Guatemala

El Oakland Place de Guatemala fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo con el Best of the Best Award del ICSC

El desarrollo impulsado por Spectrum en Guatemala fue distinguido en los Global Design & Development Awards, tras ganar oro en renovaciones y obtener una mención en criterios ambientales durante el proceso de evaluación

Vista interior de un centro comercial de varios niveles con tiendas, escaleras mecánicas, vegetación y flores colgantes bajo un tragaluz
El centro comercial Oakland Place en Guatemala cuenta con varios niveles de tiendas, áreas verdes y un tragaluz en su estructura central. (Revista Empresas, Marcas y Turismo)
Guardar

Oakland Place, desarrollado por Spectrum en Guatemala, fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo con el Best of the Best Award de los ICSC Global Design & Development Awards, un resultado que la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala interpreta como una señal del nivel alcanzado por la industria local y de su capacidad para competir bajo estándares internacionales.

El premio llegó después de que el proyecto obtuviera el Premio Oro en la categoría Renovations/Expansions y una mención en sostenibilidad. En la instancia final, Oakland Place se impuso tras competir con 35 propuestas internacionales y quedar entre siete finalistas del galardón principal.

PUBLICIDAD

La Asociación de Centros Comerciales de Guatemala, ACECOGUA, presentó el reconocimiento como un logro que trasciende a un solo desarrollo. Para el gremio, el resultado ubica a Guatemala dentro de una conversación global sobre diseño, expansión y operación de centros comerciales.

Interior de un centro comercial de varios pisos con escaleras mecánicas, tiendas, personas y árboles plantados en la planta baja
El centro comercial Oakland Place dispone de varios niveles con locales comerciales, escaleras mecánicas y árboles en su área central. (Revista Empresas, Marcas y Turismo)

El premio global llegó tras una competencia con 35 proyectos internacionales

El Best of the Best Award es el máximo reconocimiento que entrega el Consejo Internacional de Centros Comerciales, ICSC, a escala mundial. En este caso, distinguió a Oakland Place luego de un recorrido que incluyó un oro en renovación y expansión, además de una mención por criterios de sostenibilidad.

La lectura de ACECOGUA es que el premio confirma la madurez de una industria que en los últimos años ganó peso dentro de la Ciudad de Guatemala. Según la asociación, los centros comerciales se consolidaron como espacios que atraen visitantes, funcionan como puntos de encuentro y elevan su propuesta de calidad.

PUBLICIDAD

Esa interpretación busca colocar a Oakland Place como el caso más visible de una transformación más amplia. El proyecto, sostiene el gremio, no representa una excepción aislada sino la expresión de un sector que logró posicionarse frente a referentes internacionales.

Astrid Perdomo, directora ejecutiva de ACECOGUA, resumió esa idea en una declaración oficial: “Que el mejor centro comercial del mundo sea guatemalteco es motivo de orgullo para todo el gremio. Este reconocimiento a Oakland Place y a Spectrum es también un reconocimiento a una industria que trabaja con visión, eleva sus estándares y le demuestra al mundo lo que Guatemala es capaz de lograr”.

El reconocimiento se suma al papel de Guatemala como sede del CLICC en 2025

La distinción a Oakland Place llegó en un momento de exposición regional para el sector. En 2025, Guatemala fue sede del tercer Congreso Latinoamericano de Centros Comerciales, CLICC, una cita que reunió a líderes de más de 14 países y proyectó al país como centro regional del negocio minorista.

Durante ese encuentro, los recorridos técnicos por centros comerciales del país reforzaron esa visibilidad. De acuerdo con la información difundida por el gremio, esas visitas llevaron a que Guatemala fuera identificada como una “joya escondida” de los centros comerciales en la región.

La asociación entiende que ambos hechos, el congreso y el premio internacional, forman parte de un mismo proceso. Por un lado, muestran capacidad para atraer a actores de América Latina; por otro, exhiben resultados concretos en diseño, renovación y estándares de operación.

La respuesta a la pregunta central es directa: Oakland Place fue reconocido como el mejor centro comercial del mundo por el principal premio global del ICSC, y ese resultado fue leído por el sector como una validación internacional del desarrollo comercial guatemalteco.

