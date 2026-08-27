Economía

El dólar bajó por primera vez en la semana y cortó una racha de cuatro subas consecutivas

El mayorista cedió a $1.512, con más de USD 600 millones negociados en la plaza de contado. El miércoles se fijó el tipo de cambio para el pago de bonos “dollar linked”. Al público en el Banco Nación continuó a $1.535

Dólares
El tipo de cambio mantiene una suba de 1,8% en agosto.
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Pasada, en la jornada previa, la definición del tipo de cambio para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6, el dólar mayorista operó este jueves con menor presión al alza y terminó a $1.512, dos pesos debajo del cierre anterior.

Este “fixing” del dólar es el procedimiento o día exacto en el que se define el tipo de cambio oficial de referencia para saldar contratos financieros atados a la divisa estadounidense. El miércoles 26, la Comunicación A3500 del BCRA lo fijó en los $1.514,1634 para valuar el pago de las Lelink.

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El dólar mayorista cortó así una serie de cuatro alzas consecutivas. En agosto mantiene una ganancia de 27 pesos o 1,8 por ciento. El monto de operado se mantuvo en elevados USD 612 millones en el segmento de contado.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 13 pesos, contra un aumento de 11,50 pesos registrado en toda la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

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“Tras el fixing de ayer, el dólar mayorista arranca la rueda más estabilizado mientras los operadores evalúan como seguirá la demanda privada luego de las mayores intervenciones que estuvieron detectando en las últimas ruedas. En especial, en momentos donde se estuvo recomponiendo la liquidez del sistema, tal como reflejaron las tasas más cortas, lo cual es positivo -de no trasladarse a presión cambiaria- para darle más aire a la actividad y al consumo”, evaluó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.875,36, de modo que el tipo de cambio oficial se mantuvo a 363,36 pesos o 24% de ese límite.

Emilio Botto, jefe de estrategia e inversiones en Mills Capital, consideró que “el tipo de cambio oficial superó la barrera de los $1.500, un movimiento que refleja tanto la presión acumulada por la inflación como la necesidad de ajustar el atraso cambiario. Aunque el salto no fue abrupto, marca un punto de inflexión: el peso se deprecia en términos nominales y el mercado empieza a recalibrar expectativas hacia fin de año”.

“La dinámica sugiere una corrección ordenada más que un shock, con futuros y bonos dólar-linked mostrando señales de calma relativa, pero con el riesgo latente de que un repunte inflacionario o una menor oferta de divisas obliguen a acelerar la trayectoria del dólar”, añadió Emilio Botto.

En el mercado de futuros, el dólar también estuvo negociado con bajas en un rango de 0,1% a 0,5%, con un monto en pesos equivalente a unos USD 1.804,4 millones, prácticamente la mitad del alcanzado en la sesión previa, cuando se advirtió el accionar del BCRA para evitar una suba mayor para estas cotizaciones. Las posturas para el cierre de agosto quedaron a $1.513 (-0,2%), y para fin de septiembre cedieron a $1.538,50 (-0,2%).

El dólar al público se mantuvo invariable, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, su máximo nominal. El dólar blue también cerró estable, a 1.555 pesos.

“Pese a que el Banco Central continúa con la acumulación de reservas internacionales y la liquidez ha logrado estabilizar la tasa en pesos, la demanda en el mercado de futuros registra volúmenes récord. La estrategia oficial evidencia un cambio de prioridades: las autoridades flexibilizaron el techo del dólar mayorista para evitar picos de volatilidad en las tasas de interés, un movimiento cambiario que hasta el momento no impactó de manera directa sobre la inflación”, analizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Para contener la demanda, el Banco Central mantiene una fuerte venta de coberturas y futuros. Las autoridades decidieron abandonar la defensa rígida del techo informal previo. Analistas consideran que esta postura busca descomprimir la liquidez monetaria. La estrategia previa provocó un salto en las tasas de interés de corto plazo”, añadió Morales.

Los expertos de Max Capital destacaron los proyectos legislativos que el oficialismo consiguió imponer en el Congreso y que gravitarán en el mercado de cambios.

“El Gobierno obtuvo ayer una importante victoria en Diputados, al lograr la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y de las modificaciones a la ley de ‘Inocencia Fiscal’, que ahora pasan al Senado. La nueva Carta Orgánica eliminaría toda asistencia monetaria directa y debería ser vista como un mecanismo para reducir la inflación de manera permanente”, afirmaron.

“El principal riesgo, sin embargo, es una eventual reversión, considerando que podría modificarse con una mayoría simple en el Congreso o mediante un decreto que no sea rechazado por ambas cámaras”, concluyeron desde Max Capital.

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