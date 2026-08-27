Eclipse lunar de 2026: horarios, lugares y todo lo que debes saber para verlo

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 cubrirá hasta el 96,3% de la superficie de la Luna y será la mejor oportunidad de ver un evento similar hasta 2029. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un eclipse lunar parcial cubrirá esta noche hasta un 96% de la superficie de la Luna, según confirmaron medios como FOX Weather y datos de la NASA. El fenómeno podrá observarse a simple vista en la mayor parte de Estados Unidos, América Latina y regiones de Europa y África, y representa la mejor oportunidad de ver este tipo de evento hasta 2029.

De acuerdo con FOX Weather, el eclipse comenzará a las 21:23 (hora del este de EE.UU.) con el ingreso de la Luna en la penumbra terrestre. La fase parcial, en la que la sombra de la Tierra toma un “bocado” visible del disco lunar, se iniciará a las 22:33, y el máximo se alcanzará a las 00:12, cuando la sombra cubrirá el 96,3% del satélite. El evento terminará a las 3:01, al abandonar la Luna la penumbra.

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El interés de astrónomos y aficionados se explica por la profundidad del eclipse: la Luna quedará casi completamente sumergida en la umbra terrestre, generando un tono rojizo o cobrizo conocido popularmente como “Luna de sangre”. Según la NASA, este tipo de coloración ocurre porque la atmósfera filtra la luz solar y proyecta tonalidades cálidas sobre la superficie lunar.

¿A qué hora es el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026?

La secuencia oficial del eclipse, confirmada por FOX Weather y The Weather Channel, es la siguiente (hora del este de EE.UU.): la penumbra inicia a las 21:23, la fase parcial a las 22:33, el máximo del eclipse a las 00:12, la fase parcial termina a la 1:51 y la penumbra finaliza a las 3:01. En el oeste del continente americano, el pico ocurrirá cerca de la medianoche local.

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Horarios en principales ciudades:

Nueva York : visible desde las 21:23, máximo a las 00:12

Los Ángeles : visible al salir la Luna, máximo cerca de las 21:12 hora local

Ciudad de México: inicio a las 20:23, máximo cerca de las 23:12

The Weather Channel indicó que, al tratarse de una noche de verano en América del Norte, las condiciones meteorológicas suelen favorecer la observación por la ausencia de grandes sistemas de tormentas. No obstante, en el noreste y sureste de Estados Unidos, la nubosidad podría dificultar la visibilidad.

El eclipse lunar parcial será visible a simple vista en Estados Unidos, América Latina y sectores de Europa y África, según datos de la NASA y FOX Weather. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar parcial de agosto 2026?

El eclipse será visible en su totalidad en Estados Unidos, Canadá, México, gran parte de Sudamérica y sectores de Europa y África. En el oeste de EE.UU. y Canadá, así como en Alaska y Hawái, la Luna estará saliendo cuando comience el eclipse, mientras que en Europa y África el evento será visible cerca del amanecer, con la Luna descendiendo en el horizonte.

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Según FOX Weather, los mejores lugares para observar el fenómeno serán el Medio Oeste y la Costa Oeste de EE.UU., donde el cielo suele estar más despejado. En cambio, en el noreste y sureste la nubosidad podría ser un obstáculo.

¿Por qué la Luna se ve roja durante el eclipse?

La tonalidad rojiza o cobriza en la superficie lunar, conocida como “Luna de sangre”, se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol y solo deja pasar las longitudes de onda más largas, que son las que tiñen la Luna de rojo. Según la NASA, este efecto ocurre en todos los eclipses lunares totales o muy profundos, y es más marcado cuanto mayor es la porción de la Luna sumergida en la sombra de la Tierra.

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FOX Weather explica que “la Luna pasará tan profundamente por la sombra que la parte oscurecida adquirirá un tono rojizo, cobrizo o incluso anaranjado”, una oportunidad infrecuente para los observadores.

