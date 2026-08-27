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Ver Barcelona vs Athletic en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a malware y es ilegal

Buscar partidos de La Liga española en páginas piratas le facilita a los ciberdelincuentes el robo de contraseñas y otras modalidades de fraude

Raphinha sostiene un balón y Iñaki Williams levanta los brazos, junto a dos círculos gráficos con un balón y el texto Roja Directa TV
Las plataformas piratas ofertan encuentros entre clubes muy populares para atraer la atención de muchos usuarios. (Fotocomposición Infobae)
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En la búsqueda por acceder a transmisiones deportivas sin costo, varios usuarios recurren a páginas piratas como Fútbol Libre o Roja Directa para ver encuentros de La Liga española, incluyendo partidos de alto perfil como Barcelona vs Athletic.

Esta práctica, aunque común, implica riesgos para la seguridad digital y puede acarrear sanciones legales. Según la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el acceso a contenidos piratas expone a los dispositivos a malware y coloca al usuario ante posibles acciones judiciales.

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De acuerdo con INTERPOL, la descarga o visualización de material protegido mediante sitios no autorizados afecta la integridad de celulares, computadoras y televisores, aparte de involucrar a los usuarios en actividades ilícitas, con posibles multas o penas de prisión.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Las páginas piratas pueden contener virus que compromete el rendimiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de malware puede afectar los dispositivos al visitar páginas piratas

Según INTERPOL, las investigaciones recientes revelan que muchos sitios web y redes P2P que distribuyen transmisiones piratas alojan malware o virus capaces de dañar el dispositivo del usuario o sustraer información personal.

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Este software malicioso puede instalarse de manera inadvertida al ingresar a estas páginas o al descargar archivos asociados con las transmisiones deportivas. Las consecuencias incluyen la pérdida de datos personales, el acceso no autorizado a cuentas bancarias y la posibilidad de que el malware se propague en redes corporativas o familiares.

INTERPOL señala que estos ataques no solo comprometen la información del usuario, sino que pueden transformar el dispositivo en un punto de acceso para actividades criminales, como el robo de identidad o la falsificación de información confidencial.

Tarjeta de crédito colocada sobre una laptop, representando las finanzas modernas, compras online y gestión de gastos. Una ilustración visual de la facilidad económica en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunas páginas ilegales pueden solicitar números de tarjetas de crédito para cometer fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pueden los usuarios de páginas piratas ser víctimas de fraude financiero

La autoridad advierte que los métodos de pago usados en sitios piratas suelen carecer de seguridad, lo que incrementa la probabilidad de fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras.

La adquisición de accesos a servicios ilegales requiere la introducción de datos bancarios en plataformas sin garantías mínimas de protección, lo que deja expuesta la información sensible del usuario.

Asimismo, algunos de estos sitios utilizan tácticas de phishing, donde el usuario es engañado para entregar contraseñas personales que luego pueden utilizarse para vaciar cuentas bancarias o realizar compras no autorizadas.

Autoridades como INTERPOL sancionan la piratería digital. (Foto: Europa Press)
Autoridades como INTERPOL sancionan la piratería digital. (Foto: Europa Press)

Qué consecuencias legales hay por ver partidos en plataformas ilegales

INTERPOL subraya que la descarga o distribución de material protegido por derechos de autor sin permiso puede derivar en sanciones legales.

Las leyes internacionales de propiedad intelectual permiten que los titulares de derechos persigan judicialmente a quienes acceden, reproducen o comparten contenido de manera ilícita. Las penalizaciones varían según la jurisdicción, pero pueden incluir multas y, en casos graves, penas privativas de libertad.

La organización internacional agrega que, en ocasiones, los usuarios pueden ser investigados por el uso de servidores proxy que han facilitado ataques informáticos previos, lo que complica aún más la situación legal y expone al usuario ante procedimientos judiciales prolongados.

Mano sobre trackpad de laptop con pantalla de partido de fútbol, anuncios de apuestas y alerta de seguridad. Hay una taza, un teléfono móvil, un ratón y un cuaderno.
La aparición de anuncios y las señales de alerta son indicios de problemas en el portal web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se puede identificar un sitio web pirata

Uno de los principales consejos de INTERPOL para evitar riesgos consiste en identificar servicios de transmisión ilegítimos. Las señales de alerta incluyen:

  • La oferta de grandes cantidades de contenido a precios muy bajos o de manera gratuita.
  • La ausencia de información sobre licencias oficiales.
  • La falta de atención al cliente.

El precio es otro indicador relevante. Según los servicios legales suelen ser más costosos, pero garantizan una experiencia segura, estable y ajustada a la normativa vigente. Consultar siempre el sitio oficial de la empresa de contenidos ayuda a verificar la autenticidad del servicio ofrecido y evita caer en fraudes.

Qué otras actividades delictivas financian las páginas piratas

El impacto de utilizar sitios como Fútbol Libre o Roja Directa no se limita al usuario individual. Según INTERPOL, los responsables de estas páginas pueden pertenecer a organizaciones criminales que utilizan las ganancias obtenidas para financiar delitos como el juego ilegal en línea, la explotación sexual y el tráfico de drogas.

La pauta principal es optar por proveedores oficiales, mantener el software actualizado y utilizar programas de antivirus y firewall para proteger la información personal y corporativa.

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