Una final y eliminaciones dolorosas: todos los números del Chacho Coudet en River Plate

La eliminación en la Copa Sudamericana marcó el fin del ciclo de Eduardo Coudet en River Plate (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

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La etapa de Eduardo Coudet en River Plate llegó a su final tras la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana. “Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante”, explicó el Chacho en conferencia de prensa. Lo reemplazará de forma interina Leonardo Ponzio.

La despedida del entrenador dejó un balance estadístico que expone el recorrido, los altibajos y las decisiones que marcaron su breve ciclo en el club de Núñez. El resultado frente al equipo colombiano funcionó como detonante para una determinación que ya se venía gestando desde semanas atrás.

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El ciclo de Coudet al frente de River Plate abarcó un total de 27 partidos oficiales, en los cuales el equipo obtuvo 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Esta cosecha representa una eficacia del 56,8%, un promedio que no alcanzó para sostener el proyecto en medio de la exigencia de títulos y resultados inmediatos. La eliminación ante Independiente Santa Fe se sumó a una serie de caídas en momentos clave que pusieron en jaque la continuidad del entrenador.

El recorrido de Coudet quedó signado por tres golpes relevantes en instancias decisivas. En primer lugar, el equipo perdió la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano de Córdoba por 3-2. Posteriormente, quedó eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina ante Aldosivi, resultado que profundizó el malestar de la dirigencia y la hinchada. Finalmente, la eliminación en la Copa Sudamericana terminó por sellar la suerte del entrenador.

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Durante su gestión, Coudet impulsó una profunda renovación del plantel. 14 futbolistas fueron separados, entre ellos el campeón del mundo Germán Pezzella, y se concretaron más de 20 bajas en total. El club realizó una inversión considerable para reforzar el equipo, incorporando jugadores como Thiago Almada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi. Entre Almada, Correa y Otamendi, la Banda desembolsó 35 millones de dólares, una cifra que no se tradujo en títulos ni en una mejora sustancial de los resultados.

El paso de Coudet también dejó números negativos en el arranque del Torneo Clausura 2026. River sumó solo 4 puntos en las primeras 6 fechas, ubicándose en el puesto 13 de la tabla, y no logró convertir goles en los primeros cuatro partidos del certamen. La sequía ofensiva y la falta de respuestas futbolísticas generaron cuestionamientos constantes en el entorno del club.

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El respaldo de algunos referentes del plantel no alcanzó para revertir la situación. El arquero Santiago Beltrán, quien atajó tres penales y falló el último remate en la serie ante Independiente Santa Fe, expresó su apoyo al cuerpo técnico: “El respaldo con el cuerpo técnico es total”, afirmó el joven guardameta.

Chacho Coudet no pudo encontrar la regularidad durante su paso por River Plate (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El contrato de Coudet con River Plate tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, pero su etapa finalizó de forma anticipada. Durante las últimas semanas, el propio entrenador había deslizado públicamente que su intención no era perjudicar al club y que priorizaría el bien institucional en caso de que los resultados no acompañaran.

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Tras la salida de Eduardo Coudet, River Plate enfrenta un panorama desafiante de cara a la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El equipo cuenta únicamente con dos caminos posibles para obtener un boleto al principal certamen continental. El primero es consagrarse campeón del Torneo Clausura 2026, lo que le otorgaría el pase directo. Para ello, River debe recuperar terreno en la tabla, clasificar a los playoffs y luego superar las instancias de eliminación directa, todo en medio de una campaña irregular y con poco margen para el error.

La segunda opción es acceder a través de la Tabla Anual, que premia a los tres equipos con mayor puntaje acumulado en la temporada. River suma 33 puntos y se ubica a siete de Vélez, el último equipo que estaría accediendo a la Libertadores por esta modalidad .Además, existen seis equipos ubicados entre River y esa tercera plaza, lo que obliga a descontar puntos no solo a un rival directo, sino a un grupo numeroso de competidores.

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Todos los partidos del ciclo de Eduardo Coudet en River Plate

Huracán 1-2 River Plate (Torneo Apertura)

River Plate 2-0 Sarmiento de Junín (Torneo Apertura)

Estudiantes de Río Cuarto 0-2 River Plate (Torneo Apertura)

River Plate 3-0 Belgrano (Torneo Apertura)

Blooming 1-1 River Plate (Copa Sudamericana)

Racing 0-2 River Plate (Torneo Apertura)

River Plate 1-0 Carabobo (Copa Sudamericana)

River Plate 3-1 Aldosivi (Torneo Apertura)

River Plate 0-1 Boca Juniors (Torneo Apertura)

Bragrantino 0-1 River Plate (Copa Sudamericana)

River Plate 0-1 Atlético Tucumán (Torneo Apertura)

Carabobo 1-2 River Plate (Copa Sudamericana)

River Plate 2 (4) - (3) 2 San Lorenzo (Torneo Apertura)

River Plate 2-0 Gimnasia (Torneo Apertura)

River Plate 1-0 Rosario Central (Torneo Apertura)

River Plate 1-1 Bragantino (Copa Sudamericana)

River Plate 2-3 Belgrano (Torneo Apertura)

River Plate 3-0 Blooming (Copa Sudamericana)

River Plate 1-3 Aldosivi (Copa Argentina)

River Plate 1-0 Barracas Central (Torneo Clausura)

Gimnasia 1-0 River Plate (Torneo Clausura)

River Plate 0-1 Rosario Central (Torneo Clausura)

Tigre 1-0 River Plate (Torneo Clausura) }

River Plate 2-0 Argentinos Juniors (Torneo Clausura)

Independiente Santa Fe 0-0 River Plate (Copa Sudamericana)

River Plate 2-2 Vélez (Torneo Clausura)

River Plate 1 (7)- (8) 1 Independiente Santa Fe