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Los argentinos ya conocen a sus rivales para el US Open: Mariano Navone enfrentará a Novak Djokovic

La Nave tendrá un durísimo debut ante el actual 5° del mundo y máximo ganador de Grand Slams. Habrá otros diez representantes en el cuadro masculino y dos en el femenino

Con la presencia de 13 tenistas argentinos se pone en marcha el cuarto Grand Slam de la temporada, el Us Open (Crédito: Geoff Burke)
Con la presencia de 13 tenistas argentinos se pone en marcha el cuarto Grand Slam de la temporada, el Us Open (Crédito: Geoff Burke)
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Se encienden las luces del último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se disputará en Flushing Meadows del 30 de agosto al 13 de septiembre, con una nutrida participación de 13 tenistas nacionales en los cuadros principales masculinos y femeninos. Entre ellos estará Mariano Navone, quien tendrá un estreno de alto impacto frente al serbio Novak Djokovic. Juan Martín del Potro, campeón del certamen estadounidense en 2009, sigue siendo el único jugador no europeo en ganar al menos uno de los cuatro majors desde ese entonces.

Este jueves, el sorteo determinó que Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 25 del mundo, se mida en la primera ronda con el austríaco Filip Misolic (530°). El porteño, de 28 años, campeón esta temporada del Argentina Open y sobre el césped de Queen’s, buscará hacer pie en el último torneo de la gira americana, donde viene de caer en sus estrenos en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati. En sus cuatro participaciones en Nueva York, el argentino nunca pudo avanzar más allá de la tercera ronda.

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Con el deseo de reencontrarse con su mejor versión dentro de la cancha, Tomás Etcheverry (31°), quien cayó en las primeras rondas de Washington, Montreal y Cincinnati, tendrá como rival al checo Vit Kopriva (69°). El platense ya lo derrotó este año en las semifinales de Río de Janeiro, torneo en el que conquistó su primer título ATP Tour.

En su mejor temporada como tenista profesional, Thiago Tirante, que comenzó 2026 fuera del Top 100 y actualmente ocupa el puesto 42, será la tercera raqueta nacional. Con el envión anímico de haber alcanzado recientemente los cuartos de final en Cincinnati, donde consiguió destacados triunfos frente a Novak Djokovic, número 5 del mundo, y el checo Jakub Mensik (18°), el platense hará su presentación en el cuadro principal del US Open. Su primer rival será el experimentado francés Adrian Mannarino (67°).

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Thiago Tirante disputará su primer cuadro principal en el Us Open (Crédito: Aaron Doster)
Thiago Tirante disputará su primer cuadro principal en el Us Open (Crédito: Aaron Doster)

Mariano Navone tuvo esta semana dos noticias de alto impacto. El capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, lo citó entre los cinco jugadores que representarán al país ante Turquía el 19 y 20 de septiembre en Neuquén, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita a la Argentina mantener su lugar en el Grupo Mundial I y regresar a los Qualifiers de 2027. La segunda llegó con el sorteo del US Open: en la primera ronda lo espera Djokovic, campeón en cuatro ocasiones en Nueva York.

Sebastián Báez ( 50°) se retiró este miércoles en los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem, cuando perdía frente a su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (51°) por 6-2 y 4-0. En Flushing Meadows, su rival será el estadounidense Brandon Nakashima (17°).

El hermano menor de los Cerúndolo tendrá una dura parada en la primera rueda ante el noruego Casper Ruud (20°), a quien enfrentó hace algunas semanas en la tercera ronda de Montreal y ante quien cayó en sets corridos. Román Burruchaga (59°) es otro de los tenistas nacionales que tendrá su debut absoluto en el major estadounidense y espera por el ruso Karen Khachanov (49°).

Camilo Ugo Carabelli (76°) irá contra el alemán Jan-Lennard Struff (44°); Facundo Díaz Acosta (82°) frente al francés Quentin Halys (52°); Marco Trungelliti (83°) ante el chino Juncheng Shang (227°) y Francisco Comesana (123°) con el italiano Flavio Cobolli (6°).

Cabe destacar que el alemán Alexander Zverev (2°), beneficiado por la ausencia por problemas físicos del italiano Jannik Sinner, número 1° del mundo, será el primer preclasificado y tendrá como oponente en su estreno al jugador de Turín Lorenzo Sonego (91°).

Además, se espera por el regreso del español Carlos Alcaraz (3°), quien volverá a la competencia luego de un problema en su muñeca que lo alejó del circuito desde la semana del 13 de abril, cuando no se presentó a disputar los octavos de final del ATP 500 de Barcelona frente al checo Tomas Machac (58°). El murciano enfrentará al ruso Roman Safiullin (98°).

Solana Sierra y Nadia Podoroska son las dos representantes nacionales que disputarán el Us Open (Crédito: John E. Sokolowski)
Solana Sierra y Nadia Podoroska son las dos representantes nacionales que disputarán el Us Open (Crédito: John E. Sokolowski)

Por el lado de las mujeres, la Argentina tendrá dos representantes. La marplatense Solana Sierra (87° del ranking WTA) tendrá como rival a la ucraniana Elina Svitolina (9°), mientras que Nadia Podoroska (447°), que ingresó con ranking protegido, lo hará ante la suiza Simona Waltert (85°).

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1° de la cima femenina, aguardará por la colombiana Camila Osorio (58°), mientras que la kazaja Elena Rybakina (2°) se medirá con la estadounidense Thea Frodin (580°).

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