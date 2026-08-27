Esteban Lamothe reveló quién será su nuevo compañero en Secreto en la Montaña: “Un chongazo”

Luego del anuncio de Benjamín Vicuña sobre su inminente salida de la obra de teatro, Esteban Lamothe dio a conocer en vivo quién será el actor que ocupará su lugar arriba de las tablas (El Ejército de la Mañana - Bondi Live)

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Desde su desembarco en la cartelera porteña en mayo, la versión teatral de Secreto en la Montaña se convirtió en uno de los grandes fenómenos del año, con Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña como dupla central. La puesta, que adapta la recordada historia de amor al escenario local, cosechó elogios y una respuesta entusiasta del público, que agotó localidades y celebró la química entre los protagonistas. Pero en las últimas semanas, el futuro del elenco quedó bajo la lupa tras el anuncio de Vicuña sobre su inminente salida de la obra, y fue Lamothe quien contó quién lo acompañará en la próxima etapa.

La noticia se confirmó en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde Lamothe habló sin rodeos sobre la transición. “Creo que está 99.99% confirmado que es Luciano (Castro)”, sostuvo, dejando en claro que la decisión ya está tomada. Además, reveló que la propuesta partió de él mismo: “Sí, sí. Era una de las cosas”, contó sobre el proceso que llevó a sumar a Castro al proyecto.

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Lamothe también explicó por qué pensó en él para compartir el escenario en una trama tan intensa y desafiante. “Porque me gusta cómo actúa... Porque es un chongazo”, soltó entre risas, y agregó: “Porque me parece que hotea que estemos juntos, porque me parece que puede hacer muy bien a Jack Twist y porque me lo quiero comer yo también”. El actor no ocultó su entusiasmo por la dupla que se viene, y celebró la predisposición de Castro. “En principio es la gira, vamos a hacer gira por el interior. Pero sí, estaba contento, estaba súper, súper contento”, relató sobre las primeras charlas.

Hace dos semanas, Benjamín Vicuña anunció sus últimas funciones como parte de la obra (Instagram)

En su paso por Bondi Live, Lamothe aprovechó para reflexionar sobre el desafío actoral que implicó sumarse a Secreto en la Montaña. “Volví a aprender a entregarme por completo a algo, porque es un melodrama y el melodrama hay que actuarlo muy vulnerable, sin distancia, sin opinión”, analizó sobre el proceso creativo. “Hay que entregarse y ser ese personaje y sufrir lo que sufrieron ellos dos, que es fascinante la historia. Para mí era un desafío enorme poder hacerla, sabía que también había riesgos”, reconoció. Y aunque el tono de la obra es dramático, Lamothe destacó que las funciones lograron encontrar momentos de distensión: “Con el correr de las funciones le encontramos un montón de cosas graciosas y la gente se caga de risa, pero la verdad es que es un drama. Es un drama donde ya sabemos cómo termina la película. Es una catástrofe”.

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La adaptación teatral de Secreto en la Montaña implicó además un reto técnico y creativo para el elenco. “Es muy difícil. Más una película que está plagada de planos abiertos, montañas, ovejas”, admitió Lamothe sobre la complejidad de trasladar la atmósfera del film a las tablas porteñas. Aun así, el resultado superó las expectativas y la obra se consolidó como una de las propuestas más aplaudidas del año.

Benjamín Vicuña, junto a sus compañeros de elenco, a quienes les expresó su agradecimiento al público tras la temporada teatral (Instagram)

La salida de Vicuña fue comunicada por el propio actor el pasado 18 de agosto en sus redes sociales. “En seis semanas me despido de Secreto en la montaña”, escribió junto a una foto sobre el escenario, y rápidamente aclaró los motivos para evitar rumores. “Para cumplir con proyectos cinematográficos con Álex de la Iglesia y Matías Bize, pactados antes de empezar la obra”. De esta forma, Vicuña dejó claro que su alejamiento responde a compromisos laborales y no a cuestiones personales ni a recientes episodios de exposición mediática. “Pero la obra sigue”, subrayó para llevar tranquilidad tanto al público como al equipo.

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Con la inminente llegada de Luciano Castro, el espectáculo inicia una nueva etapa y se prepara para una gira por el interior del país, con renovadas expectativas y el desafío de mantener el impacto que la historia logró en su estreno. Así, Secreto en la Montaña confirma su vigencia y su poder de convocatoria, y Lamothe se muestra listo para asumir, junto a Castro, el reto de seguir emocionando al público en cada función.