Para Spectrum, la empresa vinculada al proyecto, el galardón coloca a su desarrollo en la cima de una competencia internacional exigente. Para el resto del sector, establece un punto de referencia sobre hasta dónde puede llegar un centro comercial concebido y ejecutado en Guatemala.

ACECOGUA señaló que continuará impulsando el desarrollo de la industria de centros comerciales en el país. La entidad indicó que mantendrá su foco en innovación, buenas prácticas y excelencia, con el objetivo de sostener la presencia de Guatemala en la escena internacional del sector.

El reconocimiento a Oakland Place también funciona como una señal hacia adelante para el mercado local. Según la asociación, el premio fija una referencia para futuros proyectos y plantea una meta de ciudad y de industria asociada a estándares globales.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloOakland PlaceMinisterio de Economía y Comercio Exterior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La disputa por la Contraloría General de Cuentas en Guatemala y la prueba de credibilidad del relevo institucional

Con 58 expedientes cerrados, la comisión deberá depurar una lista de seis perfiles para el Congreso, donde se requieren 81 votos, en un tramo que pondrá a prueba la transparencia del recambio 2026-2030

La disputa por la Contraloría General de Cuentas en Guatemala y la prueba de credibilidad del relevo institucional

El Tribunal Supremo Electoral acumula 195 expedientes por posible campaña anticipada en Guatemala

La autoridad electoral reportó un alza de señalamientos a dos años de los comicios de 2027, con la mayoría de registros concentrados en el departamento de Guatemala y un monitoreo interno como principal fuente de detección

El Tribunal Supremo Electoral acumula 195 expedientes por posible campaña anticipada en Guatemala

Drogas, licor, cámaras y una sierra eléctrica es parte de lo decomisado tras una requisa en una cárcel de Guatemala

El operativo del Ejército de Guatemala y otras fuerzas incautó además celulares, armas punzocortantes y presunta droga dentro del penal

Drogas, licor, cámaras y una sierra eléctrica es parte de lo decomisado tras una requisa en una cárcel de Guatemala

La prolongación de El Niño en Guatemala y el riesgo de una sequía que dure hasta el 2027

El déficit de precipitaciones en el Corredor Seco amenaza a los cultivos de maíz y frijol, reduce las cosechas y limita la contratación de jornaleros, profundizando la fragilidad social de comunidades dependientes

La prolongación de El Niño en Guatemala y el riesgo de una sequía que dure hasta el 2027

Ministerio Público de Guatemala activó una alerta por amenazas contra fiscales que investigan al crimen organizado

Las medidas de protección para funcionarios expuestos ponen en primer plano la capacidad del Estado para blindar investigaciones penales, luego de 11 allanamientos y cuatro capturas, sin que la seguridad se convierta en un factor de parálisis

Ministerio Público de Guatemala activó una alerta por amenazas contra fiscales que investigan al crimen organizado

TECNO

Pasos para limpiar el aire acondicionado: evita facturas de energías costosas y resfriados en verano

Pasos para limpiar el aire acondicionado: evita facturas de energías costosas y resfriados en verano

Cuándo desaparecerán los celulares y qué tecnología los reemplazará, según directivos de Meta y SpaceX

Impuesto a robots en 2026 y a los tokens de IA: la propuesta de Bill Gates para proteger el empleo de personas

Ver Barcelona vs Athletic en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a malware y es ilegal

Pasos para recrear a Las Guerreras K-pop en el mundo de Super Mario

ENTRETENIMIENTO

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

Madonna podría comprar la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles y este es el precio que tendría que pagar

Dolly Parton transformó para siempre el turismo en un estado de EE. UU. y deja un imperio que atrae a millones de visitantes

Ordenan inspección por murciélagos en la “Mansión Wayne” de la vida real: la propiedad enfrenta un grave deterioro

El gato con 29 dedos que entró al récord Guinness: la historia de Erebus Anomaly

MUNDO

Rusia lanzó cerca de 140 drones contra Ucrania en un ataque diurno centrado en Kiev

Rusia lanzó cerca de 140 drones contra Ucrania en un ataque diurno centrado en Kiev

Ciberdelincuentes de habla rusa utilizaron la herramienta Cursor AI de SpaceX para hackear siete empresas

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual

“Fueron las peores 24 horas de mi vida”, la angustia de una médica estadounidense que busca a sus padres desaparecidos en Nepal

Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor