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Las Leonas buscarán una nueva final del Mundial de hockey ante Australia: todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino intentará llegar a la definición del torneo ante su par oceánico. Desde las 15.30, por ESPN 2

Cinco jugadoras de hockey sobre césped con uniformes negros gritan y sostienen sus palos sobre una cancha azul.
Las Leonas buscarán el pase a la final del Mundial ante Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped enfrenta esta tarde uno de los desafíos más exigentes de los últimos años. Las Leonas disputan la semifinal del Mundial 2026 ante Australia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con el objetivo de alcanzar su tercera definición consecutiva en torneos internacionales. El partido está programado para las 15.30 hora argentina y contará con transmisión de ESPN 2 y Disney+.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega a esta instancia tras mostrar un rendimiento sólido durante toda la competencia. La selección avanzó a semifinales luego de quedar invicta y líder tanto en la primera como en la segunda fase del certamen. El recorrido incluyó un empate inicial ante Estados Unidos, seguido por triunfos sobre Alemania y Escocia, resultados que facilitaron la clasificación en el primer lugar del grupo. Ya en la instancia siguiente, Argentina arrastró el triunfo frente a las alemanas, goleó a España y cerró con un empate ante Bélgica. La campaña le permitió asegurarse la continuidad en Wavre para esta definición, evitando traslados y manteniendo la logística estable.

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Enfrente estará Australia, otro referente histórico del hockey femenino, que terminó segunda en su grupo en ambas etapas, detrás de Países Bajos en las dos oportunidades. El conjunto oceánico acumuló una victoria frente a Japón, una derrota ante las neerlandesas y un empate contra Chile en la primera ronda. En la segunda fase empató con China e India, lo que lo ubicó nuevamente en el segundo puesto y lo puso frente a las argentinas en la búsqueda de un lugar en la final.

El historial entre Argentina y Australia en mundiales suma antecedentes cargados de tensión. Uno de los enfrentamientos más recordados se remonta a Perth 2002, cuando las Leonas se impusieron 1-0 y luego conquistaron su primer título mundial ante Países Bajos. Las australianas, por su parte, se quedaron con la victoria en la final de Dublín 1994 y en el cruce del Mundial de Utrecht 1998. Más recientemente, ambos equipos se cruzaron en febrero en la FIH Pro League, donde el equipo sudamericano consiguió una victoria por 3-0 en Hobart, Australia. En la última cita mundialista entre ambos, en 2018, Australia avanzó por penales tras un empate en tiempo reglamentario.

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La estructura defensiva ha sido uno de los puntos fuertes del conjunto argentino durante este Mundial. Además, Agustina Gorzelany se consolidó como una de las principales armas ofensivas en el córner corto, mientras que figuras como Eugenia Trinchinetti y María José Granatto aportaron experiencia y capacidad de desequilibrio. La solidez colectiva permitió sortear con éxito rivales de jerarquía y mantener el arco en cero en instancias decisivas.

El valor de este partido también reside en la posibilidad de extender la racha de finales internacionales. Las Leonas buscan su tercera definición en fila, tras conquistar la medalla de plata en el Mundial de España-Países Bajos 2022 y repetir el segundo puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024. El ciclo de Ferrara mantuvo al equipo en la elite global, combinando recambio generacional y experiencia acumulada.

En el otro cruce de semifinales se enfrentarán Bélgica y Países Bajos, por lo que la definición del título podría repetirse respecto de ediciones anteriores. Para el plantel argentino, el reto es doble: sostener el nivel mostrado y superar a una potencia histórica que también busca regresar a una final mundial doce años después.

En caso de avanzar, Las Leonas tendrán la oportunidad de sumar una nueva página a su historia en la elite del deporte internacional. Si no logran la victoria, deberán disputar el partido por el tercer puesto, instancia en la que también buscarán asegurar un lugar en el podio.

Probables formaciones:

Argentina: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo; Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro; María José Granatto, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. DT: Fernando Ferrara.

Australia: Aleisha Power; Claire Colwill, Karri Somerville, Tatum Stewart, Kaitlin Nobbs; Amy Lawton, Stephanie Kershaw, Greta Hayes; Grace Stewart, Alice Arnott y Makayla Jones. DT: Katrina Powell.

Los resultados de Las Leonas en el Mundial 2026:

  • Fecha 1: Argentina 1-1 Estados Unidos (Gol: Brisa Bruggesser)
  • Fecha 2: Alemania 2-3 Argentina (Goles: Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany x2)
  • Fecha 3: Argentina 2-0 Escocia (Goles: María José Granatto y Lara Casas)
  • Fecha 1 - Segunda Fase: Argentina 3-0 España (Goles: Agustina Gorzelany -2-, Juana Castellaro).
  • Fecha 2 - Segunda Fase: Argentina 0-0 Bélgica

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