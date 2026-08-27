Tragedia en Vaca Muerta: la Justicia confirmó cómo ocurrió el accidente que provocó la muerte de dos operarios

Un video captó el momento de la fuga de gas que provocó la muerte de dos operarios en Vaca Muerta

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La Justicia de la provincia de Neuquén avanza con las pericias para determinar qué fue lo que pasó en el accidente que ocurrió el pasado martes en Vaca Muerta. Ahora, la fiscal Eugenia Titanti recibió los primeros informes del lugar del hecho y constató qué fue lo que ocurrió el día que dos operarios perdieron la vida.

A través de un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, el organismo informó que se realizó una recorrida por el yacimiento Rincón del Mangrullo. “Después de esta inspección comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, lo cual ya fue solicitado a las autoridades pertinentes”, indicó la fiscal.

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Titanti se trasladó hasta el yacimiento junto al asistente letrado del MPF, Luciano Vidal, personal del área de Siniestros de Bomberos de la provincia, efectivos de la Comisaría 10ª de Añelo y del Departamento de Seguridad Personal, y funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente provincial. El objetivo fue recorrer la zona del suceso e interrogar a personas que estuvieron presentes en el momento del accidente o que intervinieron con posterioridad: médicos, policías, un camionero y personal del yacimiento, entre otros. También se buscó indagar sobre el funcionamiento habitual de la planta.

Durante esa inspección, la fiscal recibió el informe preliminar elaborado por Bomberos. El documento especificó que el análisis se realizó sobre la Planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria), ubicada en el sector norte del yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por YPF en sociedad con Pampa Energía, con una participación del 50% cada una. Allí se encuentran emplazadas dos estructuras de tipo manifold, definidas como “un sistema compuesto por tuberías, válvulas y conexiones destinados a unificar, desviar o regular el flujo de fluidos entre múltiples fuentes y un destino en común”.

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La fiscal Eugenia Titanti inspeccionó el yacimiento Rincón del Mangrullo y recibió los primeros informes del Ministerio Público Fiscal (REUTERS/Alexander Villegas/File Photo)

Sobre la base de la información recolectada en el lugar, el informe de Bomberos determinó en forma preliminar que es posible “inferir que en el lugar se habría originado probablemente una explosión mecánica a raíz de una sobrepresión en dicho conducto”. Los elementos que sustentaron esa hipótesis fueron “la rotura y agrietamiento del caño de 12 pulgadas (30,5 centímetros) de la línea manifold del cardinal Este” y el “desplazamiento de elementos por la onda expansiva producida por la liberación súbita de energía”, según consta en el documento.

A la vez, el escrito aclaró que “desde esta instancia se descarta que en el sitio se haya originado una explosión química, debido a que no se localizaron signos de combustión en los elementos circundantes”.

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La reconstrucción preliminar del hecho indica que la falla se produjo cuando el caño cedió al ingresar a una trampa receptora. La descompresión en la línea de alta presión generó el desprendimiento de una pieza metálica que alcanzó de lleno a Jonathan David Meliqueo, quien murió en el lugar. El segundo trabajador, Cristian Latorre, resultó herido y fue trasladado en helicóptero a una clínica de la zona, donde horas después también falleció. Los dos eran supervisores de YPF.

La empresa AESA La Ribera expresa sus condolencias por el fallecimiento de sus colaboradores Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo mediante una placa conmemorativa. (Vacamuerta.ar)

De acuerdo con los informes preliminares de autopsia requeridos por el MPF al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, ambos murieron como consecuencia de traumatismos producidos en el contexto de la explosión.

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La muerte de los dos supervisores generó una cadena de mensajes de despedida en la comarca petrolera. El grupo de trabajadores AESA-La Ribera publicó sus condolencias: “Despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad. Cristian y Jonathan serán recordados siempre con cariño, respeto y gratitud por quienes compartimos parte de nuestro camino junto a ellos”. La familia de Latorre tenía vínculos con el Centro de Desarrollo Infantil Gajitos de Ternura de Plaza Huincul, que canceló sus actividades el miércoles. La Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Co-Plaza Huincul también expresó su duelo con un mensaje dirigido al padre de la víctima, Lisandro Latorre: “No existen palabras suficientes para aliviar una pérdida tan dolorosa”.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que las víctimas “no son trabajadores de convenio” y sostuvieron que ambas “habrían intentado realizar una operación que no les correspondía”. La organización sindical puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir en la emergencia.

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