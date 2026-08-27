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Maxi López habló sobre el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: “A mí me ha pasado”

A dos semanas de los fuertes dichos del futbolista hacia el actor chileno, el exdeportista dio a conocer su postura a raíz de su experiencia personal

A semanas del cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicula, Maxi López fue consultado sobre su postura ante la situación, la posibilidad de que su esposa Daniela Christiansson esté en MasterChef y, además, sobre los rumores de infidelidad (Intrusos - América)
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Maxi López volvió a ser protagonista en el universo mediático. Tras el reciente cruce entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi, y las repercusiones que siguieron al episodio en PH, Podemos Hablar (Telefe), ahora el exfutbolista quedó en la escena. En ese contexto, López dio sobre su propia mirada respecto a los enfrentamientos públicos y los comentarios entre el actor chileno y el exdelantero del Galatasaray en diálogo con Intrusos (América).

Ante la consulta sobre el mensaje de Icardi, en el que hacía alusión al poco tiempo que Vicuña vería a sus hijos con la China Suárez, Maxi fue concreto: “Qué sé yo. A mí me parece tan raro todo. Estaría bueno que algunos piensen en los chicos. Siempre repito lo mismo, y que corten todo el mambo inmediato y piensen en los chicos porque tienen que pensar en esos nenes. Pero bueno, me mantengo un poco al margen, pero hay que pensar en los chicos”.

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Más adelante, el empresario reflexionó: “A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando (Vicuña) en este momento y todas esas cosas, pero me mantengo al margen de eso también porque no me interesa”.

Respecto a cómo vivió él los momentos de exposición y conflicto en el pasado, el exdeportista recordó: “Gracias a Dios son momentos que ya quedaron bien, bien lejos. Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos. Tengo una buena relación con Solange (el segundo nombre de Wanda, con el que Maxi la menciona en la intimidad) y metiéndole toda la energía a eso. No vuelvo para atrás porque en realidad no fueron momentos felices y hoy podemos meter toda la energía en lo que necesitan mis hijos, y me quedo con eso”.

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El contundente posteo de Mauro Icardi en contra de Benjamín Vicuña por sus dichos en el ciclo de Andy Kusnetzoff (Instagram)
El contundente posteo de Mauro Icardi en contra de Benjamín Vicuña por sus dichos en el ciclo de Andy Kusnetzoff (Instagram)

En cuanto a la próxima edición de MasterChef y la participación de L-Gante apeló al humor que lo caracteriza. “Más ex... Bueno, esperamos que salga”. Luego, se refirió al músico de cumbia 420: “Tengo buena onda con Elián. Me parece que es un buen personaje, no sé si cocina bien o no. Eso es un show y tienen que disfrutarlo”. Además, reveló que Wanda sugirió que su actual esposa, Daniela Christiansson, también estuviera en el programa: “Wanda también pidió que estuviera mi mujer. Lo estuvimos charlando, pero cuando venga al país vamos a ver qué energía tiene. Ella cocina bien, pero hay que ver si tiene ganas de trabajar. Lando todavía es chiquito, requiere de tiempo, y la verdad es un formato que requiere de mucho en sí”.

La nota también abordó las versiones de infidelidad que circularon entre López y la influencer uruguaya, Anto Lima. “No sé, no sé ni quién es ni qué agenda tiene o qué quiere hacer o dónde quiere salir. Yo cuando salen cosas que no son verdad me mantengo al margen. Ya estoy cansado, ya pasé tantas que prefiero no declarar”, aseguró el exfutbolista.

"Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos. Tengo una buena relación con (Wanda) Solange", aseguró López (Instagram)
"Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos. Tengo una buena relación con (Wanda) Solange", aseguró López (Instagram)

Por otra parte, explicó por qué prefiere quedarse en silencio con esos temas. “No me interesa y no pierdo el tiempo en eso. Si salís a decir algo así, yo tengo mi familia, tengo cinco hijos... Algún objetivo tenés”, aseguró con respecto a la polémica que surgió después de los dichos de la joven.

Mientras tanto, los cruces y declaraciones públicas entre figuras del espectáculo continúan generando repercusiones en los medios y en las redes. Maxi López, por su parte, eligió responder desde la experiencia y la calma, dejando en claro que su prioridad está en la familia y en la vida cotidiana, lejos de los conflictos mediáticos que lo rodearon en otras etapas de su vida.

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