Tecno

Impuesto a robots en 2026 y a los tokens de IA: la propuesta de Bill Gates para proteger el empleo de personas

El cofundador de Microsoft explica que los fondos recaudados serán utilizados para la capacitación y apoyos a los trabajadores que pierdan sus trabajos

Gates sostuvo que, a medida que los trabajadores tengan que cambiar de empleo, van a necesitar capacitación y apoyo de la red de seguridad social. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
Gates sostuvo que, a medida que los trabajadores tengan que cambiar de empleo, van a necesitar capacitación y apoyo de la red de seguridad social. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
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Bill Gates planteó gravar a los robots, así como a los tokens de inteligencia artificial. Para el cofundador de Microsoft, la IA impactará en múltiples áreas desde el empleo y seguridad hasta el terreno fiscal: menos horas trabajadas y menos salarios implican menos impuestos a la renta.

Agrega que a medida que los trabajadores se vean obligados a cambiar de empleo, necesitarán formación y “otros tipos de apoyo de la red de seguridad social”.

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De allí su conclusión: los fondos “tendrán que provenir de alguna parte”, aun con presupuestos “ajustados”.

Gates advirtió que la inteligencia artificial afectará muchas áreas de la vida pública, desde el empleo hasta la seguridad nacional. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Gates advirtió que la inteligencia artificial afectará muchas áreas de la vida pública, desde el empleo hasta la seguridad nacional. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

En qué consiste la propuesta de Bill Gates

La idea central es crear un impuesto que alcance a los “tokens de IA y los robots”. Gates compara el tratamiento actual del trabajo humano con el de la automatización: cuando un empleador contrata a una persona, suele pagar impuestos vinculados a esa nómina.

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En cambio, cuando compra un robot, “normalmente” puede deducirlo de inmediato como gasto empresarial. Según el ahora filántropo, esa asimetría funciona como un incentivo: el sistema tributario empuja a reemplazar personas por máquinas.

El impuesto, explica, debería cumplir un doble objetivo: por un lado, “frenar un poco” la sustitución acelerada de trabajo humano por capital; por otro, recaudar recursos para afrontar la transición.

Gates propuso gravar los “tokens de IA” y los robots porque hoy el sistema tributario incentiva reemplazar personas por máquinas. REUTERS/Tingshu Wang To Match Special Report CHINA-TECH/ROBOT
Gates propuso gravar los “tokens de IA” y los robots porque hoy el sistema tributario incentiva reemplazar personas por máquinas. REUTERS/Tingshu Wang To Match Special Report CHINA-TECH/ROBOT

Gates reconoce que la medida tiene detractores. Algunos críticos, señala, afirman que no sería “óptimamente eficiente” desde el punto de vista económico.

Sin embargo, Gates contrapone una idea más amplia: el trabajo no solo produce ingresos, también tiene valor para la sociedad y para las personas, y en un escenario de innovación acelerada sería posible aceptar “cierta ineficiencia” como costo de mantener a más gente empleada.

Para qué se usaría el dinero recaudado

En su ensayo, Gates enfoca el destino de la recaudación en la reconversión profesional y en una red de seguridad social fortalecida.

La transición laboral, plantea, no afectará de manera uniforme: habrá trabajadores que perderán sus empleos por la IA y los robots, otros a quienes se les reducirán horas o salarios, y comunidades enteras donde se concentren las pérdidas.

Gates argumentó que ese impuesto podría frenar en parte el desplazamiento del trabajo humano y recaudar fondos para la reconversión profesional y una red de seguridad social más sólida. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
Gates argumentó que ese impuesto podría frenar en parte el desplazamiento del trabajo humano y recaudar fondos para la reconversión profesional y una red de seguridad social más sólida. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Por eso insiste en un criterio de focalización: la ayuda debe “llegar a quienes más la necesitan”.

El llamado final es operativo y urgente. Más allá del mecanismo exacto de recaudación, sostiene que hay que empezar “ahora” para que los sistemas estén listos cuando la necesidad sea “acuciante”.

Su impuesto a los robots, remarca, no pretende ser una solución definitiva a la amenaza laboral de la IA, pero sí “forma parte de una respuesta sensata” ante un cambio tecnológico que, en su visión, exigirá mucho más de los Estados y de la sociedad.

Gates agrega que:

“Utilizaré mi voz y mi tiempo para impulsar la IA y la equidad en la agenda pública. Abordaré el tema con los legisladores cada vez que visite Washington, D.C., y en mis reuniones con líderes de todo el mundo. Será un tema central en mis conversaciones con quienes desarrollan modelos de IA. Defenderé el marco nacional e internacional que describí anteriormente”.

Gates reconoció críticas sobre la eficiencia económica de la idea, pero defendió que el trabajo tiene un valor más amplio para las personas y la sociedad. TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS
Gates reconoció críticas sobre la eficiencia económica de la idea, pero defendió que el trabajo tiene un valor más amplio para las personas y la sociedad. TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS

“La Fundación Gates contribuirá a impulsar un uso beneficioso, incluso en África. Breakthrough Energy, empresa que fundé, utilizará la IA para ayudar a otras compañías a desarrollar energía limpia y asequible, y a contribuir a la solución del problema climático. Además, escribiré sobre IA con regularidad”, señala el cofundador de Microsoft.

Estas declaraciones de Bill Gates se dieron en el ensayo “La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales”, que publicó en su blog personal Gates Notes.

“La transición a la era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia de la humanidad. En este momento, no nos estamos preparando adecuadamente para esa transición. Si el mundo toma las medidas correctas, la IA será una fuerza positiva y nos beneficiará a todos”, reflexionó.

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