La Luna adquirirá un tono rojizo o cobrizo durante el eclipse lunar porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar y proyecta sobre el satélite las longitudes de onda más largas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver el eclipse lunar en Estados Unidos hoy

La noche del 27 de agosto, Estados Unidos será uno de los focos mundiales para observar el eclipse lunar parcial. FOX5 NY informó que el evento será visible de principio a fin en la mayor parte de los estados continentales. En el oeste, el eclipse coincidirá con la salida de la Luna, mientras que en la Costa Este y el sur del país podrá observarse en todo su desarrollo.

Las ciudades de Nueva York, Chicago, Dallas, Los Ángeles y San Francisco tendrán oportunidad de observar el fenómeno si las condiciones meteorológicas lo permiten. Alaska y la región más septentrional de Canadá verán solo una parte del eclipse.

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Para quienes tengan cielos nublados o prefieran seguirlo en línea, el Observatorio Griffith de Los Ángeles transmitirá el evento en directo a través de YouTube, según FOX5 NY. La NASA y portales especializados recomiendan el uso de binoculares o telescopios para apreciar detalles del color y la textura lunar, aunque no es imprescindible ningún instrumento óptico.

¿Por qué los eclipses lunares fascinan a millones de personas?

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares se pueden observar a simple vista y sin ningún tipo de protección ocular. Según FOX Weather, no se requieren gafas especiales ni instrumentos, aunque un telescopio o binoculares mejoran la experiencia. El evento ofrece una oportunidad educativa y visual para millones de personas.

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La cobertura de medios como FOX5 NY precisa que “alrededor del 93% del disco lunar quedará cubierto en el momento de mayor oscuridad”, aunque otras fuentes elevan la cifra al 96%. Los expertos coinciden en que la profundidad del eclipse lo convierte en el más importante visible en América hasta 2029.

En Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México el eclipse lunar tendrá horarios distintos, con un máximo que coincidirá con la medianoche local en el oeste del continente americano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué relación hay entre los eclipses lunares y solares?

Este eclipse lunar parcial ocurre dos semanas después de un eclipse solar total que cruzó el sur de Europa, Groenlandia e Islandia, según FOX Weather. Los eclipses suelen presentarse en pares debido a las posiciones relativas de la órbita lunar y la Tierra respecto del Sol.

La NASA aclaró que los eclipses solares ocurren durante la Luna nueva, cuando el satélite se interpone entre la Tierra y el Sol. Dos semanas después, en Luna llena, la alineación puede generar un eclipse lunar si la Luna entra en la sombra de la Tierra.

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El próximo eclipse solar será visible el 6 de febrero de 2027 en Sudamérica y África. El siguiente eclipse lunar profundo está previsto para la noche del 20 al 21 de febrero de 2027, con visibilidad en todos los continentes.

Consecuencias, recomendaciones y curiosidades sobre el eclipse lunar

No existen riesgos para la salud asociados al eclipse lunar. Las autoridades y medios especializados recuerdan que estos fenómenos no requieren precauciones especiales ni afectan a las personas ni a los animales. En muchas culturas, los eclipses han tenido significados simbólicos o supersticiosos, aunque actualmente su interés es principalmente científico y educativo.

Para quienes deseen captar imágenes, la NASA aconseja preparar cámaras y telescopios, y consultar el pronóstico local antes de planificar la observación. El evento representa una oportunidad para la divulgación y el aprendizaje sobre astronomía.

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The Weather Channel destacó que las condiciones estivales favorecerán la visibilidad en gran parte de Estados Unidos y Canadá, salvo en regiones con nubosidad puntual.

El eclipse lunar parcial podrá seguirse sin protección ocular y el Observatorio Griffith de Los Ángeles transmitirá el fenómeno en directo por YouTube para quienes no tengan cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar visible en América?

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 quedará registrado como uno de los grandes eventos astronómicos del año, con una cobertura superior al 96% de la superficie lunar y visibilidad en gran parte del hemisferio occidental. Según FOX Weather, la próxima oportunidad similar en América del Norte será en junio de 2029.