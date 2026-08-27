Guatemala lanza una versión renovada de visitguatemala.gt con inteligencia artificial para planificar viajes e itinerarios personalizados

Una persona utiliza una computadora portátil para revisar un portal web con información turística de Guatemala. (Inguat)

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Guatemala, a través del Inguat, lanzó una versión renovada de visitguatemala.gt con inteligencia artificial para que los viajeros organicen itinerarios personalizados, en una apuesta por concentrar información oficial y facilitar la planificación en un momento en que el turismo internacional crece en el país.

La actualización llega después de que Guatemala recibiera 3 millones 361.843 visitantes no residentes en 2025, un alza de 11% frente a 2024. Ese movimiento generó USD 1.390,2 millones en divisas por turismo internacional, según los datos presentados durante el lanzamiento.

El nuevo portal reúne en un mismo espacio datos sobre destinos, experiencias, transporte, requisitos de entrada, clima, moneda, conectividad, salud, seguridad y asistencia turística. La plataforma también busca ampliar la visibilidad de la oferta nacional más allá de los puntos tradicionalmente más conocidos.

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Dos mujeres jóvenes consultan información en la pantalla de un teléfono móvil sobre visita Guate. (Inguat)

El portal genera rutas personalizadas en segundos

La principal novedad de visitguatemala.gt es un planificador inteligente que permite al usuario indicar cuántos días permanecerá en el país, qué experiencias desea conocer y cuáles son sus intereses. Con esa información, el sistema utiliza la base de datos del sitio para construir un itinerario a medida en cuestión de segundos.

El portal permite recorrer destinos mediante fotografías, videos, mapas interactivos y fichas informativas. La herramienta fue pensada para pasar de un sitio que solo entrega información a un espacio donde el visitante pueda explorar opciones, elegir lugares de interés y ordenar activamente su viaje.

Durante la presentación, el director general del Instituto Guatemalteco de Turismo Harris Whitbeck resumió el objetivo de la renovación con una frase que apunta a la experiencia del usuario: “Con visitguatemala.gt ponemos la diversidad del país al alcance de cada viajero y hacemos que planificar una visita sea más sencillo, personal y confiable”.

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La plataforma puede utilizarse tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Sus contenidos están disponibles en español, inglés, alemán, francés, italiano y portugués, mientras que el sistema de inteligencia artificial tiene capacidad multilingüe.

La herramienta también busca medir intereses y reforzar la promoción

Otro de los ejes del proyecto es la posibilidad de conocer mejor cómo se comportan los usuarios que consultan información turística sobre Guatemala. Durante la presentación se explicó que la interacción dentro del portal permitirá detectar qué destinos, experiencias y productos despiertan mayor interés.

Diego Rodríguez Roy, CEO de Passporter, señaló que esos datos pueden servir para ajustar con más rapidez las estrategias de promoción. También pueden ayudar a dar mayor visibilidad a destinos que históricamente han recibido menos atención dentro de la oferta turística nacional.

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El sistema de gestión de contenidos permitirá al Inguat actualizar la información con mayor autonomía. Esa flexibilidad también fue diseñada para incorporar nuevos productos turísticos y mantener al día los datos disponibles para quienes preparan un viaje.

La renovación incluye además una estrategia de optimización para motores de búsqueda, con el objetivo de que la información oficial del país aparezca con más fuerza cuando los usuarios busquen en internet destinos, experiencias, itinerarios o requisitos para viajar. Esa decisión conecta la herramienta con un objetivo más amplio: aumentar el alcance internacional de la promoción turística oficial.

El proyecto fue desarrollado durante aproximadamente seis a siete meses. Según se explicó en la presentación, el trabajo incluyó arquitectura tecnológica, experiencia de usuario, producción de contenidos, posicionamiento digital e integración de la inteligencia artificial.

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La nueva versión del sitio fue desarrollada por Passporter en colaboración con el Inguat. La propuesta integra contenidos turísticos y herramientas tecnológicas para acompañar al viajero desde la etapa de inspiración hasta la organización concreta del recorrido.

Con esta herramienta, la entidad turística guatemalteca busca fortalecer la promoción internacional del país y favorecer a sectores vinculados con la actividad, entre ellos hoteles, restaurantes, operadores, guías, transportistas, artesanos y comunidades. La plataforma puede consultarse en https://visitguatemala.gt/ bajo el concepto: “Tu viaje a Guatemala empieza aquí”.