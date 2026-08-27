Las marcas históricas que logró Franco Colapinto desde que llegó a la Fórmula 1

Franco Colapinto y el público de la F1 (REUTERS/Suzanne Plunkett)

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Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2027. Alpine hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales y confirmó que el piloto argentino seguirá siendo compañero de Pierre Gasly en la Máxima. Ahora bien, desde que se produjo su desembarco hace dos temporadas a bordo de un Williams luego de reemplazar a Logan Sargeant, el oriundo de Pilar logró marcas silenciosas que marcan el inicio de un futuro promisorio en la categoría.

Lo primero que hay que mencionar es que Colapinto es hoy el mejor piloto entre los 22 de las 12 escuderías en relación a su performance en las carreras. ¿Cómo? Esto es porque después de terminar en la 14° posición del Gran Premio de los Países Bajos, llegó a las 29 carreras completadas de manera consecutiva. El dato se refiere a las pruebas principales, no a las Sprint que se corren los sábados.

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El récord del Franco tuvo su primera vez el pasado 27 de julio de 2025 en el Gran Premio de Bélgica, donde concluyó en el puesto 19. De ahí en más, el argentino vio la bandera a cuadros en todas las competencias, incluida la de este fin de semana en el circuito neerlandés de Zandvoort, lo que suman 625 días sin abandonos. En esta estadística supero a Esteban Ocon, que el domingo dejó la carrera con su Haas y cortó la racha que compartía con el pilarense (28).

Es importante mencionar que en esta seguidilla no se contabiliza el GP de Gran Bretaña de 2025. En ese fin de semana de Silverstone, el argentino no pudo comenzar la carrera por un problema en la transmisión de su A525 que lo dejó sentado en su butaca sin poder salir de los boxes. Lewis Hamilton con 15 (desde Las Vegas 2025) es ahora quien lo sigue en la nómina. El brasileño Gabriel Bortoleto completa el podio con 13 desde Qatar 2025. Como en el caso de Colapinto, el corredor de Audi no pudo largar en China. Estos tres, junto al novato Arvid Linblad (no largó en Canadá), son los que tienen presencia perfecta hasta el momento. El británico, siete veces campeón del mundo, es el único que completó todas las vueltas del año (745).

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En ese registro, Colapinto está tercero con 735, porque si bien completó todas las pruebas, en algunas acabó con menos giros porque los líderes le sacan una vuelta o más a los que vienen por detrás en el clasificador.

Colapinto junto a Fangio y Reutemann (F1)

En cuanto al ranking histórico de carreras finalizadas de manera consecutiva, igualó al dos veces campeón Fernando Alonso en el puesto 11º. El español logró dicha marca entre China 2013 y Bélgica 2014. El líder del rubro es Hamilton con 48, desde el GP de Gran Bretaña 2018 hasta Baréin 2020.

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Otro de los hitos que consiguió Colapinto sucedió a finales del año pasado y tiene que ver con el historial de corredores argentinos que actuaron en la Máxima. Tras el Gran Premio de Las Vegas, Franco se convirtió en el tercer piloto celeste y blanco con más vueltas completadas en los 76 años de historia de la F1, solo por detrás de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann. El joven de 23 años quedó con 1.333 vueltas (terminó en el puesto 15 de la carrera en la Ciudad del Pecado, dejó atrás en la lista a José Froilán González (1.296) y se ubicó por detrás del quíntuple campeón mundial (3.022) y del Lole (6.986). Ahora, ya suma un total de 2.173 giros en su estadía en la F1.

En cuanto a las presencias, el número 43 de Alpine continúa agrandando su registro como uno de los corredores argentinos con más participaciones en GP de la Máxima. El bonaerense ya suma 38 carreras principales en la F1 y superó a José Froilán González, quien corrió en 26 Grandes Premios en dos etapas (1950-1957 y 1960). Ahora solo tiene por delante a los históricos Fangio (51 carreras en 1950-1951 y 1953-1958), y Reutemann, quien lidera el ranking con 146 presentaciones entre 1972 y 1982. Atrás ya habían quedado, entre otros, Gastón Mazzacane (21), Roberto Mieres (17), Esteban Tuero (16), Onofre Marimón (11), Carlos Manditéguy (10) y Ricardo Zunino (10). Son 23 los pilotos argentinos que vieron acción en la Máxima en la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial.

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En relación a registros durante las carreras, Colapinto alcanzó en dos ocasiones la velocidad máxima en su estadía en la F1. El corredor nacido en Pilar se adjudicó el mayor registro durante el fin de semana de acción en el Gran Premio de Australia donde marcó 344 km/h. Este rendimiento le permitió repetir una marca personal: fue la segunda vez en su carrera en la F1 que lideró la tabla de velocidad punta, luego de haber alcanzado 356,4 km/h en el GP de Las Vegas 2024 cuando era piloto de Williams, escudería con la que debutó el 1 de septiembre de ese año en el circuito de Monza, Italia.