Pasos para limpiar el aire acondicionado: evita facturas de energías costosas y resfriados en verano

La limpieza del aire acondicionado es una tarea clave para garantizar su buen funcionamiento, evitar consumos excesivos de energía y proteger la salud durante el verano.
El mantenimiento adecuado debe contemplar una serie de pasos, algunos sencillos que puede realizar el usuario en casa, y otros reservados para la intervención de un técnico acreditado.
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El usuario puede encargarse de tareas preventivas como la limpieza de filtros y revisiones visuales de las unidades, mientras que el profesional debe centrarse en el diagnóstico y la reparación de averías complejas.
Ignorar este proceso puede derivar en averías costosas, menor eficiencia y riesgos sanitarios, sobre todo en hogares con personas vulnerables a resfriados o enfermedades respiratorias.
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Cuáles son los pasos clave para limpiar el aire acondicionado en casa
Realizar una puesta a punto básica del aire acondicionado es una labor que no suele superar los 30 minutos y puede marcar una gran diferencia en la vida útil del aparato, según recalca Endesa.
El primer paso consiste en asegurarse de que el electrodoméstico no haya estado inactivo durante varios meses antes de encenderlo. Ponerlo a funcionar sin limpiar puede liberar al ambiente la suciedad y bacterias acumuladas en los filtros, siendo un riesgo para la salud respiratoria.
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Para limpiar los filtros correctamente, se debe abrir la tapa del Split, extraer los portafiltros y retirar el polvo superficial con una aspiradora. Si los filtros presentan suciedad persistente, se pueden sumergir en agua fría con jabón antibacteriano, evitando siempre el agua caliente para no deformar las fibras.
Tras enjuagar con agua abundante, los filtros deben secarse por completo en una zona sombreada antes de volver a colocarlos. Esta operación asegura que el aire circule sin obstáculos y sin contaminantes.
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Por qué es importante limpiar el Split y las rejillas interiores del electrodoméstico
La limpieza de los filtros por sí sola no es suficiente para un mantenimiento efectivo. Endesa sugiere que, con los filtros fuera, se debe limpiar la zona interior del Split y los tubos que quedan detrás.
Un paño humedecido con agua y jabón es suficiente para eliminar bacterias y restos de polvo, mientras que las rejillas requieren especial atención por la facilidad con la que el polvo se adhiere por la condensación.
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Secar bien todas las superficies al finalizar es esencial para evitar la aparición de hongos y malos olores. Un Split limpio no solo mejora la calidad del aire, sino que reduce los riesgos de infecciones respiratorias y asegura que el aparato funcione a pleno rendimiento.
Estos pasos pueden repetirse al menos dos veces al año o cada vez que se perciban síntomas de suciedad acumulada, como disminución del flujo de aire o presencia de olores inusuales.
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Qué debe revisarse en la unidad exterior y en el sistema de drenaje del aparato
El mantenimiento no termina en la unidad interior. La revisión visual de la unidad exterior es clave para comprobar que las entradas de aire no estén obstruidas por hojas, polvo o suciedad.
Si es posible, debe limpiarse la batería de intercambio utilizando un cepillo suave o aire a presión, facilitando así la expulsión eficiente del calor generado.
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Respecto al drenaje, conviene asegurarse de que el tubo de desagüe no esté taponado. Una obstrucción en este conducto puede causar la acumulación de agua en la bandeja interna, lo que genera goteos molestos y la aparición de malos olores por el agua estancada.
Cuáles tareas de cuidado son del usuario y cuáles requieren intervención técnica
Distinguir entre higiene doméstica y reparación técnica es clave para evitar riesgos y garantizar la seguridad de la instalación. Endesa especifica que la limpieza de filtros, la higiene de la unidad interior y la inspección visual pueden realizarse en casa, siempre que se sigan las pautas del fabricante y se utilicen productos adecuados.
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Si tras la limpieza el electrodoméstico sigue sin enfriar o persisten los fallos, conviene recurrir a un profesional autorizado. El técnico debe encargarse de la revisión de circuitos eléctricos, recarga de gases o reparación de componentes internos.
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