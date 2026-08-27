Teleshow

Quiénes son los invitados del fin de semana de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Música, deporte, teatro y actualidad se mezclan en tres propuestas que el sábado 29 y el domingo 30 de agosto reúnen figuras diversas en la pantalla abierta

Infografía con ilustraciones de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale junto a textos sobre programas de televisión.
Una infografía de Infobae detalla la lista de invitados a los programas de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff el 29 y 30 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La televisión argentina concentra este fin de semana su apuesta en tres escenarios que reúnen figuras del mundo del espectáculo, el deporte, la música y la actualidad. El ciclo de eltrece conducido por Mirtha Legrand, Almorzando con Juana y PH, Podemos Hablar de Telefe presentan elencos de invitados que prometen una grilla cargada de temas, cruces y confesiones para el sábado 29 y el domingo 30 de agosto.

El look de Mirtha Legrand que impactó a sus invitados en su programa
El look de Mirtha Legrand que impactó a sus invitados en su programa (Gentileza:Eltrece)

La Noche de Mirtha abrirá el fin de semana el sábado a las 21.30 con una mesa que combina música, teatro, televisión y periodismo. Alejandro Lerner llega con su presente musical tras una extensa agenda de shows, entre ellos presentaciones en el Teatro Gran Rex y otras salas del país, y con el Grammy Latino a la Excelencia Musical que recibió en 2024 como respaldo de una carrera que ya supera las cuatro décadas. Lo acompañará Sebastián “Pampito” Perelló, figura del panel de espectáculos con exposición mediática creciente. La actriz Marilú Marini, radicada en Francia desde hace años, generó atención reciente al revelar los secretos de su vínculo de más de 40 años con su pareja. Marcelo De Bellis, reconocido por su paso por Casados con Hijos y por su trabajo en el teatro, se sumará a la mesa junto a Guadalupe Vázquez, periodista especializada en actualidad, quien aportará la mirada política y social de la semana.

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El elegante look que eligió Juana Viale para una nueva edición de su programa
Juana Viale, con el outfit que lució en su última edición de Almorzando con Juana (Gentileza Eltrece)

El domingo, desde las 13.45, Juana Viale recibirá en Almorzando con Juana a un grupo que atraviesa uno de los momentos más activos de sus carreras. Leticia Brédice llega con una agenda laboral intensa: su unipersonal Milagros en gira por el país, su participación reciente en Es mi sueño de eltrece y, sobre todo, su trabajo en la serie Moria de Netflix, donde interpreta a Susana Giménez en la época de los ’90. “Es un sueño”, dijo la actriz al describir ese papel. Hilda Lizarazu aportará la perspectiva musical, con colaboraciones recientes como Astronauta, el tema que grabó para celebrar los 20 años de la banda Juan Rosasco en Banda. Fabio Di Tomaso llegará con el furor de su regreso como El Conde en Margarita, la secuela del universo de Floricienta creado por Cris Morena, que desató una ola de nostalgia entre los seguidores del ciclo original. Brian Buley, conocido por su papel de Pedrito en El Marginal, volverá a la pantalla para hablar de Sin Ley, su nueva película estrenada en el Cine Gaumont el 13 de agosto, donde interpreta a un expolicía en busca del secuestrador de la hija de un amigo. Completa la mesa Gonzalo “El Pela” Romero, vinculado al regreso de Cebollitas en formato de spin-off, uno de los regresos más esperados de la televisión argentina.

andy kusnetzoff
Andy Kusnetzoff, al frente del ciclo que volvió con Podemos hablar a la pantalla de Telefe este agosto (Gentileza Telefe

La noche del sábado también tendrá a PH, Podemos Hablar en Telefe desde las 21.30, con Andy Kusnetzoff al frente de una mesa que reúne perfiles muy distintos. Maxi López llega con su presente fuera del fútbol, entre proyectos de streaming deportivo y un reciente episodio mediático en el que desmintió los dichos de una modelo uruguaya que lo involucró sentimentalmente. Georgina Barbarossa, conductora del magazine matutino A la Barbarossa de Telefe, llega con anécdotas de su extensa trayectoria y con su programa entre los más vistos de la pantalla abierta. Ingrid Grudke aportará su actualidad personal, tras meses de exposición pública que incluyeron su separación y sus nuevos proyectos. Gastón Edul, periodista de TyC Sports y veterano de la cobertura de la Selección Argentina, llegará con la agenda deportiva pero también con el rumor de romance con Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano, que su amiga Nati Jota confirmó con un gesto contundente: lo eliminó de su lista de mejores amigos en Instagram. Cierra la mesa Julieta Poggio, actriz e influencer surgida en Gran Hermano 2022, quien deberá responder por la polémica que rodea a su círculo más cercano tras el romance entre su hermana Lolo Poggio y el ex de su amiga Daniela Celis.

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