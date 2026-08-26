Elon Musk dice que los celulares desaparecerán en cinco años y este es el dispositivo que los remplazará

Elon Musk afirmó que los teléfonos móviles serán obsoletos en cinco o seis años por el avance de la inteligencia artificial y la conectividad inalámbrica. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

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Para Elon Musk el celular que todos tienen en sus manos en este momento desaparecerá el cinco o seis años. El dueño de Tesla cree que este tipo de dispositivos cambiará radicalmente en poco tiempo, modificando la manera en la que las personas se comunican.

Durante una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience, el empresario aseguró que “En cinco o seis años los teléfonos móviles serán obsoletos”, porque el avance de la inteligencia artificial y la conectividad inalámbrica desplazarán a los actuales teléfonos, que dejarán de ser el centro de la vida digital y perderán sentido frente a una nueva generación de dispositivos.

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Cuál es el dispositivo que reemplazará al celular según Musk

Según su visión, el aparato que reemplazará al celular no será un equipo cargado de aplicaciones, menús o sistemas operativos tradicionales. En cambio, será un “nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”.

Este dispositivo tendrá una función física mucho más sencilla: conservaría elementos como la pantalla y el sonido, pero dejaría de tener la capacidad de procesamiento autónoma que caracteriza a los smartphones actuales.

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El dispositivo que imagina Elon Musk conservará pantalla y sonido, pero perderá la capacidad de procesamiento autónoma de los celulares actuales. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Musk detalla que el dispositivo futuro solo servirá como interfaz de entrada y salida para el usuario, enfocado en mostrar imágenes y reproducir sonido. Todo el procesamiento pesado y la personalización se realizarán en servidores remotos equipados con potentes sistemas de inteligencia artificial.

De ese modo, el terminal físico será mínimo y su relevancia radicará en presentar los resultados generados por la IA, no en ejecutar aplicaciones locales.

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La inteligencia artificial alojada en la nube se conectará de manera continua con la IA integrada en el dispositivo, generando en tiempo real cualquier contenido visual, auditivo o interactivo que el usuario solicite.

“La IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo y generará vídeo en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar”, explicó. La interacción será directa y personalizada, sin depender de menús, íconos ni plataformas como Android o iOS.

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La inteligencia artificial en la nube se conectará de forma continua con la IA del dispositivo para generar contenido visual, auditivo e interactivo en tiempo real. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Cómo funcionará el ‘celular’ del futuro

A diferencia de los teléfonos actuales, en los que cada servicio requiere una aplicación independiente (mensajería, correo, redes sociales, música, video), el dispositivo imaginado por Musk eliminará esa fragmentación.

El usuario solo necesitará expresar lo que desea: la inteligencia artificial recibirá la instrucción, buscará la información necesaria y mostrará el resultado directamente en la pantalla o a través de los parlantes.

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En este escenario, no existirán aplicaciones ni sistemas operativos como los de hoy. La IA asumirá el rol de organizar y proveer contenidos, atendiendo pedidos de manera inmediata y anticipando necesidades gracias a modelos generativos avanzados.

“No tendremos un móvil en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”, declaró el empresario durante la entrevista.

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El dispositivo mantendrá algunos elementos familiares para los usuarios, como la pantalla y el sonido, pero la verdadera transformación estará en el software y en la forma de acceder a los servicios.

En lugar de usar apps separadas para mensajería, correo, redes sociales, música o video, el usuario solo deberá pedir lo que necesita a la inteligencia artificial. (REUTERS/Joe Skipper)

Todo lo que hoy se resuelve con múltiples programas y menús, será gestionado por la IA, que entregará respuestas y contenidos sin intermediarios ni pasos adicionales.

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Cómo será el ecosistema sin aplicaciones ni sistemas operativos

En la visión de Elon Musk, los teléfonos dejarán de depender de aplicaciones y sistemas operativos tradicionales. La inteligencia artificial se encargará de interpretar las necesidades del usuario, integrando servicios como redes sociales y correo electrónico en un entorno unificado y sin pasos intermedios.

La generación de contenido también cambiará: la IA producirá videos y respuestas personalizadas en tiempo real, desplazando a las plataformas y aplicaciones actuales. El dispositivo físico solo funcionará como interfaz, mientras que la conectividad inalámbrica y el procesamiento en la nube permitirán que la mayor parte de las tareas se resuelvan fuera del aparato.

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Este modelo elimina la necesidad de actualizaciones constantes y tiendas de aplicaciones, poniendo el valor principal en la inteligencia artificial y la infraestructura de red, no en el hardware.