River Plate confirmó cómo estará compuesto el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio

Uno de los trofeos ganados por Leonardo Ponzio en su paso como jugador de River (Créditos: Rodrigo Valle/Getty Images)

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Luego del alejamiento de Eduardo Coudet, River Plate comenzó una nueva etapa porque la dirigencia de Stefano Di Carlo confirmó que el plantel profesional quedará a cargo de Leonardo Ponzio, quien se desempeñará como entrenador interino y este jueves estará a cargo de la práctica posterior a la eliminación por penales contra Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Millonario contó a través de un comunicado en redes sociales de qué manera estará conformado el cuerpo técnico del ex volante central, ya que tendrá a Marcelo Escudero y Christian Manfredi como sus ayudantes de campo, sumado a los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

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Ponzio se desenvolvió en la Secretaría Técnica de la Banda desde noviembre de 2022 hasta este jueves y afrontará su primera experiencia como entrenador de un equipo, tras una extensa carrera con pasos como futbolista por River Plate, Newell’s y Real Zaragoza de España. Ganó 17 títulos con el elenco de Núñez, siendo el futbolista con más trofeos en la historia del club. Marcó 10 goles y brindó 16 asistencias en 358 encuentros con la camiseta riverplatense.

*La palabra del presidente Stefano Di Carlo

Su nombramiento se confirmó a partir de las declaraciones de Di Carlo en una conferencia de prensa marcada por la despedida de Coudet. “Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado. De nuestro lado es comunicar simplemente, para dar a conocer una decisión de común acuerdo para comunicar esta salida. Le voy a dar la palabra a él para que haga su balance y quería agregar que el entrenador interino será Leo Ponzio y contará con la apoyadura de Marcelo Escudero. Gracias de corazón, Chacho”, comunicó el presidente antes de cederle la palabra al técnico saliente.

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El ex conductor del Alavés emitió un discurso sin responder preguntas en su último contacto con la prensa: “El tiempo va a poner en orden las cosas y este plantel le va a dar a River muchos títulos. Desde mi lugar estaré afuera apoyando y deseando lo mejor. No tengo mucho más para decir: simplemente gracias al hincha, al club y a ustedes por el tiempo compartido. Simplemente, la explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol. Desear lo mejor y darle un punto final a esto”.

Eduardo Coudet se marchó de River Plate con un total de 27 partidos oficiales, en los cuales el equipo obtuvo 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Esta cosecha representó una eficacia del 56,8%. Cayó en la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, quedó eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina ante Aldosivi y acumuló una racha de seis derrotas consecutivas en torneos AFA. Dejó al equipo en la 11° colocación de la Tabla Anual en la Liga Profesional, fuera de la clasificación a la Libertadores y la Sudamericana del año próximo.

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*Las últimas palabras del Chacho Coudet

Hernán Crespo es uno de los nombres más resonante que suena en los pasillos del Monumental para suceder a Coudet, ya que estaría en la mente de Enzo Francescoli, figura central de la estructura deportiva de la institución. El orientador de Atlas de México cuenta con una cláusula que le permitiría desvincularse si en Núñez levantan el teléfono, aunque rondaría los 5 millones de dólares.

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Otro de los candidatos se trata de Santiago Solari, quien se desempeña como director de fútbol profesional del Real Madrid, aunque sacarlo del Merengue implica una negociación compleja. A esa lista se suma Pablo Aimar, un hombre con ADN River, que surgió de las Inferiores y es la mano derecha de Lionel Scaloni en la selección argentina, pero nunca tuvo experiencias como entrenador. Gabriel Milito es un perfil que también gusta, aunque actualmente está al mando de las Chivas de Guadalajara.

Por otro lado, Ramón Díaz es el nombre más cargado de historia en esta nómina. Uno de los entrenadores más ganadores de la historia del Millonario posee un gran consenso dentro de los hinchas y fue un grito de guerra en el hall del estadio Monumental tras los últimos resultados adversos, pero la gran duda pasa por su relación con la actual dirigencia.

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EL COMUNICADO OFICIAL DE RIVER PLATE

Comunicado River Plate

River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.

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Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador.

El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

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