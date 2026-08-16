Casi la mitad de las personas en el mundo ha sido víctima de abuso digital: desde acoso hasta bloqueo en redes sociales

El abuso digital combina acoso, bloqueo y vigilancia a través del móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El abuso digital se ha convertido en una realidad cotidiana para millones de personas. Un informe global ha revelado que el 46% de la población ha sufrido alguna forma de abuso facilitado por la tecnología en los últimos 12 meses, abarcando desde el acoso y la exclusión hasta el bloqueo en redes sociales y la vigilancia no autorizada.

El estudio realizado por la empresa de seguridad digital Kaspersky expone un panorama preocupante en el que la comunicación, el trabajo y el ocio dependen cada vez más de dispositivos y plataformas digitales. En este contexto, el abuso digital se manifiesta tanto en acciones visibles como invisibles y, muchas veces, no es reconocido como una forma de violencia.

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Qué es el abuso digital y cómo se presenta

El abuso facilitado por la tecnología comprende una variedad de conductas abusivas que se cometen o agravan mediante teléfonos inteligentes, redes sociales y servicios en línea. Entre las principales manifestaciones se encuentran:

Señales y medidas para detectar vigilancia digital sin poner en riesgo a la víctima - REUTERS/Violeta Santos Moura

Acoso y ciberacoso persistente: Mensajes ofensivos, amenazas o campañas de hostigamiento.

Bloqueo y exclusión deliberada: Impedir a una persona participar en espacios digitales o grupos, reportado por el 17% de los encuestados.

Vigilancia y control no autorizados: Uso de aplicaciones para monitorear la ubicación, las comunicaciones o la actividad en línea de otra persona.

Suplantación de identidad y doxxing: Exposición de información personal con fines de intimidación o daño. El 5% de los entrevistados fue víctima de esta práctica.

El informe señala que quienes experimentan abuso digital suelen enfrentar varias formas de agresión simultáneamente, con un promedio de casi tres tipos distintos por persona.

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Cuánto pagan por los datos personales en la dark web

Detrás del abuso digital existe un mercado creciente que ofrece servicios de vigilancia y exposición de datos en la dark web. Kaspersky identificó ofertas de doxxing con precios entre 50 y 4.000 dólares, junto a la proliferación de herramientas de stalkerware. Este tipo de software espía puede instalarse en un dispositivo móvil para acceder a mensajes, llamadas, ubicaciones y fotos sin que la víctima lo sepa.

El reporte señala que el software espía crece en variantes y alcance, con casos en más de 160 países, y ubica a América Latina entre las regiones más impactadas, en un escenario de sofisticación creciente - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

El stalkerware no solo facilita la vigilancia sin consentimiento, sino que puede usarse para controlar rutinas, anticipar movimientos y ejercer presión psicológica, extendiendo la situación de acoso o violencia. La amenaza afecta también a familiares y contactos cuyas interacciones quedan expuestas si su información reside en el teléfono comprometido.

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El alcance global del abuso digital

El informe de ciberseguridad reveló que más de 34.000 usuarios fueron afectados por stalkerware entre 2024 y 2025, sumando 127.000 víctimas en los últimos 5 años en más de 160 países. América Latina aparece entre las regiones más afectadas, con Brasil en el podio de los países con mayor número de casos, junto a Rusia e India.

La investigación detectó 33 nuevas variantes de stalkerware solo en el último año, demostrando que la sofisticación y el alcance del espionaje digital siguen en aumento.

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El informe identifica patrones que van de mensajes ofensivos a control de ubicación, suplantación y exposición de datos, y advierte que las víctimas suelen enfrentar varias formas a la vez, lo que complica detectarlas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales desafíos identificados es la normalización de conductas abusivas en entornos digitales. Prácticas como controlar la ubicación, revisar dispositivos ajenos o excluir deliberadamente a alguien de un grupo suelen confundirse con conflictos menores, cuando en realidad pueden constituir formas de violencia.

La falta de conciencia y el desconocimiento sobre estas amenazas dificultan la búsqueda de ayuda y la implementación de medidas preventivas.

Recomendaciones para protegerse del abuso digital

Para reducir el riesgo de ser víctima de abuso digital, es clave estar atento a señales inusuales en el dispositivo, como un consumo anormal de batería, uso de datos inesperado o la aparición de aplicaciones desconocidas, ya que pueden ser indicios de stalkerware o software espía. Los expertos recomiendan no eliminar apps sospechosas sin asesoría profesional, ya que hacerlo sin el apoyo adecuado puede alertar al agresor y aumentar el peligro.

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Además, reforzar la seguridad de las cuentas es fundamental: se aconseja cambiar contraseñas desde un equipo confiable y activar la autenticación en dos pasos cuando sea posible. Ante cualquier sospecha, es recomendable buscar ayuda en organizaciones especializadas en violencia digital y utilizar soluciones de seguridad confiables para detectar y bloquear amenazas ocultas en el dispositivo.

Entender cómo se manifiestan y cómo prevenir estos abusos es el primer paso para construir entornos digitales más seguros y respetuosos.