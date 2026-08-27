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El Ejército de EEUU prueba robots terrestres junto a sus blindados: cómo funcionan y qué tareas pueden realizar

Las imágenes corresponden a un ejercicio de la 1.ª División de Caballería, donde Estados Unidos evalúa la integración de sistemas no tripulados con sus unidades militares convencionales

El Ejército de Estados Unidos prueba robots terrestres FireAnt junto a blindados M2A4 Bradley en el ejercicio Pegasus Charge 3
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Un vehículo de combate del Ejército de Estados Unidos fue visto transportando cinco pequeños robots terrestres durante un ejercicio militar. Se trata de los FireAnt, desarrollados por Swarmbotics AI, sistemas no tripulados que pueden operar de manera coordinada y ser adaptados para diferentes misiones.

Las imágenes corresponden a Pegasus Charge 3, un ejercicio de la 1.ª División de Caballería. Los cinco FireAnt aparecen sujetos a los laterales de un M2A4 Bradley, un vehículo de combate de infantería utilizado por el Ejército estadounidense. El despliegue forma parte de las pruebas que Estados Unidos realiza para incorporar sistemas no tripulados a sus unidades operativas.

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El desarrollo fue analizado por Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, donde explicó el concepto detrás de estos pequeños vehículos y la posibilidad de utilizarlos junto con plataformas tripuladas.

Lo que se está poniendo a prueba es una nueva función para el vehículo de combate de infantería”, explicó. La incorporación de estos sistemas abre una alternativa para que un blindado pueda transportar, además de su propia tripulación y armamento, vehículos no tripulados destinados a operar en el terreno.

(Infobae en Vivo)
La 1.ª División de Caballería evalúa la integración de sistemas no tripulados con unidades militares convencionales del Ejército de EEUU (Infobae en Vivo)

Qué son los FireAnt

El FireAnt es un pequeño vehículo terrestre no tripulado desarrollado por Swarmbotics AI. Su diseño es modular, por lo que puede incorporar diferentes cargas útiles y utilizarse para tareas como reconocimiento, vigilancia, guerra electrónica y otras operaciones.

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En las imágenes del ejercicio aparecen cinco unidades montadas sobre los laterales del Bradley. No se informó públicamente cómo fueron empleadas durante Pegasus Charge 3 ni si podían ser desplegadas directamente desde el vehículo.

Estos pequeños robotitos van colgados sobre los laterales, van cuatro, seis colgados cada uno sobre los laterales”, describió Serbin Pont.

La característica que diferencia al FireAnt de un vehículo terrestre convencional es su capacidad para integrarse en operaciones con múltiples unidades. Swarmbotics desarrolló una arquitectura de autonomía destinada a coordinar diferentes robots y permitir que compartan información durante una misión.

(Infobae en Vivo)
Swarmbotics fue seleccionada por el Ejército estadounidense para desarrollar vehículos terrestres capaces de operar en enjambre dentro de Transformation in Contact (Infobae en Vivo)

Un operador para varios vehículos

El concepto de empleo está basado en que una persona pueda supervisar un grupo de sistemas en lugar de controlar cada uno de manera individual.

“No estamos hablando de un montón de operadores individuales que van a estar controlando cada uno de estos drones. Va a haber un controlador, sí, se mantiene el human in the loop”, explicó Serbin Pont.

La combinación de supervisión humana y autonomía permite que los vehículos reciban instrucciones generales y ejecuten determinadas tareas de manera coordinada. El objetivo es reducir la necesidad de asignar un operador específico a cada plataforma y, al mismo tiempo, ampliar la cantidad de sistemas que pueden utilizarse durante una operación.

Swarmbotics fue seleccionada por el Ejército estadounidense para continuar el desarrollo de vehículos terrestres capaces de operar en enjambre junto con la 1.ª División de Caballería, dentro de la iniciativa Transformation in Contact.

(Infobae en Vivo)
Los FireAnt de Swarmbotics AI son vehículos terrestres no tripulados con diseño modular para reconocimiento, vigilancia y guerra electrónica (Infobae en Vivo)

Las pruebas buscan determinar cómo estas plataformas pueden integrarse con unidades militares convencionales. La aparición de los FireAnt sobre un Bradley representa, en ese sentido, una de las formas en que el Ejército estadounidense está experimentando con esa combinación.

De reconocimiento a operaciones contra blindados

El FireAnt puede configurarse para distintas misiones. Entre las opciones desarrolladas por la empresa se encuentra una versión destinada a operaciones contra vehículos blindados.

Durante su intervención, Serbin Pont mostró una de esas configuraciones y explicó el funcionamiento de la carga explosiva instalada en la parte superior. “Tiene una suerte de pequeña protuberancia en la parte superior, que es el explosivo, una carga explosiva formada, que justamente es lo que permite la destrucción del blanco”, señaló.

A partir de esa característica, el analista destacó el potencial ofensivo del sistema: “Esto puede destruir casi cualquier blindado que se encuentre en el campo de batalla. La verdad que el potencial es enorme”.

(Infobae en Vivo)
El despliegue de robots terrestres FireAnt reabre el debate sobre la autonomía militar y los límites del control humano en misiones coordinadas (Infobae en Vivo)

La capacidad antiblindaje forma parte de las configuraciones previstas para el FireAnt. Sin embargo, no existe información pública que permita afirmar que los cinco vehículos observados durante Pegasus Charge 3 hayan sido utilizados para atacar objetivos.

El debate por la autonomía

La posibilidad de coordinar varios vehículos introduce uno de los principales interrogantes alrededor de estos sistemas: hasta dónde llega la autonomía y qué funciones permanecen bajo control humano.

Serbin Pont señaló que los FireAnt necesitan “actuar en conjunto para atacar coordinadamente un blanco” y planteó el debate sobre “qué tanto hay de control humano a la hora de ejecutar este tipo de misiones”.

La cuestión no se limita a determinar si una máquina puede desplazarse sin intervención directa. También implica definir qué tareas puede ejecutar por sí misma, qué decisiones requieren autorización y cómo se mantiene la supervisión cuando un operador administra múltiples sistemas simultáneamente.

En el caso del FireAnt, la empresa desarrolladora plantea una combinación entre autonomía y supervisión humana. El Ejército estadounidense, mientras tanto, continúa evaluando cómo integrar estas capacidades a sus unidades.

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