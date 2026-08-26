Mark Zuckerberg le pone fin a la era del smartphone: este es su reemplazo

Durante el Meta Connect 2024, Zuckerberg detalló la estrategia que busca reemplazar los smartphones por gafas inteligentes. (AP Foto/Nic Coury, Archivo)

Guardar

El anuncio de Mark Zuckerberg redefine el horizonte de la tecnología personal. El CEO de Meta, responsable de plataformas globales como WhatsApp, Facebook e Instagram, sostiene que el teléfono móvil está próximo a su ocaso. En su lugar, plantea que las gafas de realidad aumentada serán el nuevo eje de la vida digital, proponiendo una transformación en la forma de interactuar, trabajar y entretenerse.

Gafas de realidad aumentada: el futuro más allá del teléfono móvil

Durante el Meta Connect 2024, Zuckerberg detalló la estrategia que busca reemplazar los smartphones por gafas inteligentes, comenzando con el lanzamiento de Meta Quest 3S y el prototipo Orion. En palabras del propio Zuckerberg, “en menos de diez años, muchas personas dejarán de llevar teléfonos consigo y optarán por utilizar gafas inteligentes para todas sus tareas digitales”.

PUBLICIDAD

Esta visión se fundamenta en la idea de que los teléfonos, tras dominar la vida cotidiana durante más de una década, ya no aportan innovación sustancial y pueden resultar una distracción que aleja a los usuarios de la interacción presencial.

El anuncio de Mark Zuckerberg redefine el horizonte de la tecnología personal. REUTERS/Brendan McDermid

En contraste, las gafas de realidad aumentada prometen una experiencia digital más inmersiva y natural, permitiendo que el usuario permanezca conectado sin perder contacto con su entorno físico.

PUBLICIDAD

Meta Quest 3S, con un precio cercano a los 300 dólares, es el primer paso concreto hacia este nuevo paradigma. Estas gafas buscan integrar conectividad, entretenimiento y productividad, permitiendo desplegar pantallas virtuales en cualquier espacio, acceder a redes sociales y realizar tareas que antes requerían un teléfono móvil. Con esto, Meta marca el inicio de una transición tecnológica que podría modificar radicalmente la relación de las personas con la tecnología.

Cómo Meta planea sustituir al smartphone

Las gafas inteligentes presentadas por Meta no se limitan a replicar las funciones básicas de un teléfono. Según Zuckerberg, estos dispositivos permitirán realizar llamadas, gestionar mensajes, coordinar actividades diarias y colaborar en entornos de trabajo virtuales, todo mientras se mantienen las manos libres y el usuario continúa atento a su entorno físico.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, luce las gafas Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso en el que presenta la nueva línea de gafas inteligentes, durante el evento Meta Connect celebrado en la sede de la empresa en Menlo Park, California, EEUU), el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

El prototipo Orion, equipado con un procesador personalizado y asistentes de inteligencia artificial, ejemplifica este salto tecnológico. Orion ofrece una experiencia multitarea sin cables, favoreciendo la libertad de movimiento y eliminando dependencias físicas tradicionales.

La visión de Meta es que la realidad aumentada se convierta en el núcleo de una nueva era tecnológica, integrando aplicaciones en campos como la educación, la medicina, la industria y la colaboración remota.

PUBLICIDAD

Las gafas serán capaces de proyectar información relevante sobre el entorno inmediato del usuario, resaltar objetos, mostrar rutas o facilitar la comunicación sin apartar la mirada de lo que sucede alrededor. Según Meta, esta integración permitirá una relación más natural y eficiente entre las personas y la tecnología.

El presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, luce las gafas Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso presentando la nueva línea de gafas inteligentes, durante el evento Meta Connect en la sede de la compañía en Menlo Park, California, Estados Unidos. 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Carlos Barría

En este momento de transición, la compañía argumenta que los smartphones han alcanzado su máximo potencial evolutivo. Las gafas de realidad aumentada representan el siguiente paso, combinando inteligencia artificial, conectividad permanente y una experiencia visual inédita.

PUBLICIDAD

“Imagina un mundo en el que, sentado en una cafetería, puedas desplegar varias pantallas virtuales frente a ti, revisar documentos, participar en videollamadas o jugar sin necesidad de sacar un dispositivo del bolsillo”, describe la propuesta de Meta para la próxima década.

Desafíos de la era postcelular: precio, privacidad y aceptación social

A pesar de la visión optimista de Meta, la adopción masiva de las gafas de realidad aumentada enfrenta obstáculos significativos. El precio de los dispositivos, la accesibilidad global, las preocupaciones por la privacidad y la aceptación cultural serán factores determinantes en la velocidad con la que se produzca la transición.

PUBLICIDAD

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, durante una audiencia tras revelarse el escándalo de datos de Cambridge Analytica que afectó a millones de usuarios. (Reuters)

No obstante, el lanzamiento de productos como Meta Quest 3S y el prototipo Orion demuestra que la tecnología necesaria para este salto ya está en desarrollo y disponible para los primeros usuarios.

El futuro cercano se perfila cada vez más virtual e interconectado. La apuesta de Meta por la realidad aumentada podría marcar el inicio de la era post-celular, un período en el que los teléfonos dejarán de ser el centro de la vida digital para dar paso a dispositivos que fusionan lo real y lo virtual en una experiencia continua. El mundo observa los primeros pasos de este proceso, mientras la visión de Meta sugiere que el cambio podría estar mucho más próximo de lo que se imagina.

PUBLICIDAD