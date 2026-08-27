El Oakland Place de Guatemala fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo con el Best of the Best Award del ICSC

El centro comercial Oakland Place en Guatemala cuenta con varios niveles de tiendas, áreas verdes y un tragaluz en su estructura central. (Revista Empresas, Marcas y Turismo)

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Oakland Place, desarrollado por Spectrum en Guatemala, fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo con el Best of the Best Award de los ICSC Global Design & Development Awards, un resultado que la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala interpreta como una señal del nivel alcanzado por la industria local y de su capacidad para competir bajo estándares internacionales.

El premio llegó después de que el proyecto obtuviera el Premio Oro en la categoría Renovations/Expansions y una mención en sostenibilidad. En la instancia final, Oakland Place se impuso tras competir con 35 propuestas internacionales y quedar entre siete finalistas del galardón principal.

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La Asociación de Centros Comerciales de Guatemala, ACECOGUA, presentó el reconocimiento como un logro que trasciende a un solo desarrollo. Para el gremio, el resultado ubica a Guatemala dentro de una conversación global sobre diseño, expansión y operación de centros comerciales.

El centro comercial Oakland Place dispone de varios niveles con locales comerciales, escaleras mecánicas y árboles en su área central. (Revista Empresas, Marcas y Turismo)

El premio global llegó tras una competencia con 35 proyectos internacionales

El Best of the Best Award es el máximo reconocimiento que entrega el Consejo Internacional de Centros Comerciales, ICSC, a escala mundial. En este caso, distinguió a Oakland Place luego de un recorrido que incluyó un oro en renovación y expansión, además de una mención por criterios de sostenibilidad.

La lectura de ACECOGUA es que el premio confirma la madurez de una industria que en los últimos años ganó peso dentro de la Ciudad de Guatemala. Según la asociación, los centros comerciales se consolidaron como espacios que atraen visitantes, funcionan como puntos de encuentro y elevan su propuesta de calidad.

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Esa interpretación busca colocar a Oakland Place como el caso más visible de una transformación más amplia. El proyecto, sostiene el gremio, no representa una excepción aislada sino la expresión de un sector que logró posicionarse frente a referentes internacionales.

Astrid Perdomo, directora ejecutiva de ACECOGUA, resumió esa idea en una declaración oficial: “Que el mejor centro comercial del mundo sea guatemalteco es motivo de orgullo para todo el gremio. Este reconocimiento a Oakland Place y a Spectrum es también un reconocimiento a una industria que trabaja con visión, eleva sus estándares y le demuestra al mundo lo que Guatemala es capaz de lograr”.

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El reconocimiento se suma al papel de Guatemala como sede del CLICC en 2025

La distinción a Oakland Place llegó en un momento de exposición regional para el sector. En 2025, Guatemala fue sede del tercer Congreso Latinoamericano de Centros Comerciales, CLICC, una cita que reunió a líderes de más de 14 países y proyectó al país como centro regional del negocio minorista.

Durante ese encuentro, los recorridos técnicos por centros comerciales del país reforzaron esa visibilidad. De acuerdo con la información difundida por el gremio, esas visitas llevaron a que Guatemala fuera identificada como una “joya escondida” de los centros comerciales en la región.

La asociación entiende que ambos hechos, el congreso y el premio internacional, forman parte de un mismo proceso. Por un lado, muestran capacidad para atraer a actores de América Latina; por otro, exhiben resultados concretos en diseño, renovación y estándares de operación.

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La respuesta a la pregunta central es directa: Oakland Place fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo por el principal premio global del ICSC, y ese resultado fue leído por el sector como una validación internacional del desarrollo comercial guatemalteco.

Para Spectrum, la empresa vinculada al proyecto, el galardón coloca a su desarrollo en la cima de una competencia internacional exigente. Para el resto del sector, establece un punto de referencia sobre hasta dónde puede llegar un centro comercial concebido y ejecutado en Guatemala.

ACECOGUA señaló que continuará impulsando el desarrollo de la industria de centros comerciales en el país. La entidad indicó que mantendrá su foco en innovación, buenas prácticas y excelencia, con el objetivo de sostener la presencia de Guatemala en la escena internacional del sector.

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El reconocimiento a Oakland Place también funciona como una señal hacia adelante para el mercado local. Según la asociación, el premio fija una referencia para futuros proyectos y plantea una meta de ciudad y de industria asociada a estándares globales.