta por reemplazar los teléfonos por gafas inteligentes de realidad aumentada, empezando con productos como Meta Quest 3S y el prototipo Orion.

PUBLICIDAD

Zuckerberg estima que en menos de diez años, muchas personas dejarán de llevar teléfonos consigo y optarán por gafas inteligentes para la mayoría de sus tareas digitales.

La visión de Meta es que estas gafas no solo repliquen las funciones básicas de un móvil, sino que ofrezcan una experiencia mucho más inmersiva y natural: llamadas, mensajes, colaboración en entornos virtuales y multitarea, todo mientras el usuario permanece conectado a su entorno físico.

PUBLICIDAD

Zuckerberg apuesta por gafas inteligentes como reemplazo del móvil, con realidad aumentada y asistentes integrados

De acuerdo con Meta, la realidad aumentada será el centro de la próxima era tecnológica, integrando aplicaciones en educación, medicina, industria y colaboración remota.

¿Qué tecnologías reemplazarán a los celulares?

Según Musk, el sustituto del móvil será un “nodo periférico” para la inferencia de IA, enfocado en mostrar imagen y sonido y controlado por inteligencia artificial en la nube. No habrá menús, iconos ni sistemas operativos en el sentido tradicional: la experiencia será mucho más personalizada y proactiva.

PUBLICIDAD

Para Zuckerberg y Meta, las gafas inteligentes son el dispositivo llamado a liderar la transición. La apuesta combina inteligencia artificial, conectividad y realidad aumentada, permitiendo que el usuario gestione su vida digital sin depender de la pantalla de un teléfono.

El camino hacia la desaparición del celular tradicional enfrenta retos importantes: precio de los nuevos dispositivos, privacidad, aceptación cultural y accesibilidad global. Sin embargo, el desarrollo acelerado de tecnologías como Meta Quest 3S y la visión compartida por líderes como Musk y Zuckerberg sugieren que el cambio es inminente.

PUBLICIDAD

La humanidad está al inicio de la transición hacia una era en la que la inteligencia artificial y la realidad aumentada redefinirán la experiencia cotidiana. Tanto los “nodos” de IA como las gafas inteligentes anticipan un mundo digital más invisible, personalizado y continuo, en el que los teléfonos móviles quedarán como parte del pasado.